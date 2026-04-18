Sesc Flamengo salva quatro match-points e derrota o Praia Clube na Superliga

Diante de um público superior a 10 mil pessoas no Maracanãzinho, o Sesc RJ Flamengo salvou quatro match-points no tiebreak (perdia por 14/10) e derrotou o Praia Clube por 3 sets a 2 (parciais de 23/25, 22/25, 25/22, 25/20 e 16/14), pelo eletrizante jogo 2 da semifinal da Superliga Feminina. Com o resultado, na noite desta sexta-feira (17), o Rubro-Negro empata a série e decide a vaga na final em casa, na próxima sexta-feira (24).

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A central Masa Kirov, do Sesc Flamengo, foi eleita melhor em quadra. Pelo lado do Praia Clube, a maior pontuadora do duelo foi a ponteira Payton Caffrey, com 23 acertos.

Um dos maiores ídolos da história do Flamengo e do basquete do Brasil, Oscar Schmidt, que faleceu nesta sexta, aos 68 anos, foi homenageado, antes de a bola subir, com um minuto de silêncio.

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➡️Oscar Schmidt é homenageado antes de Sesc Flamengo x Praia Clube

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1º SET

O Sesc Flamengo começou imprimindo um estilo agressivo no sistema de saque e bloqueio e abriu a primeira vantagem: 4 a 1. O Praia Clube, por meio do saque, soube explorar os momentos de fragilidade de Karina e Laís no passe e fortaleceu o bloqueio, virando para 11 a 9.

As equipes seguiram fazendo um jogo equilibrado, com direito a um rali extremamente disputado que terminou em bloqueio de Masa Kirov sobre Fingall: 15 a 14 para o Rubro-Negro. Payton Caffrey liderou a reação final da equipe aurinegra, que fechou o set em 25 a 23.

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2º SET

Após uma sequência de troca de pontos, as equipes protagonizaram mais um rali intenso, finalizado por Payton Caffrey. Seria o empate da parcial, mas Bernardinho pediu desafio de toque na rede e conseguiu reverter o ponto: 7 a 5.

Quando o Praia passou à frente e começou a se distanciar na parcial, a torcida presente no Maracanãzinho pediu a entrada de Helena no lugar de Karina. Bernardinho lançou a jovem ponteira de 21 anos à quadra, que logo virou alvo no saque e não foi capaz de conter o ímpeto do adversário. Adenízia, com dois bloqueios seguidos sobre Simone Lee, ampliou a vantagem: 20 a 15.

O Sesc Flamengo, embalado pelas defesas de Victoria e pelos ataques potentes de Simone Lee, tentou ensaiar uma reação. Porém, a equipe de Uberlândia, liderada por Michelle Pavão, fechou o set em 25 a 22.

3º SET

Após o Praia Clube abrir 5 a 1, o Sesc Flamengo passou a perseguir o rival na parcial. A reação começou com uma boa passagem de Helena pelo saque, quando o time carioca passou à frente pela primeira vez: 13 a 12.

Com Vivian em quadra, o Rubro-Negro abriu novas possibilidades na distribuição. Helena e Simone Lee conduziram as principais ações ofensivas da equipe, que passou a jogar com dois pontos de vantagem. Na bola de xeque, Masa Kirov fechou a parcial: 25 a 22.

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4º SET

Os times fizeram um início de set equilibrado, mostrando eficiência nos ataques pelas extremidades e nos bloqueios. Tainara e Helena viraram bolas importantes para abrir vantagem de três pontos para o Sesc Flamengo, que sofreu a virada em um ace de Payton Caffrey: 14 a 13.

Com total controle da partida, o Rubro-Negro minimizou os erros de recepção e passou a dominar as ações ofensivas, abrindo 20 a 15. No erro de saque da levantadora Mila, o time de Bernardinho empatou o duelo: 25 a 20.

5º SET

Comandado pelas ponteiras Caffrey e Michelle, o Praia Clube criou a primeira boa vantagem do tie-break: 7 a 4. Tainara converteu uma bola pela saída e Masa Kirov bloqueou duas vezes para deixar tudo igual.

A equipe aurinegra recuperou a margem de três pontos no saque de Caffrey. Mantendo a agressividade, o time de Uberlândia abriu 14 a 10, tendo quatro oportunidades de confirmar a classificação para a final. Com seis pontos seguidos, sendo três de Helena, o Sesc Flamengo protagonizou uma virada histórica no tie-break: 16 a 14.