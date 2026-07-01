Franclim Carvalho fica para trás, e Vasco define novo alvo para treinador Treinador Fernando Seabra, do Coritiba, passa a ser o principal alvo do Cruz-Maltino

O Vasco segue em busca de um novo treinador para substituir Renato Gaúcho e já tem um novo alvo no mercado. Após a tentativa frustrada de contratar Franclim Carvalho, do Botafogo, a diretoria cruz-maltina voltou suas atenções para Fernando Seabra, atual comandante do Coritiba.

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O nome de Seabra ganhou força depois que Franclim decidiu permanecer no Botafogo. O Lance! apurou que, em conversa com a diretoria alvinegra na última terça-feira (30), o treinador afirmou que está motivado com a chegada do novo investidor e deseja dar continuidade ao projeto no clube.

Franclim Carvalho, técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Vasco chegou a sinalizar que pagaria a multa rescisória de Franclim, considerada baixa, além de oferecer uma valorização salarial. Mesmo assim, o técnico optou por seguir no Glorioso.

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Com isso, o Cruz-Maltino mudou o perfil da busca. Depois de buscar treinadores estrangeiros nas últimas semanas (Vasco Matos e Franclim Carvalho), a diretoria passou a priorizar um profissional que já conhece o futebol brasileiro. O escolhido foi Fernando Seabra. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Colina 1923 e confirmada pelo Lance!.

Assim como ocorreu na negociação por Franclim, o Vasco está disposto a arcar com a multa rescisória de Seabra e apresentar uma proposta com aumento salarial para convencer o treinador a deixar o Coritiba.

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A diretoria trata a contratação com urgência. Restam 16 dias para a partida contra o Vitória, pela retomada do Campeonato Brasileiro, e o objetivo é ter o novo comandante à frente da equipe o quanto antes para aproveitar o período de treinamentos.

Trajetória de Fernando Seabra

Fernando Seabra ganhou destaque pelo trabalho desenvolvido nas categorias de base do Cruzeiro. À frente da equipe sub-20, conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro da categoria em 2023, além de levar o clube ao vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024.

O bom desempenho na base rendeu a promoção ao time profissional em abril de 2024. Durante sua passagem, conduziu o Cruzeiro até as semifinais da Copa Sul-Americana, mas uma sequência de resultados irregulares no Campeonato Brasileiro resultou em sua demissão, em setembro daquele ano.

Fernando Seabra na época que era técnico do Cruzeiro (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)

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Na sequência, assumiu o Red Bull Bragantino com a missão de evitar o rebaixamento da equipe. Após cumprir o objetivo, permaneceu no cargo para a temporada seguinte. Ao todo, comandou o clube em 56 partidas, com 18 vitórias, 14 empates e 24 derrotas, deixando o comando em outubro de 2025.

Em dezembro de 2025, foi anunciado pelo Coritiba para liderar o projeto do clube em 2026. Após conquistar o acesso à Série A na temporada passada, o Coxa faz uma campanha acima das expectativas no Campeonato Brasileiro e ocupa a sétima colocação, com 26 pontos em 18 jogos.

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