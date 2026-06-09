logo Lance!
Logo Lance!X

Logo Lance!

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo nesta terça-feira (9/6)

França, Holanda e Espanha serão as principais atrações do dia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 09:00
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da Argentina comemorando vitória sobre Honduras (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)
Jogadores da Argentina comemorando vitória sobre Honduras (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

A preparação para a Copa do Mundo de 2026 segue nesta terça-feira (9) com amistosos envolvendo seleções classificadas para o torneio. Entre os destaques está a Argentina, atual campeã mundial, que encara a Islândia em seu último compromisso antes da estreia no Mundial. Senegal, Arábia Saudita, Iraque e Venezuela também entram em campo em partidas preparatórias.

  • Vitória x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Atlético-MG utilizou 34 jogadores na primeira metade do ano: veja ranking de participações

    Atlético Mineiro
    Há 6 dias
  • Gabi Guimarães é capitã da Seleção

    Gabi Guimarães fica fora da estreia do Brasil na Liga das Nações de Vôlei

    Vôlei
    Há 6 dias
  • Holanda x Argélia batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)

    Holanda x Argélia: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Amistoso Internacional

    Onde Assistir
    Há 6 dias

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Além da Argentina, o dia conta com confrontos que envolvem seleções presentes na Copa do Mundo, como Senegal x Arábia Saudita e Iraque x Venezuela. No entanto, apenas o amistoso da seleção argentina terá transmissão confirmada para o Brasil. As demais partidas não serão televisionadas.

    continua após a publicidade

    Confira os amistosos internacionais desta terça-feira (9), com horários e onde assistir ao vivo:

    Amistosos internacionais

    20h – Senegal x Arábia Saudita – sem transmissão no Brasil
    21h30 – Argentina x Islândia – CazéTV e Xsports
    22h – Iraque x Venezuela – sem transmissão no Brasil

    Jogadores da Argentina comemorando vitória sobre Honduras (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)
    Jogadores da Argentina comemorando vitória sobre Honduras (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    + Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    O Brasil venceu os Estados Unidos por 2 a 1 no último sábado (6), na Neo Química Arena. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (09/06/2026)Há 3 horas
    Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta Data Fifa. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
    Futebol FemininoBrasil x EUA: onde assistir, ingressos e escalações para amistoso femininoHá 11 horas
    Mikel Oyarzabal em ação durante Espanha x Bulgária pelas Eliminatórias da Copa
    Onde AssistirVeja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (8/6)Há 1 dia
    Mbappé e Singo disputam bola em amistoso entre França e Costa do Marfim antes da Copa do Mundo (Foto: Loic Venance/AFP)
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (08/06/2026)Há 1 dia
    Onde AssistirEspanha x Peru: onde assistir ao amistoso pré-Copa do MundoHá 1 dia
    Seleção comemora ponto em Brasil x Itália pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Vollleyball World)
    VôleiBrasil x Itália na Liga das Nações; confira horário e onde assistirHá 1 dia
    continua após a publicidade

    Mais LANCE!

    França x Irlanda do Norte: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
    Holanda x Uzbequistão: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
    Marrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com o Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)
    Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo neste domingo (7/6)
    O alemão Alexander Zverev e o italiano Flávio Cobolli são favoritos nas semifinais de Roland Garros (Foto: Corinne Dubreuil/ATP Tour)
    Zverev x Cobolli em Roland Garros 2026; horário e onde assistir
    Jogadores do Marrocos comemoram gol em amistoso sobre Madagascar
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (07/06/2026)
    Lewis Hamilton em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
    Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de Mônaco neste domingo (7)
    Marrocos x Noruega: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
    Equador x Guatemala: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Amistoso Internacional
    Guto Miguel e João Fonseca em treino em abril de 2025 (Reprodução)
    Veja semelhanças entre Guto Miguel e João Fonseca
    País de Gales x Gana batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)
    Colômbia x Jordânia: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Amistoso Internacional
    Jogadores do Brasil se arbaçam e comemoram gol de Igor Thiago sobre o Panamá.
    Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo neste sábado (6/6)
    Croácia x Eslovênia: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
    Dinamarca x Ucrânia: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo