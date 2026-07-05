Técnico do Paraguai dispara sobre ex-Vasco: 'Joga em qualquer time do mundo'
Mesmo com a eliminação para a França, Gustavo Alfaro destaca superação do elenco
Apesar da eliminação do Paraguai para a França nos 16 avos de final da Copa do Mundo, o técnico Gustavo Alfaro fez questão de enaltecer a entrega e a qualidade de seus jogadores durante a entrevista coletiva após a partida. O treinador destacou especialmente o meia Matías Galarza, ex-Vasco e Coritiba, e o goleiro Orlando Gill.
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Ao comentar o desempenho da equipe diante de uma das favoritas ao título, Alfaro ressaltou a força de superação do grupo e afirmou que seus atletas provaram estar preparados para atuar em qualquer grande clube do futebol mundial.
- Talvez digam que Galarza não pode jogar no River. Mas ele pode jogar contra a Alemanha, contra a França. Então, Galarza pode jogar em qualquer time do mundo - afirmou o treinador.
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O comandante também revelou um fato interessante da história de Orlando Gill. Segundo Alfaro, o goleiro enfrentou sérias dificuldades financeiras e chegou a vender suas próprias roupas para custear o tratamento da filha.
- O 'Flaco' Gill ficou muito tempo sem receber salário e teve que vender suas roupas para salvar a vida da filha. Qual time do mundo não gostaria de ter um goleiro como Orlando? - declarou.
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Além dos destaques individuais, Alfaro fez questão de valorizar todo o elenco paraguaio, lembrando que muitos jogadores enfrentaram situações familiares e sociais extremamente difíceis antes de chegarem ao futebol profissional. Mesmo orgulhoso da campanha, o treinador deixou claro que não considera o desempenho suficiente e afirmou que o planejamento para a Copa do Mundo de 2030 já começou.
- Conseguimos chegar à Copa do Mundo, mas eu queria ir mais longe. O que fizemos até aqui não basta para 2030. É preciso trabalhar muito e começar a trabalhar amanhã - concluiu.
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