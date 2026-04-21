Pilar do Sesc Flamengo ultrapassa marca de 500 pontos na Superliga
Após a partida contra o Praia Clube na última sexta-feira (17), Simone Lee chegou a 502 pontos marcados
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Simone Lee disputa sua primeira temporada no voleibol brasileiro, mas parece que "já é de casa" há muito tempo. A norte-americana, ponteira do Sesc RJ Flamengo, é a maior pontuadora da Superliga Feminina e, na última sexta-feira (17), ultrapassou a marca de 500 bolas colocadas no chão, segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).
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A atuação de Simone é fundamental para a campanha do Rubro-Negro até aqui. A equipe carioca reencontra a torcida e batalha pela sobrevivência na Superliga nesta sexta-feira (24), no jogo três da série de semifinal contra o Praia Clube. No segundo confronto, também no Maracanãzinho, o Sesc Flamengo buscou uma virada história contra o time mineiro e saiu vencedor no tiebreak, com direito a 21 pontos da norte-americana.
No ranking de maiores pontuadoras da Superliga, quem aparece na segunda posição é Bianca Cugno. Porém, a oposta do Osasco ainda não rompeu a marca dos 500, tendo 484 pontos somados. Confira o Top-10:
- Simone Lee - Sesc RJ Flamengo - 502 pontos
- Bianca Cugno - Osasco - 484 pontos
- Ariane - Fluminense - 428 pontos
- Tainara - Sesc RJ Flamengo - 380 pontos
- Jaque - Maringá - 378 pontos
- Payton Caffrey - Praia Clube - 361 pontos
- Hilary Johnson - Minas - 360 pontos
- Caitie Baird - Osasco - 355 pontos
- Ariele - Tijuca - 347 pontos
- Adenízia - Praia Clube - 333 pontos
Os times que seguem vivos na Superliga e batalham por uma vaga na final são: Minas x Osasco e Sesc RJ Flamengo x Praia Clube. Ambas as séries serão decididas no jogo 3, nesta sexta (24).
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Jogo 3 das semifinais da Superliga Feminina:
- Minas x Osasco - sexta-feira (24), a partir das 18h30 (de Brasília) - Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)
- Sesc RJ Flamengo x Praia Clube - sexta-feira (24), a partir das 21h (de Brasília) - Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ)
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