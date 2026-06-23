Quem é Samantha Longo, interventora que assume a SAF do Vasco Advogada entra como administradora após afastamento de Pedrinho

A Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento de Pedrinho do conselho de administração da SAF do Vasco e nomeou a advogada Samantha Longo como administradora provisória da empresa. A decisão foi proferida pela juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial, após pedido da 777 Carioca e teve como base apontamentos apresentados pelo conselho fiscal da SAF.

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Quem é Samantha Longo?

Advogada com mais de 25 anos de atuação, Samantha Longo é especializada em direito empresarial, recuperação judicial, falência e mediação de conflitos. Ela é sócia do escritório Longo Abelha Advogados, além de presidir a Comissão de Mediação da OAB-RJ.

A profissional também integra o Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falência (FONAREF), órgão vinculado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que reúne especialistas para discutir e aprimorar a legislação relacionada à recuperação de empresas em crise.

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Reconhecida no meio jurídico por sua experiência em gestão de conflitos empresariais e processos de reestruturação de empresas, Samantha foi escolhida Justiça do Rio de Janeiro para atuar como interventora da SAF do Vasco.

Com a decisão judicial que afastou Pedrinho do conselho de administração, Samantha Longo passa a exercer provisoriamente a gestão da SAF vascaína com o papel de gestora e interventora pelo prazo inicial de 60 dias.

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Quais serão os poderes da interventora?

A interventora passa a exercer as funções do Conselho de Administração afastado.

Entre suas atribuições:

Restaurar a governança da SAF;

Garantir acesso do Conselho Fiscal às informações;

Fiscalizar decisões financeiras;

Supervisionar negociações e contratações;

Acompanhar uma auditoria independente;

Produzir relatórios periódicos para a Justiça.

A decisão determina que novas contratações e operações relevantes passem pelo seu acompanhamento.

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Samantha Longo, nova administradora da SAF do Vasco (Foto: Reprodução)

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