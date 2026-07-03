Vasco não chega a acordo com o Coritiba, e negócio por Seabra esfria
Divergências na forma de pagamento da multa recisória travou a negociação
O Vasco está mais distante da contratação de Fernando Seabra. Quando o acordo com o treinador estava praticamente encaminhado, as negociações entre o clube carioca e o Coritiba emperraram por conta da forma de pagamento da multa rescisória, e o negócio esfriou. A informação foi divulgada pela ESPN e confirmada pelo Lance!.
Seabra já estava de malas prontas e tinha até passagem comprada para viajar ao Rio de Janeiro, onde assinaria contrato e seria anunciado como novo comandante cruz-maltino. No entanto, a falta de entendimento entre os clubes impediu a conclusão da negociação.
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Embora o Vasco tenha aceitado arcar com o valor, a diretoria buscava parcelar o pagamento devido à situação financeira do clube. O Coritiba, por sua vez, exigiu que o montante fosse quitado integralmente e à vista.
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Sem consenso, as conversas foram interrompidas e, neste momento, a negociação é considerada como encerrada. A tendência é que o Vasco volte ao mercado em busca de um novo treinador para substituir Renato Gaúcho.
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A diretoria cruz-maltina trabalha para definir o novo comandante o quanto antes, já que a equipe se prepara para a retomada no dia 16 de julho contra o Vitória, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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