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Vasco não chega a acordo com o Coritiba, e negócio por Seabra esfria

Divergências na forma de pagamento da multa recisória travou a negociação

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 14:04
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Fernando Seabra passa instruções durante treino do Coritiba
Fernando Seabra passa instruções durante treino do Coritiba (Foto: Gabriel Thá/Coritiba)

O Vasco está mais distante da contratação de Fernando Seabra. Quando o acordo com o treinador estava praticamente encaminhado, as negociações entre o clube carioca e o Coritiba emperraram por conta da forma de pagamento da multa rescisória, e o negócio esfriou. A informação foi divulgada pela ESPN e confirmada pelo Lance!.

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    • Seabra já estava de malas prontas e tinha até passagem comprada para viajar ao Rio de Janeiro, onde assinaria contrato e seria anunciado como novo comandante cruz-maltino. No entanto, a falta de entendimento entre os clubes impediu a conclusão da negociação.

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    Embora o Vasco tenha aceitado arcar com o valor, a diretoria buscava parcelar o pagamento devido à situação financeira do clube. O Coritiba, por sua vez, exigiu que o montante fosse quitado integralmente e à vista.

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    Fernando Seabra observa jogo entre Coritiba e Santos, pela Copa do Brasil de 2026 (Foto: JP Pacheco/Coritiba)

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    Sem consenso, as conversas foram interrompidas e, neste momento, a negociação é considerada como encerrada. A tendência é que o Vasco volte ao mercado em busca de um novo treinador para substituir Renato Gaúcho.

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    A diretoria cruz-maltina trabalha para definir o novo comandante o quanto antes, já que a equipe se prepara para a retomada no dia 16 de julho contra o Vitória, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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