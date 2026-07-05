Com negociações congeladas, Vasco corre risco de perder alvos para rivais Instabilidade causada pelo afastamento de Pedrinho trava conversas por Deossa e Arthur Chaves

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A instabilidade política do Vasco voltou a impactar diretamente o planejamento para a sequência da temporada. Após a decisão da Justiça que afastou Pedrinho da presidência da Vasco SAF, as negociações por reforços para a janela de transferências do meio do ano foram praticamente congeladas. A interventora Samantha Longo passou a ser responsável pela palavra final nas tratativas, priorizando a análise da viabilidade financeira de cada operação, porém renunciou ao cargo na última semana. A mudança constante de comando impede que as negociações sejam concretizadas.

Antes da mudança no comando da SAF, o Vasco tinha como prioridades a contratação de um volante para atuar ao lado de Thiago Mendes e de um zagueiro destro, forte no jogo aéreo. No entanto, a paralisação das negociações abriu espaço para a concorrência de outros clubes.

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➡️ Instabilidade nos bastidores dificulta busca do Vasco por técnico

O principal caso é o do volante colombiano Nelson Deossa. O Cruz-Maltino tratava a negociação como bem encaminhada, mas o processo perdeu força após o afastamento de Pedrinho. Enquanto isso, River Plate e Hull City seguem acompanhando de perto a situação e podem atravessar a negociação.

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Nelson Deossa, do Real Betis, interessa ao Vasco (Foto: Reprodução)

Na defesa, o cenário é semelhante. O Vasco iniciou contatos por Arthur Chaves, do Hoffenheim, da Alemanha, nome que contava com a aprovação de Renato Gaúcho, então treinador da equipe. O defensor, que foi companheiro de Robert Renan na Seleção Brasileira Olímpica, era visto como uma das prioridades para o setor. Com a crise institucional, porém, as conversas esfriaram. O São Paulo, agora, aparece em posição mais favorável na disputa, embora o clube alemão aceite apenas uma negociação em definitivo e já tenha recusado as investidas iniciais do clube paulista.

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Arthur Chaves em partida do Hoffenheim contra o Bayern de Munique pela Bundesliga (Foto: Divulgação / TSG Hoffenheim)

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A indefinição envolvendo a SAF passou a gerar desconfiança no mercado. Clubes detentores dos direitos de jogadores desejados pelo Vasco têm solicitado maiores garantias financeiras antes de avançarem nas negociações. O cenário lembra, em parte, o período da gestão da 777 Partners, quando atrasos em pagamentos de transferências, como as de Juan Sforza junto ao Talleres e Puma Rodríguez ao Nacional, provocaram insegurança entre outras equipes.

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Faltando 12 dias para o retorno do Campeonato Brasileiro, contra o Vitória, no Barradão, o único reforço confirmado é o lateral-esquerdo Paulinho, de 22 anos. O jogador, que defendia o América-MG, havia assinado um pré-contrato com o Vasco ainda antes da abertura da janela e foi considerado uma oportunidade de mercado.

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Instabilidade no Vasco também dificulta busca por técnico

A turbulência nos bastidores também atingiu a procura por um novo comandante. Desde a saída de Renato Gaúcho, em 18 de junho, o Vasco esteve próximo de fechar com dois treinadores, mas viu as negociações fracassarem em meio ao cenário de instabilidade. Franclim Carvalho preferiu permanecer no Botafogo após avaliar o momento vivido pelo clube, enquanto Fernando Seabra chegou a aceitar a proposta e tinha viagem marcada para o Rio de Janeiro, mas o acordo não foi concluído devido à falta de entendimento entre Vasco e Coritiba sobre a forma de pagamento da multa rescisória, estimada em cerca de R$ 5 milhões.

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Desta forma, o Cruz-Maltino segue sem treinador e com o planejamento para a sequência da temporada comprometido dentro e fora de campo.

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