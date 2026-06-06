A seleção brasileira feminina de vôlei volta à quadra neste sábado (6) para mais um desafio pela primeira fase da Liga das Nações (VNL) de 2026. O confronto diante da Bulgária acontece às 11h (de Brasília), na Arena Nilson Nelson, em Brasília, pela terceira rodada da competição. O Brasil busca manter os 100% de aproveitamento após vencer Holanda e República Dominicana nas duas primeiras partidas da semana.

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Acompanhe todos os lances de Brasil x Bulgária em tempo real no Lance!

➡️ Gabi não participa de treino na véspera de Brasil x Bulgária pela VNL

3º SET

Mais um da Julia Kudiess! (9x3)

Erro de saque de Ana Cristina (8x3)

China com Julia Kudiess: central faz primeiro ponto de ataque no jogo (7x2)

Ataque da Veneva vai para fora e Abbondanza pede tempo pela primeira vez (6x1)

MAIS UM! Tainara marca mais um ponto de saque (5x1)

ACE! Saque da Tainara bate na fita e cai (4x1)

Desafio da Bulgária de toque no bloqueio (3x1)

Brasil começa o set em vantagem (2x1)

FIM DE SEGUNDO SET: Brasil 25x17 Búlgaria

2º SET

Bloqueio de Julia Bergmann e Julia Kudiess fecham o set (25x17)

Inversão no Brasil: Roberta e Kisy substituem Macris e Tainara

Nyeme levanta e Ana Cristina crava mais vez (23x17)

Técnico búlgaro pede tempo após as brasileiras abrirem 5 pontos de vantagem

Paredão: Julia Kudiess bloqueia no simples (21x16)

ACE! Tainara aumenta a vantagem para o Brasil (20x16)

Tainara pontua usando o bloqueio (19x16)

Saque de Diana vai para fora (18x16)

Levantamento de Nyeme para Tainara (18x15)

Mais um de Ana Cristina: ponteira brasileira usa o bloqueio adversário (17x14)

Ana Cristina roda e define ponto brasileiro (16x14)

Bulgária para o jogo após sequência de saques brasileiros

MAIS UM! Macris faz mais um ponto de saque (14x13)

ACE! Macris pontua e encosta no placar (13x13)

Ponto brasileiro! Julia Bergmann ataca e quebra defesa adversára (12x13)

Búlgaria pede desafio de invasão em ataque de Julia Bergmann mas perde

Julia Bergmann define e pontua para o Brasil (11x13)

Bloqueio búlgaro na Julia Bergmann vai para fora e o Brasil pontua (11x10)

José Roberto Guimarães para o set pela primeira vez

Paredão Búlgaro: Julia Bergmann fica no bloqueio (9x10)

Contra-ataque no meio de rede: Naneva foge do bloqueio e ataca no bico da quadra (9x9)

Nyeme defende e Julia Bergmann ataca (9x8)

Desceu o braço! Tainara ataca e pontua para o Brasil (8x8)

Mais um ACE: Ana Cristina erra na recepção (7x8)

ACE! Tudo igual no Nilson Nelson (7x7)

Naneva crava para baixo (7x6)

Ataque curto no meio cai na quadra brasileira (7x6)

Paredão: Ana Cristina bloqueia no simples

Na cabeça! Ana Cristina usa o bloqueio e pontua para o Brasil (2x5)

ACE búlgaro! Julia Bergmann falha no passe (3x4)

Macris erra defesa e Bulgária pontua (4x1)

Ataque de Ana Cristina cai do outro lado da quadra (4x0)

TRÊS VEZES! Ace da Julia Bergmann (3x0)

Mais uma vez! Ponto de saque da Julia Bergmann (2x0)

Bom saque de Julia Bergmann já abre o placar para o Brasil (1x0)

Brasil volta com o time inicial, com Macris e Tainara em quadra.



FIM DE PRIMEIRO SET: Brasil 25x22 Bulgária

1º SET

Kisy crava no fundo da quadra para fechar o primeiro set

Bloqueio da Bulgária em ataque da Julia Bergmann (23x24)

Pedido de tempo para o Brasil (22x24)

José Roberto Guimarães manda uma "banana" para o técnico adversário e também recebe cartão amarelo.

Cartão amarelo para o Abbondanza. Os dois técnicos discutem após ponto de toque na rede.

SET POINT! Toque na rede do bloqueio da Bulgária (21x24)

Tempo técnico para a Bulgária

Stoyanova usa o bloqueio e encosta no placar (22x21)

Ataque da Ana Cristina cai no meio da quadra (21x19)

Rosamaria aparece no telão e é ovacionada pela torcida brasileira no Ginásio Nilson Nelson

Reta final de set: Abbondanza pede desafio de toque na rede

Paredão! Diana bloqueia para o Brasil (19x18)

Ana Cristina ataca para fora e Bulgária passa à frente do placar (17x18)

Ace da Bulgária (17x16)

Ataque da Stoyanova cai no meio da quadra (17x15)

Bola acelerada! Macris levanta para Diana no meio e pontua para o Brasil (15x14)

Mais um desafio! José Roberto pede conferência de toque no chão em defesa da Bulgária mas perde

Milanova ataca para fora! Brasil na frente (14x13)

Desafio: Bulgária pede conferência de toque na rede de Julia Bergmann e perde

Saque para fora de Ana Cristina (12x13)

ACE! Ana Cristina faz ponto de saque e Brasil deixa tudo igual pela primeira vez (12x12)

Desafio! Ataque da Bulgária não toca no bloqueio brasileiro e vai para fota (11x12)

Com defesa com o pé, Milanova defende e Bulgária define Rally (10x11)

Abbondanza para o jogo para a Bulgária.

Primeiro bloqueio de Julia Kudiess! (9x11)

Ana Cristina pontua para o Brasil (8x11)

Em saque da Diana, Stoyanova ataca no bico da quadra (7x11)

Saykova bloqueia a oposta brasileira e amplia no placar (6x10)

Mais um ataque Tainara! (6x9)

José Roberto Guimarães para o jogo pela primeira vez. Brasil está 4 pontos atrás do placar

Julia Bergmann ataca para fora (5x9)

Ataque da Tainara! (5x7)

Para baixo! Macris levanta e Julia Bergmann crava (4x6)

Grande Rally termina com ataque de Milanova na Julia Bergmann (6x3)

Stoyanova explora o bloqueio e pontua (3x5)

Para fora! Veneva ataca para fora e pontua para o Brasil (3x4)

Bloqueio da Ana Cristina! (3x2)

Ataque da Tainara abre o placar para o Brasil (1x2)

Erro no levantamento da Macris para Diana aumenta o placar da Bulgária (0x2)

Rally no primeiro set termina com ponto de Milanova atacando uma Pipe (0x1)

Sobe a bola no Nilson Nelson!

ESCALAÇÃO DO BRASIL:

Centrais- Julia Kudiess e Diana; Ponteiras- Julia Bergmann e Ana Cristina; Oposta- Tainara;

Levantadora- Macris; Líbero- Nyeme

ESCALAÇÃO DA BULGÁRIA:

Centrais- Naneva e Saykova; Ponteiras- Veneva e Milanova; Oposta- Stoyanova; Levantadora- Slavecheva; Líbero- Todorova

PRÉ-JOGO

Hino do Brasil no Ginásio Nilson Nelson

Hino do Brasil no Ginásio Nilson Nelson (Foto: Andressa Simões/ Lance!)

Equipes perfiladas para a execução dos hinos nacionais.

O técnico José Roberto Guimarães optou por manter a mesma formação da vitória contra a República Dominicana.

Jogadoras relacionadas para o Brasil: Macris e Roberta (levantadoras); Kisy, Tainara e Rosamaria (opostas); Ana Cristina, Julia Bergmann e Helena (ponteiras); Julia Kudiess, Diana, Lorena e Luzia (centrais); Nyeme e Natinha (líberos).

Em meia hora, a Seleção Feminina entra em quadra pela segunda partida da Liga das Nações 2026. Acompanhe todas as informações no pré-jogo do Lance!.

10:30 - Brasil e Bulgária no aquecimento antes do início da partida no Ginásio Nilson Nelson

Times no aquecimento antes da partida (Foto: Andressa Simões/ Lance!)

10:12 - Gabi, Bruninha, Sabrina e Marcelle, não relacionadas para a partida, acompanham o aquecimento das companheiras.

Gabi, Bruninha, Sabrina e Marcelle, não relacionadas para a partida, acompanham o aquecimento das companheiras (Foto: Andressa Simões/ Lance!)

10:10- O Brasil já está em quadra, cumprimentando a torcida.

Brasil em quadra (Foto: Andressa Simões/ Lance!)

8h50 - Muita fila para entrar a 10 minutos da abertura dos portões no Ginásio Nilson Nelson:

Fila para entrar no Ginásio Nilson Nelson antes da partida entre Brasil x Bulgária na VNL. (Foto: Andressa Simões/ Lance!)]

Tabela de jogos do Brasil na primeira semana

Brasil 3 x 1 Holanda (25/17, 25/15, 25/27 e 25/23)

Brasil 3 x 1 República Dominicana (23/25, 25/18, 25/11 e 25/15)

Brasil x Bulgária - sábado (6), às 11h (de Brasília)

Brasil x Itália - domingo (7), às 14h30 (de Brasília)

Todas as partidas terão transmissão pelo SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (via YouTube e Smart TV) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol).

Ficha técnica🏐✅

📅 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (via YouTube ou Smart TV) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.Gabi não participa de treino na véspera de Brasil x Bulgária pela VNL