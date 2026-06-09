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VNL: Cachopa sente desconforto, e Bieler viaja para etapa de Brasília

Seleção Brasileira estreia nesta quarta-feira (10), contra o Irã

PorBeatriz PinheiroThiago Fernandes
São Paulo (SP)
09/06/2026 12:13
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O levantador Bieler, de 23 anos, atua pelo Suzano
O levantador Bieler, de 23 anos, atua pelo Suzano (Foto: Pedro Teixeira/ Vôlei Renata)

Às vésperas da estreia do Brasil na Liga das Nações de Vôlei (VNL), o levantador Fernando Cachopa sentiu um desconforto físico e virou dúvida. Fora da lista inicial de convocados pelo técnico Bernardinho, Bieler viajou a Brasília para a semana de abertura do torneio.

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    Ainda não há detalhes sobre a gravidade da lesão, mas Bieler viajou preventivamente, caso precise atuar. Além de Cachopa, Matheus Brasília também foi convocado para a posição. No último sábado (5), a delegação brasileira deixou o Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema, rumo à capital federal.

    Na primeira semana da VNL, é certo que Bernardinho não terá o ponteiro Lukas Bergmann à disposição. O atleta se recupera de um edema ósseo nas costas, sofrido em dezembro, enquanto atuava pelo Piacenza, da Itália, e não participou dos primeiros treinamentos com o grupo em Saquarema. Por outro lado, o oposto Darlan, que sentiu problemas no joelho após a temporada de clubes, está apto e relacionado para a primeira etapa.

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    A estreia do Brasil está marcada para esta quarta-feira (10), às 20h (horário de Brasília), contra o Irã.

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    Fernando cachopa seleção brasileira brasil masculina vôlei
    Fernando cachopa em ação pela Seleção brasileira masculina vôlei (Foto: Reprodução/ Volleybal World)

    Agenda da Seleção Masculina na primeira semana na VNL

    • Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV, GE TV e VBTV
    • Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV
    • Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV, GE TV e VBTV
    • Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV

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