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Brasil oscila, mas termina etapa da VNL Brasília com saldo positivo

Seleção venceu os quatro jogos que disputou na primeira semana da Liga das Nações 2026

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/06/2026
08:00
Atualizado há 0 minutos
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Brasil vence Bulgária na semana 1 da VNL 2026, em Brasília (Foto: Volleyball World)
imagem cameraBrasil vence Bulgária na semana 1 da VNL 2026, em Brasília (Foto: Volleyball World)
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BRASÍLIA - A primeira semana da Liga das Nações 2026 terminou neste domingo (7), e o Brasil sustentou o patamar de quatro vitórias em quatro partidas disputadas. Na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF), a Seleção Brasileira feminina de vôlei bateu a Holanda, a República Dominicana, a Bulgária e a Itália. Apesar dos resultados positivos e da liderança da tabela do campeonato, a campanha da equipe foi marcada por altos e baixos.

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As comandadas de José Roberto Guimarães chegaram à VNL sem ter disputado nenhum amistoso preparatório. Assim, o ritmo de jogo e o entrosamento nas partidas foram reconquistados à prova de fogo, na fase classificatória da competição. Já seleções como Holanda e Itália fizeram partidas amistosas e estrearam na Liga das Nações com mais conhecimento das atuais situações dos times na temporada.

Para esta primeira semana, o Brasil não contou com a ponteira Gabi. A segunda melhor jogadora do mundo em 2025 foi poupada por conta da temporada desgastante que viveu no Conegliano, da Itália. A expectativa era que ela fosse relacionada para o último jogo, contra a seleção italiana, mas a atleta sentiu incômodo na lombar, derivado de uma lesão sofrida em março, e ficou novamente fora da lista.

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Brasil x Holanda: o 'apagão'

A equipe holandesa chegou à VNL em boa fase. O time venceu, de forma invicta, o torneio amistoso "Four Nations", disputado também por Ucrânia, Alemanha e França. Apesar de o nível da competição não ter sido alto, a campanha sem derrotas da Holanda chamou a atenção. E, com essa moral, a equipe enfrentou o Brasil na estreia da Liga das Nações 2026.

Em uma Arena Nilson Nelson praticamente lotada, as atletas brasileiras pareceram ter sentido a pressão e iniciaram o jogo abaixo do ritmo. No entanto, este contexto foi superado, e a Seleção deslanchou, vencendo os dois primeiros sets. Porém, em cena que viria a se tornar comum na semana 1 da Liga das Nações, a amarelinha pareceu tirar o pé do acelerador e viu a adversária levar o terceiro set, ainda que pese a pane na rede elétrica do ginásio, que paralisou a partida por 11 minutos. Mais uma vez, as jogadoras correram atrás e fecharam a quarta parcial em um apertado 25 a 23.

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Apagão tomou conta da Arena Nilson Nelson em Brasil x Holanda pela semana 1 da VNL (Foto: Andressa Simões/Lance!)
Apagão tomou conta da Arena Nilson Nelson em Brasil x Holanda pela semana 1 da VNL (Foto: Andressa Simões/Lance!)

A principal pontuadora da partida foi a ponteira Julia Bergmann, que teve 24 acertos, entre 21 de ataque, dois de bloqueio e um de saque. Mas o destaque também vai para Julia Kudiess, central que colocou a bola no chão 20 vezes. A jogadora brilhou tanto no ataque (8), quanto no bloqueio e no saque (4) - o fundamento que mais vem se esforçando para melhorar.

  1. Brasil 3 x 1 Holanda (25/17, 25/15, 25/27 e 25/23)

O '8 ou 80' contra a República Dominicana

Brasil x República Dominicana foi um duelo característico de uma partida de altos e baixos da Seleção Brasileira. A equipe pareceu ter entrado na quadra sem energia, apesar do calor dos 8956 torcedores, e deu espaço para as dominicanas, de Brenda Castillo e Yonkaira Peña, vencerem o primeiro set em um apertado 25 a 23.

Para mostrar que a derrota parcial havia ficado para trás, as comandadas de Zé Roberto entraram, de fato, no jogo e viraram a partida em três sets imponentes, incluindo um 25/11 no terceiro. No que pese o mérito dominicano na primeira parcial, a Seleção tinha capacidade de ter vencido a partida por 3 sets a 0, Na partida, a oposta Tainara chamou a responsabilidade e virou bolas importantes, pontuando 20 vezes.

  • Brasil 3 x 1 República Dominicana (23/25, 25/18, 25/11 e 25/15)
Tainara comemora ponto em Brasil x República Dominicana pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
Tainara comemora ponto em Brasil x República Dominicana pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Brasil x Bulgária e 'os 100' de Julia Kudiess e Diana

Na partida contra a Bulgária, novamente a mesma tônica: a Seleção começou mal e foi encontrando seu caminho ao longo da partida. Mas, desta vez, ganhou o confronto sem perder sets (25/23, 25/17 e 25/13). Mais de nove mil torcedores, no último sábado (6), acompanharam a chegada de Julia Kudiess e Diana à marca de 100 bloqueios cada no total de edições da VNL.

O saque - fundamento que vem sendo muito cobrado por Zé Roberto nos treinos - fez a diferença no confronto. A Seleção marcou 10 aces, sendo três de Tainara, um de Ana Cristina e dois de Julia Bergamnn, Kudiess e Macris. A oposta também foi muito bem nos ataques, novamente, somando 14 pontos desta forma.

  • Brasil 3 x 0 Bulgária (25/23, 25/17 e 25/13)
Brasil e Bulgária (Foto: Divulgação/ CBV)
Brasil comemora ponto em duelo contra a Bulgária pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Divulgação/ CBV)

O apogeu contra a Itália

A seleção italiana chegou ao duelo contra o Brasil, neste domingo (7), com a moral de estar sem perder desde o dia 1º de junho de 2024, acumulando uma sequência de 39 jogos invictos. Isso foi combustível para os torcedores que lotaram a Arena Nilson Nelson e pareciam estar em quadra com as comandadas de Zé Roberto.

A Seleção Brasileira começou a partida em um ritmo fulminante e não deu chances para as atuais campeãs olímpicas, mundiais e da VNL no primeiro set (25/15). A equipe levou também o segundo, mas de forma mais apertada, e a Itália começou a fazer frente, no momento em que a ponteira Antropova, mal no primeiro set, começou a entrar na partida. Ainda assim, parecia que o Brasil ia vencer a partida por sets diretos. Mas o jogo foi para o tie-break e quase virou.

A ótima distribuição de Macris, aliada a uma tarde estrelada das centrais - Diana com 15 pontos, e Kudiess, 13 -, levou o Brasil à vitória no quinto e decisivo set. O feito quebrou a sequência invicta da Itália e deu um saldo positivo para o Brasil na primeira semana da VNL, ainda que a equipe italiana estivesse com um time jovem e sem suas principais estrelas, como Alessia Orro e Paola Egonu.

  • Brasil 3 x 2 Itália (25/15, 25/22, 22/25, 24/26 e 15/12)
Antropova ataca em Brasil x Itália pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
Antropova ataca em Brasil x Itália pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

O que vem por aí?

Agora, a equipe de Zé Roberto direciona o foco para os treinamentos, visando à segunda semana da Liga das Nações. Confira a agenda do Brasil na semana 2 da VNL feminina, na Turquia:

  • Quarta-feira, dia 17 de junho (10h) - Brasil x França
  • Quinta-feira, dia 18 de junho (10h) - Brasil x Bélgica
  • Sábado, dia 20 de junho (10h) - Brasil x China
  • Domingo, dia 21 de junho (10h) - Brasil x Alemanha

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Entenda a Liga das Nações

No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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