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Franclim Carvalho fica para trás, e Vasco define novo alvo para treinador

Treinador Fernando Seabra, do Coritiba, passa a ser o principal alvo do Cruz-Maltino

PorPedro CobaleaLeonardo Bessa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 11:19
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Fernando Seabra sentado no banco de reservas na partida entre Coritiba e Flamengo, no Maracanã
Fernando Seabra na partida entre Flamengo e Coritiba (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Vasco segue em busca de um novo treinador para substituir Renato Gaúcho e já tem um novo alvo no mercado. Após a tentativa frustrada de contratar Franclim Carvalho, do Botafogo, a diretoria cruz-maltina voltou suas atenções para Fernando Seabra, atual comandante do Coritiba.

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    O nome de Seabra ganhou força depois que Franclim decidiu permanecer no Botafogo. O Lance! apurou que, em conversa com a diretoria alvinegra na última terça-feira (30), o treinador afirmou que está motivado com a chegada do novo investidor e deseja dar continuidade ao projeto no clube.

    Franclim Carvalho, técnico do Botafogo, aplaude o time na beira do gramado
    Franclim Carvalho, técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

    O Vasco chegou a sinalizar que pagaria a multa rescisória de Franclim, considerada baixa, além de oferecer uma valorização salarial. Mesmo assim, o técnico optou por seguir no Glorioso.

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    Com isso, o Cruz-Maltino mudou o perfil da busca. Depois de buscar treinadores estrangeiros nas últimas semanas (Vasco Matos e Franclim Carvalho), a diretoria passou a priorizar um profissional que já conhece o futebol brasileiro. O escolhido foi Fernando Seabra. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Colina 1923 e confirmada pelo Lance!.

    Assim como ocorreu na negociação por Franclim, o Vasco está disposto a arcar com a multa rescisória de Seabra e apresentar uma proposta com aumento salarial para convencer o treinador a deixar o Coritiba.

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    A diretoria trata a contratação com urgência. Restam 16 dias para a partida contra o Vitória, pela retomada do Campeonato Brasileiro, e o objetivo é ter o novo comandante à frente da equipe o quanto antes para aproveitar o período de treinamentos.

    Trajetória de Fernando Seabra

    Fernando Seabra ganhou destaque pelo trabalho desenvolvido nas categorias de base do Cruzeiro. À frente da equipe sub-20, conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro da categoria em 2023, além de levar o clube ao vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024.

    O bom desempenho na base rendeu a promoção ao time profissional em abril de 2024. Durante sua passagem, conduziu o Cruzeiro até as semifinais da Copa Sul-Americana, mas uma sequência de resultados irregulares no Campeonato Brasileiro resultou em sua demissão, em setembro daquele ano.

    Fernando Seabra no banco de reservas do Cruzeiro
    Fernando Seabra na época que era técnico do Cruzeiro (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)

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    Na sequência, assumiu o Red Bull Bragantino com a missão de evitar o rebaixamento da equipe. Após cumprir o objetivo, permaneceu no cargo para a temporada seguinte. Ao todo, comandou o clube em 56 partidas, com 18 vitórias, 14 empates e 24 derrotas, deixando o comando em outubro de 2025.

    Em dezembro de 2025, foi anunciado pelo Coritiba para liderar o projeto do clube em 2026. Após conquistar o acesso à Série A na temporada passada, o Coxa faz uma campanha acima das expectativas no Campeonato Brasileiro e ocupa a sétima colocação, com 26 pontos em 18 jogos.

    Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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