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AO VIVO: acompanhe Brasil x Bulgária na Liga das Nações de Vôlei

Seleção brasileira busca manter os 100% de aproveitamento na VNL; acompanhe ao vivo

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/06/2026
10:17
Atualizado há 0 minutos
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Brasil x República Dominicana (Foto: Divulgação/ CBV)
imagem cameraBrasil x República Dominicana na VNL (Foto: Divulgação/ CBV)
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A seleção brasileira feminina de vôlei volta à quadra neste sábado (6) para mais um desafio pela primeira fase da Liga das Nações (VNL) de 2026. O confronto diante da Bulgária acontece às 11h (de Brasília), na Arena Nilson Nelson, em Brasília, pela terceira rodada da competição. O Brasil busca manter os 100% de aproveitamento após vencer Holanda e República Dominicana nas duas primeiras partidas da semana.

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Acompanhe todos os lances de Brasil x Bulgária em tempo real no Lance!

➡️ Gabi não participa de treino na véspera de Brasil x Bulgária pela VNL

3º SET

  • Mais um da Julia Kudiess! (9x3)
  • Erro de saque de Ana Cristina (8x3)
  • China com Julia Kudiess: central faz primeiro ponto de ataque no jogo (7x2)
  • Ataque da Veneva vai para fora e Abbondanza pede tempo pela primeira vez (6x1)
  • MAIS UM! Tainara marca mais um ponto de saque (5x1)
  • ACE! Saque da Tainara bate na fita e cai (4x1)
  • Desafio da Bulgária de toque no bloqueio (3x1)
  • Brasil começa o set em vantagem (2x1)

FIM DE SEGUNDO SET: Brasil 25x17 Búlgaria

2º SET

  • Bloqueio de Julia Bergmann e Julia Kudiess fecham o set (25x17)
  • Inversão no Brasil: Roberta e Kisy substituem Macris e Tainara
  • Nyeme levanta e Ana Cristina crava mais vez (23x17)
  • Técnico búlgaro pede tempo após as brasileiras abrirem 5 pontos de vantagem
  • Paredão: Julia Kudiess bloqueia no simples (21x16)
  • ACE! Tainara aumenta a vantagem para o Brasil (20x16)
  • Tainara pontua usando o bloqueio (19x16)
  • Saque de Diana vai para fora (18x16)
  • Levantamento de Nyeme para Tainara (18x15)
  • Mais um de Ana Cristina: ponteira brasileira usa o bloqueio adversário (17x14)
  • Ana Cristina roda e define ponto brasileiro (16x14)
  • Bulgária para o jogo após sequência de saques brasileiros
  • MAIS UM! Macris faz mais um ponto de saque (14x13)
  • ACE! Macris pontua e encosta no placar (13x13)
  • Ponto brasileiro! Julia Bergmann ataca e quebra defesa adversára (12x13)
  • Búlgaria pede desafio de invasão em ataque de Julia Bergmann mas perde
  • Julia Bergmann define e pontua para o Brasil (11x13)
  • Bloqueio búlgaro na Julia Bergmann vai para fora e o Brasil pontua (11x10)
  • José Roberto Guimarães para o set pela primeira vez
  • Paredão Búlgaro: Julia Bergmann fica no bloqueio (9x10)
  • Contra-ataque no meio de rede: Naneva foge do bloqueio e ataca no bico da quadra (9x9)
  • Nyeme defende e Julia Bergmann ataca (9x8)
  • Desceu o braço! Tainara ataca e pontua para o Brasil (8x8)
  • Mais um ACE: Ana Cristina erra na recepção (7x8)
  • ACE! Tudo igual no Nilson Nelson (7x7)
  • Naneva crava para baixo (7x6)
  • Ataque curto no meio cai na quadra brasileira (7x6)
  • Paredão: Ana Cristina bloqueia no simples
  • Na cabeça! Ana Cristina usa o bloqueio e pontua para o Brasil (2x5)
  • ACE búlgaro! Julia Bergmann falha no passe (3x4)
  • Macris erra defesa e Bulgária pontua (4x1)
  • Ataque de Ana Cristina cai do outro lado da quadra (4x0)
  • TRÊS VEZES! Ace da Julia Bergmann (3x0)
  • Mais uma vez! Ponto de saque da Julia Bergmann (2x0)
  • Bom saque de Julia Bergmann já abre o placar para o Brasil (1x0)
  1. Brasil volta com o time inicial, com Macris e Tainara em quadra.

FIM DE PRIMEIRO SET: Brasil 25x22 Bulgária

1º SET

  • Kisy crava no fundo da quadra para fechar o primeiro set
  • Bloqueio da Bulgária em ataque da Julia Bergmann (23x24)
  • Pedido de tempo para o Brasil (22x24)
  • José Roberto Guimarães manda uma "banana" para o técnico adversário e também recebe cartão amarelo.
  • Cartão amarelo para o Abbondanza. Os dois técnicos discutem após ponto de toque na rede.
  • SET POINT! Toque na rede do bloqueio da Bulgária (21x24)
  • Tempo técnico para a Bulgária
  • Stoyanova usa o bloqueio e encosta no placar (22x21)
  • Ataque da Ana Cristina cai no meio da quadra (21x19)
  • Rosamaria aparece no telão e é ovacionada pela torcida brasileira no Ginásio Nilson Nelson
  • Reta final de set: Abbondanza pede desafio de toque na rede
  • Paredão! Diana bloqueia para o Brasil (19x18)
  • Ana Cristina ataca para fora e Bulgária passa à frente do placar (17x18)
  • Ace da Bulgária (17x16)
  • Ataque da Stoyanova cai no meio da quadra (17x15)
  1. Bola acelerada! Macris levanta para Diana no meio e pontua para o Brasil (15x14)
  • Mais um desafio! José Roberto pede conferência de toque no chão em defesa da Bulgária mas perde
  • Milanova ataca para fora! Brasil na frente (14x13)
  • Desafio: Bulgária pede conferência de toque na rede de Julia Bergmann e perde
  • Saque para fora de Ana Cristina (12x13)
  • ACE! Ana Cristina faz ponto de saque e Brasil deixa tudo igual pela primeira vez (12x12)
  • Desafio! Ataque da Bulgária não toca no bloqueio brasileiro e vai para fota (11x12)
  • Com defesa com o pé, Milanova defende e Bulgária define Rally (10x11)
  • Abbondanza para o jogo para a Bulgária.
  • Primeiro bloqueio de Julia Kudiess! (9x11)
  • Ana Cristina pontua para o Brasil (8x11)
  • Em saque da Diana, Stoyanova ataca no bico da quadra (7x11)
  • Saykova bloqueia a oposta brasileira e amplia no placar (6x10)
  • Mais um ataque Tainara! (6x9)
  • José Roberto Guimarães para o jogo pela primeira vez. Brasil está 4 pontos atrás do placar
  • Julia Bergmann ataca para fora (5x9)
  • Ataque da Tainara! (5x7)
  • Para baixo! Macris levanta e Julia Bergmann crava (4x6)
  • Grande Rally termina com ataque de Milanova na Julia Bergmann (6x3)
  • Stoyanova explora o bloqueio e pontua (3x5)
  • Para fora! Veneva ataca para fora e pontua para o Brasil (3x4)
  • Bloqueio da Ana Cristina! (3x2)
  • Ataque da Tainara abre o placar para o Brasil (1x2)
  • Erro no levantamento da Macris para Diana aumenta o placar da Bulgária (0x2)
  • Rally no primeiro set termina com ponto de Milanova atacando uma Pipe (0x1)
  1. Sobe a bola no Nilson Nelson!
  • ESCALAÇÃO DO BRASIL:

Centrais- Julia Kudiess e Diana; Ponteiras- Julia Bergmann e Ana Cristina; Oposta- Tainara;
Levantadora- Macris; Líbero- Nyeme

  • ESCALAÇÃO DA BULGÁRIA:

Centrais- Naneva e Saykova; Ponteiras- Veneva e Milanova; Oposta- Stoyanova; Levantadora- Slavecheva; Líbero- Todorova

PRÉ-JOGO

  • Hino do Brasil no Ginásio Nilson Nelson
Hino do Brasil no Ginásio Nilson Nelson (Foto: Andressa Simões/ Lance!)
Hino do Brasil no Ginásio Nilson Nelson (Foto: Andressa Simões/ Lance!)
  • Equipes perfiladas para a execução dos hinos nacionais.
  • O técnico José Roberto Guimarães optou por manter a mesma formação da vitória contra a República Dominicana.
  • Jogadoras relacionadas para o Brasil: Macris e Roberta (levantadoras); Kisy, Tainara e Rosamaria (opostas); Ana Cristina, Julia Bergmann e Helena (ponteiras); Julia Kudiess, Diana, Lorena e Luzia (centrais); Nyeme e Natinha (líberos).
  • Em meia hora, a Seleção Feminina entra em quadra pela segunda partida da Liga das Nações 2026. Acompanhe todas as informações no pré-jogo do Lance!.
  • 10:30 - Brasil e Bulgária no aquecimento antes do início da partida no Ginásio Nilson Nelson
Times no aquecimento antes da partida (Foto: Andressa Simões/ Lance!)
Times no aquecimento antes da partida (Foto: Andressa Simões/ Lance!)
  • 10:12 - Gabi, Bruninha, Sabrina e Marcelle, não relacionadas para a partida, acompanham o aquecimento das companheiras.
Gabi, Bruninha, Sabrina e Marcelle, não relacionadas para a partida, acompanham o aquecimento das companheiras (Andressa Simões/ Lance!)
Gabi, Bruninha, Sabrina e Marcelle, não relacionadas para a partida, acompanham o aquecimento das companheiras (Foto: Andressa Simões/ Lance!)
  • 10:10- O Brasil já está em quadra, cumprimentando a torcida.
Brasil em quadra (Foto: Andressa Simões/ Lance!)
Brasil em quadra (Foto: Andressa Simões/ Lance!)
  • 8h50 - Muita fila para entrar a 10 minutos da abertura dos portões no Ginásio Nilson Nelson:
8h50 - Muita fila para entrar a 10 minutos da abertura dos portões. (Foto: Andressa Simões/ Lance!)
Fila para entrar no Ginásio Nilson Nelson antes da partida entre Brasil x Bulgária na VNL. (Foto: Andressa Simões/ Lance!)]

Tabela de jogos do Brasil na primeira semana

Brasil 3 x 1 Holanda (25/17, 25/15, 25/27 e 25/23)

Brasil 3 x 1 República Dominicana (23/25, 25/18, 25/11 e 25/15)

Brasil x Bulgária - sábado (6), às 11h (de Brasília)

Brasil x Itália - domingo (7), às 14h30 (de Brasília)

Todas as partidas terão transmissão pelo SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (via YouTube e Smart TV) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol).

Ficha técnica🏐✅

📅 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (via YouTube ou Smart TV) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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➡️ Zé Roberto exalta papel de Fofão na Seleção: 'Observadora'
➡️ De virada e com set imponente, Brasil supera República Dominicana na VNL

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.Gabi não participa de treino na véspera de Brasil x Bulgária pela VNL

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