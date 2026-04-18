Em noite iluminada, Helena muda a história do Sesc Flamengo na Superliga

A ponteira Helena Wenk saiu do 'chiqueirinho' - área da quadra destinada aos reservas no vôlei - para se tornar protagonista na vitória do Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 2 contra o Praia Clube, nesta sexta-feira (17). O resultado igualou a série válida pela semifinal da Superliga Feminina 25/26.

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A jogadora de 21 anos e 1,99m teve seu nome gritado pelos mais de 10 mil torcedores que estavam presentes no Maracanãzinho e clamaram pela sua entrada no segundo set. Bernardinho atendeu ao pedido da torcida rubro-negra, sustentou a jogadora entre as titulares nos três sets finais e viu a jovem conduzir uma reação histórica, que garantiu a sobrevivência da equipe carioca na briga por uma lugar na final.

➡️ Veja os lances da vitória do Sesc Flamengo sobre o Praia Clube na semifinal da Superliga

Helena em ação em Sesc Flamengo x Praia Clube pela semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/CRF)

Segunda maior pontuadora do Sesc RJ Flamengo na partida ao lado da oposta Tainara, Helena teve sua melhor exibição ofensiva na temporada, totalizando 18 pontos (14 de ataque, três de bloqueio e um de saque). Dos quatro match points que o Praia Clube teve quando abriu 14 a 10 no tie-break, a ponteira salvou três, rodando duas bolas no ataque e fazendo um bloqueio. Somente no set de desempate, ela foi responsável por quase metade dos pontos do Rubro-Negro: sete de 16.

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Após o jogo, Helena ressaltou o fato de estar confiante para enfrentar as diversas sensações que surgiram no momento em que entrou em quadra, o que, segundo ela, foi fundamental para mudar a energia do time e, consequentemente, o rumo da partida.

— Quando a gente sai do banco, é uma sensação boa, mas ao mesmo tempo vem o medo, a confiança, é um mix de emoções. Mas eu treino todo dia pra isso. Então, é só pôr em quadra e confiar em você mesma. Não é só a minha confiança, né? Ter a confiança da torcida, do time, da comissão, ajuda muito. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido ajudar o time, mudar a energia taticamente e virar o jogo — descreveu.

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Helena entrou em quadra para mudar a história do Sesc Flamengo na Superliga (Foto: Paula Reis/CRF)

Seguindo a mesma linha de raciocínio, a ponteira associou a derrota parcial por 2 sets a 0 a uma falta de segurança da equipe, que ficou muito próxima da eliminação. Porém, ao unir forças e perceber o caráter decisivo que o duelo carregava para o Sesc RJ Flamengo, a história mudou.

— Eu acredito que foi um pouco de insegurança, né? Fomos lá pra Uberlândia, perdemos o jogo de 3 a 0. Então, é complicado. O time tava meio assim... Querendo ou não, tem a pressão de 'é tudo ou nada'. Se perdêssemos, não teríamos mais chance de estar na competição. A gente se uniu ali, como grupo, e falou: 'É agora. Se a gente não jogar, acabou a nossa vida' — explicou.

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Sesc RJ Flamengo 3 x 2 Praia Clube - Jogo 2

Diante de um público superior a 10 mil pessoas no Maracanãzinho, o Sesc RJ Flamengo salvou quatro match points no tie-break (perdia por 14/10) e derrotou o Praia Clube por 3 sets a 2 (parciais de 23/25, 22/25, 25/22, 25/20 e 16/14), pelo eletrizante jogo 2 da semifinal da Superliga Feminina. Com o resultado obtido na noite desta sexta-feira (17), o Rubro-Negro empata a série e decide a vaga na final em casa, na próxima sexta (24).

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