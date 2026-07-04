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Vasco vence jogo-treino contra o Boavista enquanto aguarda definição de novo técnico

Comandado interinamente por Bruno Lazaroni, Cruz-Maltino venceu por 2 a 1

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 16:02
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Nuno Moreira - Vasco
Nuno Moreira em campo durante jogo-treino entre Vasco e Boavista (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco segue sua preparação para a sequência da temporada e venceu o Boavista por 2 a 1 em jogo-treino realizado na manhã deste sábado (4), no CT Moacyr Barbosa. Ainda sem um treinador efetivo, a equipe foi comandada pelo auxiliar técnico Bruno Lazaroni. Os gols da vitória vascaína foram marcados por Nuno Moreira e JP.

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    A atividade faz parte da preparação do elenco para a retomada do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. Os jogadores retornaram das férias no dia 22 de junho e, desde então, treinam no CT Moacyr Barbosa enquanto a diretoria busca um novo comandante para a equipe. Renato Gaúcho deixou o cargo no dia 18 de junho, e Bruno Lazaroni assumiu interinamente os trabalhos.

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    O próximo compromisso oficial do Vasco será no dia 16 de julho, diante do Vitória, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino ocupa atualmente a 17ª colocação, com 20 pontos, e busca uma reação para deixar a zona de rebaixamento.

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