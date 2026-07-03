Jair Ventura, do Vitória, se nega a comentar interesse do Vasco Treinador preferiu não se pronunciar sobre os rumores

Especulações do mercado apontam que Jair Ventura teria recebido sondagens iniciais do Vasco, que está sem técnico desde o dia 18 de junho, quando demitiu Renato Gaúcho. A informação é do portal "Vitóriasulamericano". Questionado sobre o interesse do clube carioca durante participação no podcast "TV Vitória Convida", no canal oficial do clube baiano, o treinador se negou a comentar o caso.

— Nesses dez anos de carreira, quando acontece isso meu telefone bomba. Eu não me sinto confortável em fazer. Eu não falo. Não peço para o clube não falar, mas eu não acho legal. Foi assim com o Vitória e com todos os clubes que já trabalhei. Sigo sem responder e nunca respondi se tive proposta ou não.

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Jair Ventura à beira do campo no comando do Vitória (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Fernando Seabra fica no Coritiba, e Vasco segue sem técnico

Fernando Seabra fica no Coritiba e liga alerta para o Vasco, que segue sem técnico para a temporada. O Coxa publicou um pronunciamento oficial nas redes sociais, em que garantiu que "prontamente o clube declinou e não avançou com as condições que estavam pré-estabelecidas" na negociação do treinador.

Embora o Vasco tenha aceitado arcar com o valor da multa rescisória de Seabra, a diretoria buscava parcelar o pagamento devido à situação financeira crítica do clube. O Coritiba, por sua vez, exigiu que o montante fosse quitado integralmente à vista.

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Agora a diretoria cruz-maltina trabalha para definir o novo comandante o quanto antes, já que a equipe se prepara para a retomada no dia 16 de julho contra o Vitória, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Renato Gaúcho foi demitido após 18 partidas no comando do Vasco, acumulando sete vitórias, cinco empates e seis derrotas.