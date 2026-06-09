Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo nesta terça-feira (9/6) França, Holanda e Espanha serão as principais atrações do dia

A preparação para a Copa do Mundo de 2026 segue nesta terça-feira (9) com amistosos envolvendo seleções classificadas para o torneio. Entre os destaques está a Argentina, atual campeã mundial, que encara a Islândia em seu último compromisso antes da estreia no Mundial. Senegal, Arábia Saudita, Iraque e Venezuela também entram em campo em partidas preparatórias.

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Além da Argentina, o dia conta com confrontos que envolvem seleções presentes na Copa do Mundo, como Senegal x Arábia Saudita e Iraque x Venezuela. No entanto, apenas o amistoso da seleção argentina terá transmissão confirmada para o Brasil. As demais partidas não serão televisionadas.

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Confira os amistosos internacionais desta terça-feira (9), com horários e onde assistir ao vivo:

Amistosos internacionais

20h – Senegal x Arábia Saudita – sem transmissão no Brasil

21h30 – Argentina x Islândia – CazéTV e Xsports

22h – Iraque x Venezuela – sem transmissão no Brasil

Jogadores da Argentina comemorando vitória sobre Honduras (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

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