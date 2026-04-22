Campinas se recupera, vence Praia Clube e sai na frente na semi da Superliga

Nesta quarta-feira (22), o Campinas fez valer o fator casa e venceu o Praia Clube no jogo 1 da série "melhor de três" das semifinais da Superliga Masculina. A partida, disputa no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), terminou em 3 sets a 1, nas parciais 15/25, 25/18, 25/22 e 25/22.

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A equipe paulista começou o confronto em ritmo abaixo, mas, empurrada pela torcida, se recuperou e saiu na frente rumo à vaga na decisão da Superliga. O Campinas pode confirmar sua presença na final já nesta segunda-feira (27). Neste dia, acontece o jogo 2 da série de semifinais, com mando do Praia Clube, no Ginásio do UTC. O time mineiro joga pela "vida ou morte" na competição.

Como foi o jogo?

1º SET

Correspondendo ao que pede uma semifinal de Superliga, o confronto começou em alto nível. No entanto, quem se destacou e impôs o ritmo foi o Praia Clube, abrindo 10 a 5. Do outro lado, o Campinas tinha dificuldades na virada de bola e no encaixe do bloqueio.

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O Praia Clube se manteve dominante até o fim, e a "muralha" fez a diferença, sem dar chances ao time da casa. No primeiro set, foram oito pontos da equipe mineira no fundamento de bloqueio. Sem sustos, o clube visitante fechou a primeira parcial em 25 a 15, após saque para fora de Maurício Borges.

2º SET

O Campinas voltou melhor para o segundo set, e a partida tomou contornos mais equilibrados. Em ponto de bloqueio de Matheus Pinta em cima de Isac, a equipe abriu 8 a 6, vantagem essa que foi ampliada. Assim, ao contrário da primeira parcial, o Praia Clube jogou atrás o tempo todo e viu a equipe campineira, empurrada pela torcida, organizar o sistema defensivo e se impôr nas viradas de bola.

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Do outro lado, o time mineiro passou a cometer mais erros, o que abriu ainda mais os caminhos para o adversário. Nesse cenário, o Campinas teve vida fácil para levar o segundo set por 25 a 18, em ponto do oposto Bruno Lima.

Judson ataca em Campinas x Praia Clube pelo jogo 1 da série de semifinais da Superliga Masculina 2025/26 (Foto: Pedro Teixeira/ Vôlei Renata)

3º SET

Embalado pela vitória parcial, o Campinas manteve o bom ritmo no terceiro set e abriu 5 a 3, em ponto de ataque de Bruninho, surpreendendo o adversário. Após isso, a partida voltou a ficar igualada no sétimo ponto, e os times passaram a se alternar no comando do placar.

Isso mudou no 16 a 13, quando Adriano pontuou sobre Franco em um bloqueio simples, levantando a torcida. No entanto, não durou muito, e o Campinas viu o Praia Clube pontuar três vezes consecutivas e empatar ainda no 16º ponto. Na reta final, o bloqueio campineiro fez a diferença e a equipe venceu a parcial por 25 a 22, após ataque de Adriano na paralela.

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4º SET

A quarta parcial começou equilibrada no placar, com os times forçando mais os saques e apresentando viradas de bola eficientes. Após ace de Maurício Borges, o Campinas abriu 11 a 9 e passou a controlar o placar, chegando ao 15 a 12. A equipe paulista viu o Praia Clube salvar dois mach-points, mas foi capaz de vencer o set por 25 a 22, fechando o duelo em 3 a 1.

Calendário da série de semifinal

Jogo 2: Praia Clube x Campinas - 27/04, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do UTC, em Uberlândia (SP)

Praia Clube x Campinas - 27/04, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do UTC, em Uberlândia (SP) Jogo 3*: Campinas x Praia Clube - 1/05, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Taquaral (SP)

*Se necessário