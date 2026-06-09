Bernardinho vê nova geração de ponteiros do Brasil com preocupação Jovens tiveram primeira experiência no exterior na última temporada, mas pouco jogaram

Com uma safra renovada de ponteiros em mãos, o técnico Bernardinho começa o ano na Seleção Brasileira Masculina de Vôlei com a missão de recuperar alguns jogadores que estavam fora de ação. É o caso de Arthur Bento, Lukas Bergmann e Maicon Santos, que tiveram temporadas de estreia na Europa pouco proveitosas.

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Após se destacarem na Superliga, os jovens de 22 anos decidiram jogar no exterior no mesmo ano, mas foram pouco utilizados em seus clubes. Bento fez apenas 56 pontos no Modena, maior campeão italiano, que em 2025/26 amargou eliminações nas quartas de final tanto na liga nacional quanto na Copa Itália.

Lukas Bergmann teve mais oportunidades no Piacenza, também na Itália. Porém, sofreu uma lesão no edema ósseo das costas em dezembro do ano passado, que segue atrapalhando sua sequência de jogos. O ponteiro terminou o ano com 127 pontos, sendo campeão da Copa CEV — segundo torneio continental mais importante da Europa — e ficando em terceiro lugar na Copa da Itália e em quarto no Campeonato Italiano.

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Por fim, Maicon se mudou para a Turquia e passou por dois times diferentes. Sem espaço no poderoso Fenerbahçe, escolheu se transferir ao Gebze Belediyesi Spor Kulübü, clube de menor expressão. O jovem marcou 52 pontos no Campeonato Turco e não teve a chance de contribuir para um melhor desempenho de sua equipe, que ficou em 9º lugar na competição.

Ao Lance!, Bernardinho citou os casos desses atletas ao comentar sobre a importância de convocá-los e desenvolvê-los na própria Seleção. O treinador demonstrou preocupação com as situações que enfrentaram nas ligas europeias, ficando no banco de reservas ou sofrendo com questões médicas, mas acredita que pode recuperar o potencial e o ritmo de jogo deles.

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— Também trouxemos alguns jogadores, e essa é uma preocupação que nós temos, que estavam fora do Brasil, mas sem jogar. É o caso do Maicon. Jogador de grande potencial, mas que praticamente não viu a quadra na Europa. Não tê-lo aqui, você meio que vai abandonando. Ele vai saindo do cenário. Bento também jogou muito pouco na Itália. O próprio Bergmann, que está machucado, jogou muito pouco. Então, é importante trazê-los de volta para esse cenário para que eles possam ser testados.

Arthur Bento, Lukas Bergmann e Maicon formam nova geração de ponteiros do Brasil (Fotos: Volleyball World e Thiago Mendes)

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Veja a lista de Bernardinho para a primeira semana da VNL, em Brasília

LEVANTADORES

Fernando Cachopa

Matheus Brasília

OPOSTOS

Bryan

Darlan

Samuel

PONTEIROS

Adriano

Arthur Bento

Douglas Souza

Honorato

Lucarelli

Maicon Santos

CENTRAIS

Barreto

Flávio

Judson

Matheus Pinta

LÍBEROS

Douglas Pureza

Maique

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