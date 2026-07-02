Fernando Seabra já tem data para assumir o Vasco Cruz-Maltino pagará multa rescisória para tirar o treinador do Coritiba

Fernando Seabra chegará ao Rio de Janeiro ainda nesta quinta-feira (2) para iniciar sua trajetória como novo técnico do Vasco. O treinador terá o primeiro contato com o elenco na sexta-feira (3), quando comandará a primeira atividade à frente da equipe. Até o próximo compromisso oficial, contra o Vitória, no dia 16, o comandante terá cerca de duas semanas de preparação.

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Seabra desembarca acompanhado dos auxiliares Vinícius Rovaris e Álvaro Martins, além do preparador físico Fábio Eiras, que integrarão sua comissão técnica em São Januário. Eiras retorna ao Cruz-Maltino após duas passagens pelo clube. Em 2022, fez parte da comissão técnica de Zé Ricardo. No ano seguinte, trabalhou como coordenador de performance.

Para contratar o treinador de 48 anos, o Vasco pagará ao Coritiba uma multa rescisória de cerca de R$ 4 milhões. O contrato de Fernando Seabra com o Vasco será válido até o fim de 2027. A expectativa da diretoria é aproveitar o período sem jogos para implementar a metodologia de trabalho do novo treinador antes da retomada da temporada.

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O técnico assumirá a vaga deixada por Renato Gaúcho, demitido no início de junho. A escolha ocorreu após o Vasco não conseguir concluir a negociação com Franclim Carvalho, do Botafogo. O clube tinha um acordo verbal encaminhado com o português, mas a instabilidade política e jurídica interna impediu o desfecho positivo das conversas.

No Coritiba, Fernando Seabra comandou a equipe em 28 partidas na temporada. Foram 11 vitórias, nove empates e oito derrotas. O treinador deixa o clube com a equipe na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. Antes da passagem pelo Coxa, Seabra também trabalhou no Cruzeiro e no Red Bull Bragantino.

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Novo técnico do Vasco, Fernando Seabra observa jogo entre Coritiba e Santos, pela Copa do Brasil (Foto: JP Pacheco/Coritiba)

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