Empresário de Fernando Seabra 'confirma' acerto com o Vasco Em publicação nas redes sociais, Hugo Magalhães aparece ao lado do treinador comemorando o acordo

O acerto entre Fernando Seabra e o Vasco ganhou um indício público na madrugada desta quinta-feira (2). Em uma publicação nas redes sociais, o empresário Hugo Magalhães apareceu ao lado do treinador em uma foto de comemoração, reforçando a negociação encaminhada entre as partes. O anúncio oficial ainda não foi feito.

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Vasco e Seabra alinharam os principais pontos do contrato em reunião realizada na quarta-feira. O vínculo será válido até dezembro de 2027, e o treinador é esperado no Rio de Janeiro na sexta-feira para finalizar os trâmites da contratação.

Na postagem, Hugo Magalhães fez referência ao Cruz-Maltino ao publicar a foto ao lado de Seabra. A imagem foi a primeira evidência pública de um acordo que vinha sendo conduzido nos bastidores. Até o momento, nem o clube carioca, nem o Coxa Branca se pronunciaram oficialmente.

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Em publicação no "Instagram", empresário Hugo Magalhães aparece ao lado de Fernando Seabra celebrando acerto com o Vasco (Foto: Reprodução)

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Para contratar o treinador de 48 anos, o Vasco pagará ao Coritiba uma multa rescisória de cerca de R$ 4 milhões. Seabra chegará acompanhado por dois auxiliares, um preparador físico e um analista de desempenho.

O técnico assumirá a vaga deixada por Renato Gaúcho, demitido no início de junho. A escolha ocorreu após o Vasco não conseguir concluir a negociação com Franclim Carvalho, do Botafogo. O clube tinha um acordo verbal encaminhado com o português, mas a instabilidade política e jurídica interna impediu o desfecho positivo das conversas.

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No Coritiba, Fernando Seabra comandou a equipe em 28 partidas na temporada. Foram 11 vitórias, nove empates e oito derrotas. O treinador deixa o clube com a equipe na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. Antes da passagem pelo Coxa, Seabra também trabalhou no Cruzeiro e no Red Bull Bragantino.

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