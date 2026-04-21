Pilar do Sesc Flamengo ultrapassa marca de 500 pontos na Superliga

Simone Lee disputa sua primeira temporada no voleibol brasileiro, mas parece que "já é de casa" há muito tempo. A norte-americana, ponteira do Sesc RJ Flamengo, é a maior pontuadora da Superliga Feminina e, na última sexta-feira (17), ultrapassou a marca de 500 bolas colocadas no chão, segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

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A atuação de Simone é fundamental para a campanha do Rubro-Negro até aqui. A equipe carioca reencontra a torcida e batalha pela sobrevivência na Superliga nesta sexta-feira (24), no jogo três da série de semifinal contra o Praia Clube. No segundo confronto, também no Maracanãzinho, o Sesc Flamengo buscou uma virada história contra o time mineiro e saiu vencedor no tiebreak, com direito a 21 pontos da norte-americana.

No ranking de maiores pontuadoras da Superliga, quem aparece na segunda posição é Bianca Cugno. Porém, a oposta do Osasco ainda não rompeu a marca dos 500, tendo 484 pontos somados. Confira o Top-10:

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1 . Simone Lee - Sesc RJ Flamengo - 502 pontos 2 . Bianca Cugno - Osasco - 484 pontos 3 . Ariane - Fluminense - 428 pontos 4 . Tainara - Sesc RJ Flamengo - 380 pontos 5 . Jaque - Maringá - 378 pontos 6 . Payton Caffrey - Praia Clube - 361 pontos 7 . Hilary Johnson - Minas - 360 pontos 8 . Caitie Baird - Osasco - 355 pontos 9 . Ariele - Tijuca - 347 pontos 10 . Adenízia - Praia Clube - 333 pontos

Bianca Cugno em ação pelo Osasco nos playoffs da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Carolina Oliveira/Osasco)

Os times que seguem vivos na Superliga e batalham por uma vaga na final são: Minas x Osasco e Sesc RJ Flamengo x Praia Clube. Ambas as séries serão decididas no jogo 3, nesta sexta (24).

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Jogo 3 das semifinais da Superliga Feminina: