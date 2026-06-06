AO VIVO: acompanhe Brasil x Bulgária na Liga das Nações de Vôlei
Seleção brasileira busca manter os 100% de aproveitamento na VNL; acompanhe ao vivo
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A seleção brasileira feminina de vôlei volta à quadra neste sábado (6) para mais um desafio pela primeira fase da Liga das Nações (VNL) de 2026. O confronto diante da Bulgária acontece às 11h (de Brasília), na Arena Nilson Nelson, em Brasília, pela terceira rodada da competição. O Brasil busca manter os 100% de aproveitamento após vencer Holanda e República Dominicana nas duas primeiras partidas da semana.
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➡️ Gabi não participa de treino na véspera de Brasil x Bulgária pela VNL
3º SET
- Mais um da Julia Kudiess! (9x3)
- Erro de saque de Ana Cristina (8x3)
- China com Julia Kudiess: central faz primeiro ponto de ataque no jogo (7x2)
- Ataque da Veneva vai para fora e Abbondanza pede tempo pela primeira vez (6x1)
- MAIS UM! Tainara marca mais um ponto de saque (5x1)
- ACE! Saque da Tainara bate na fita e cai (4x1)
- Desafio da Bulgária de toque no bloqueio (3x1)
- Brasil começa o set em vantagem (2x1)
FIM DE SEGUNDO SET: Brasil 25x17 Búlgaria
2º SET
- Bloqueio de Julia Bergmann e Julia Kudiess fecham o set (25x17)
- Inversão no Brasil: Roberta e Kisy substituem Macris e Tainara
- Nyeme levanta e Ana Cristina crava mais vez (23x17)
- Técnico búlgaro pede tempo após as brasileiras abrirem 5 pontos de vantagem
- Paredão: Julia Kudiess bloqueia no simples (21x16)
- ACE! Tainara aumenta a vantagem para o Brasil (20x16)
- Tainara pontua usando o bloqueio (19x16)
- Saque de Diana vai para fora (18x16)
- Levantamento de Nyeme para Tainara (18x15)
- Mais um de Ana Cristina: ponteira brasileira usa o bloqueio adversário (17x14)
- Ana Cristina roda e define ponto brasileiro (16x14)
- Bulgária para o jogo após sequência de saques brasileiros
- MAIS UM! Macris faz mais um ponto de saque (14x13)
- ACE! Macris pontua e encosta no placar (13x13)
- Ponto brasileiro! Julia Bergmann ataca e quebra defesa adversára (12x13)
- Búlgaria pede desafio de invasão em ataque de Julia Bergmann mas perde
- Julia Bergmann define e pontua para o Brasil (11x13)
- Bloqueio búlgaro na Julia Bergmann vai para fora e o Brasil pontua (11x10)
- José Roberto Guimarães para o set pela primeira vez
- Paredão Búlgaro: Julia Bergmann fica no bloqueio (9x10)
- Contra-ataque no meio de rede: Naneva foge do bloqueio e ataca no bico da quadra (9x9)
- Nyeme defende e Julia Bergmann ataca (9x8)
- Desceu o braço! Tainara ataca e pontua para o Brasil (8x8)
- Mais um ACE: Ana Cristina erra na recepção (7x8)
- ACE! Tudo igual no Nilson Nelson (7x7)
- Naneva crava para baixo (7x6)
- Ataque curto no meio cai na quadra brasileira (7x6)
- Paredão: Ana Cristina bloqueia no simples
- Na cabeça! Ana Cristina usa o bloqueio e pontua para o Brasil (2x5)
- ACE búlgaro! Julia Bergmann falha no passe (3x4)
- Macris erra defesa e Bulgária pontua (4x1)
- Ataque de Ana Cristina cai do outro lado da quadra (4x0)
- TRÊS VEZES! Ace da Julia Bergmann (3x0)
- Mais uma vez! Ponto de saque da Julia Bergmann (2x0)
- Bom saque de Julia Bergmann já abre o placar para o Brasil (1x0)
- Brasil volta com o time inicial, com Macris e Tainara em quadra.
FIM DE PRIMEIRO SET: Brasil 25x22 Bulgária
1º SET
- Kisy crava no fundo da quadra para fechar o primeiro set
- Bloqueio da Bulgária em ataque da Julia Bergmann (23x24)
- Pedido de tempo para o Brasil (22x24)
- José Roberto Guimarães manda uma "banana" para o técnico adversário e também recebe cartão amarelo.
- Cartão amarelo para o Abbondanza. Os dois técnicos discutem após ponto de toque na rede.
- SET POINT! Toque na rede do bloqueio da Bulgária (21x24)
- Tempo técnico para a Bulgária
- Stoyanova usa o bloqueio e encosta no placar (22x21)
- Ataque da Ana Cristina cai no meio da quadra (21x19)
- Rosamaria aparece no telão e é ovacionada pela torcida brasileira no Ginásio Nilson Nelson
- Reta final de set: Abbondanza pede desafio de toque na rede
- Paredão! Diana bloqueia para o Brasil (19x18)
- Ana Cristina ataca para fora e Bulgária passa à frente do placar (17x18)
- Ace da Bulgária (17x16)
- Ataque da Stoyanova cai no meio da quadra (17x15)
- Bola acelerada! Macris levanta para Diana no meio e pontua para o Brasil (15x14)
- Mais um desafio! José Roberto pede conferência de toque no chão em defesa da Bulgária mas perde
- Milanova ataca para fora! Brasil na frente (14x13)
- Desafio: Bulgária pede conferência de toque na rede de Julia Bergmann e perde
- Saque para fora de Ana Cristina (12x13)
- ACE! Ana Cristina faz ponto de saque e Brasil deixa tudo igual pela primeira vez (12x12)
- Desafio! Ataque da Bulgária não toca no bloqueio brasileiro e vai para fota (11x12)
- Com defesa com o pé, Milanova defende e Bulgária define Rally (10x11)
- Abbondanza para o jogo para a Bulgária.
- Primeiro bloqueio de Julia Kudiess! (9x11)
- Ana Cristina pontua para o Brasil (8x11)
- Em saque da Diana, Stoyanova ataca no bico da quadra (7x11)
- Saykova bloqueia a oposta brasileira e amplia no placar (6x10)
- Mais um ataque Tainara! (6x9)
- José Roberto Guimarães para o jogo pela primeira vez. Brasil está 4 pontos atrás do placar
- Julia Bergmann ataca para fora (5x9)
- Ataque da Tainara! (5x7)
- Para baixo! Macris levanta e Julia Bergmann crava (4x6)
- Grande Rally termina com ataque de Milanova na Julia Bergmann (6x3)
- Stoyanova explora o bloqueio e pontua (3x5)
- Para fora! Veneva ataca para fora e pontua para o Brasil (3x4)
- Bloqueio da Ana Cristina! (3x2)
- Ataque da Tainara abre o placar para o Brasil (1x2)
- Erro no levantamento da Macris para Diana aumenta o placar da Bulgária (0x2)
- Rally no primeiro set termina com ponto de Milanova atacando uma Pipe (0x1)
- Sobe a bola no Nilson Nelson!
- ESCALAÇÃO DO BRASIL:
Centrais- Julia Kudiess e Diana; Ponteiras- Julia Bergmann e Ana Cristina; Oposta- Tainara;
Levantadora- Macris; Líbero- Nyeme
- ESCALAÇÃO DA BULGÁRIA:
Centrais- Naneva e Saykova; Ponteiras- Veneva e Milanova; Oposta- Stoyanova; Levantadora- Slavecheva; Líbero- Todorova
PRÉ-JOGO
- Hino do Brasil no Ginásio Nilson Nelson
- Equipes perfiladas para a execução dos hinos nacionais.
- O técnico José Roberto Guimarães optou por manter a mesma formação da vitória contra a República Dominicana.
- Jogadoras relacionadas para o Brasil: Macris e Roberta (levantadoras); Kisy, Tainara e Rosamaria (opostas); Ana Cristina, Julia Bergmann e Helena (ponteiras); Julia Kudiess, Diana, Lorena e Luzia (centrais); Nyeme e Natinha (líberos).
- Em meia hora, a Seleção Feminina entra em quadra pela segunda partida da Liga das Nações 2026. Acompanhe todas as informações no pré-jogo do Lance!.
- 10:30 - Brasil e Bulgária no aquecimento antes do início da partida no Ginásio Nilson Nelson
- 10:12 - Gabi, Bruninha, Sabrina e Marcelle, não relacionadas para a partida, acompanham o aquecimento das companheiras.
- 10:10- O Brasil já está em quadra, cumprimentando a torcida.
- 8h50 - Muita fila para entrar a 10 minutos da abertura dos portões no Ginásio Nilson Nelson:
Tabela de jogos do Brasil na primeira semana
Brasil 3 x 1 Holanda (25/17, 25/15, 25/27 e 25/23)
Brasil 3 x 1 República Dominicana (23/25, 25/18, 25/11 e 25/15)
Brasil x Bulgária - sábado (6), às 11h (de Brasília)
Brasil x Itália - domingo (7), às 14h30 (de Brasília)
Todas as partidas terão transmissão pelo SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (via YouTube e Smart TV) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol).
Ficha técnica🏐✅
📅 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (via YouTube ou Smart TV) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
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