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Pilar do Sesc Flamengo ultrapassa marca de 500 pontos na Superliga

Após a partida contra o Praia Clube na última sexta-feira (17), Simone Lee chegou a 502 pontos marcados

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 21/04/2026
16:58
Sesc RJ Flamengo comemora ponto em vitória sobre o Sesi Bauru no returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Julliana Nascimento/ CRF)
imagem cameraSesc RJ Flamengo comemora ponto em vitória sobre o Sesi Bauru no returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Julliana Nascimento/ CRF)
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Simone Lee disputa sua primeira temporada no voleibol brasileiro, mas parece que "já é de casa" há muito tempo. A norte-americana, ponteira do Sesc RJ Flamengo, é a maior pontuadora da Superliga Feminina e, na última sexta-feira (17), ultrapassou a marca de 500 bolas colocadas no chão, segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

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A atuação de Simone é fundamental para a campanha do Rubro-Negro até aqui. A equipe carioca reencontra a torcida e batalha pela sobrevivência na Superliga nesta sexta-feira (24), no jogo três da série de semifinal contra o Praia Clube. No segundo confronto, também no Maracanãzinho, o Sesc Flamengo buscou uma virada história contra o time mineiro e saiu vencedor no tiebreak, com direito a 21 pontos da norte-americana.

No ranking de maiores pontuadoras da Superliga, quem aparece na segunda posição é Bianca Cugno. Porém, a oposta do Osasco ainda não rompeu a marca dos 500, tendo 484 pontos somados. Confira o Top-10:

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    1.
  1. Simone Lee - Sesc RJ Flamengo - 502 pontos
    2. 2.
  2. Bianca Cugno - Osasco - 484 pontos
    3. 3.
  3. Ariane - Fluminense - 428 pontos
    4. 4.
  4. Tainara - Sesc RJ Flamengo - 380 pontos
    5. 5.
  5. Jaque - Maringá - 378 pontos
    6. 6.
  6. Payton Caffrey - Praia Clube - 361 pontos
    7. 7.
  7. Hilary Johnson - Minas - 360 pontos
    8. 8.
  8. Caitie Baird - Osasco - 355 pontos
    9. 9.
  9. Ariele - Tijuca - 347 pontos
    10. 10.
  10. Adenízia - Praia Clube - 333 pontos
Bianca Cugno em ação pelo Osasco nos playoffs da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Carolina Oliveira/Osasco)
Bianca Cugno em ação pelo Osasco nos playoffs da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Carolina Oliveira/Osasco)

Os times que seguem vivos na Superliga e batalham por uma vaga na final são: Minas x Osasco e Sesc RJ Flamengo x Praia Clube. Ambas as séries serão decididas no jogo 3, nesta sexta (24).

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Jogo 3 das semifinais da Superliga Feminina:

  • Minas x Osasco - sexta-feira (24), a partir das 18h30 (de Brasília) - Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)
  • Sesc RJ Flamengo x Praia Clube - sexta-feira (24), a partir das 21h (de Brasília) - Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ)

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