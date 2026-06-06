Gabi sente incômodo e está fora de Brasil x Itália pela Liga das Nações

BRASÍLIA - A torcida brasileira vivia a expectativa de ver Gabi Guimarães em quadra pela Liga das Nações, na Arena Nilson Nelson. No entanto, isso não vai acontecer. Segundo Zé Roberto, a ponteira está fora do jogo contra a Itália, que acontece neste domingo (7), por conta de um incômodo que vem sentindo nas costas, derivada de uma lesão que sofreu no Conegliano em março.

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Gabi foi a última jogadora a se juntar à equipe, ainda no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV) em Saquarema (RJ). Por conta da temporada desgastante que viveu na Itália, pelo Conegliano, a ideia inicial de Zé Roberto era colocá-la para jogar na primeira semana da Liga das Nações apenas no fundo de quadra, evitando saltos. O técnico via isso como uma forma de prestigiar o público que vem lotando a Arena Nilson Nelson e que "quer ver Gabi jogar".

Porém, durante a semana, a ponteira relatou incômodos nas costas. Em 1° de março deste ano, ela se chocou com a companheira Zhu Ting durante uma partida e quase fraturou a costela, em uma lesão incomum no vôlei. Apesar de ter voltado a atuar apenas vinte dias depois, ainda sente os impactos até hoje. Segundo Zé Roberto, a situação atual não é séria, mas o técnico prefere não forçar a jogadora e nem acelerar o processo, visando às próximas etapas da VNL.

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— Infelizmente, e com muito pesar, preferimos deixar a Gabi fora do jogo contra a Itália. Não é o momento de forçá-la. Gostaria que ela participasse do jogo porque a presença dela é importante como liderança. Mas, mesmo que seja para fazer só o fundo, prefiro não arriscar a Gabi de jeito nenhum.

Brasil começa mal, se recupera e vence Bulgária na Liga das Nações

A Seleção Brasileira feminina de vôlei fez a alegria dos torcedores mais uma vez. Em casa, na Arena Nilson Nelson, o time de Zé Roberto superou a Bulgária por 3 sets a 0, em jogo válido pela terceira rodada da fase classificatória da Liga das Nações (VNL). As parciais da partida deste sábado (6) foram 25/23, 25/17 e 25/13. Com o resultado, o Brasil segue com 100% de aproveitamento na competição.

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Brasil vence Bulgária na semana 1 da VNL 2026, em Brasília (Foto: Volleyball World)

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