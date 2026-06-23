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Quem é Samantha Longo, interventora que assume a SAF do Vasco

Advogada entra como administradora após afastamento de Pedrinho

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 21:52
Atualizado há 1 minutos
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Samantha Longo, nova administradora da SAF do Vasco, fala usando blusa azul com flores brancas
Samantha Longo, nova administradora da SAF do Vasco (Foto: Reprodução)

A Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento de Pedrinho do conselho de administração da SAF do Vasco e nomeou a advogada Samantha Longo como administradora provisória da empresa. A decisão foi proferida pela juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial, após pedido da 777 Carioca e teve como base apontamentos apresentados pelo conselho fiscal da SAF.

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    Quem é Samantha Longo?

    Advogada com mais de 25 anos de atuação, Samantha Longo é especializada em direito empresarial, recuperação judicial, falência e mediação de conflitos. Ela é sócia do escritório Longo Abelha Advogados, além de presidir a Comissão de Mediação da OAB-RJ.

    A profissional também integra o Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falência (FONAREF), órgão vinculado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que reúne especialistas para discutir e aprimorar a legislação relacionada à recuperação de empresas em crise.

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    Reconhecida no meio jurídico por sua experiência em gestão de conflitos empresariais e processos de reestruturação de empresas, Samantha foi escolhida Justiça do Rio de Janeiro para atuar como interventora da SAF do Vasco.

    Com a decisão judicial que afastou Pedrinho do conselho de administração, Samantha Longo passa a exercer provisoriamente a gestão da SAF vascaína com o papel de gestora e interventora pelo prazo inicial de 60 dias.

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    Quais serão os poderes da interventora?

    A interventora passa a exercer as funções do Conselho de Administração afastado.

    Entre suas atribuições:

    • Restaurar a governança da SAF;
    • Garantir acesso do Conselho Fiscal às informações;
    • Fiscalizar decisões financeiras;
    • Supervisionar negociações e contratações;
    • Acompanhar uma auditoria independente;
    • Produzir relatórios periódicos para a Justiça.

    A decisão determina que novas contratações e operações relevantes passem pelo seu acompanhamento.

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    Samantha Longo,que assumirá a SAF do Vasco, sorri com camisa preta
    Samantha Longo, nova administradora da SAF do Vasco (Foto: Reprodução)

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