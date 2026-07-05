Pickford sofreu gol de goleiro em partida realizada no México; relembre
Titular da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, goleiro foi surpreendido por chute de longa distância do canadense Quillan Roberts no Mundial Sub-17 de 2011
Antes de defender a Inglaterra em mais uma partida de Copa do Mundo, no Estádio Azteca, Jordan Pickford carrega uma lembrança curiosa envolvendo o México. Em 2011, durante a Copa do Mundo Sub-17 disputada no país, o goleiro inglês sofreu um gol marcado por outro goleiro: o canadense Quillan Roberts, em um lance que permanece único na história das competições da Fifa.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Gol histórico no Mundial Sub-17
O episódio aconteceu em 22 de junho de 2011, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17, no Estádio Hidalgo, em Pachuca. Inglaterra e Canadá empatavam em 2 a 2 quando, aos 87 minutos, Quillan Roberts cobrou um tiro de meta que atravessou praticamente todo o campo.
A bola quicou à frente de Jordan Pickford, que estava adiantado, encobriu o goleiro inglês e entrou no gol, decretando o empate da partida. O lance garantiu ao Canadá seu primeiro ponto na história da competição.
Segundo registros da Fifa, o gol de Roberts continua sendo o único marcado por um goleiro em jogada com bola rolando na história de um Mundial organizado pela entidade. Veja o gol abaixo:
2011, Mundial sub-17. Canadá ia perdendo para a Inglaterra até o goleiro Quillan Roberts fazer isso aí...pic.twitter.com/QWaXRsCgHB— Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) November 12, 2023
Pickford se consolidou na seleção principal
Apesar do episódio inusitado, Jordan Pickford seguiu seu desenvolvimento nas categorias de base da Inglaterra. O goleiro passou pelas seleções sub-16, sub-17, sub-20 e sub-21 antes de estrear pela equipe principal em 2017.
Desde então, tornou-se titular absoluto da seleção inglesa. Foi um dos destaques da campanha da Copa do Mundo de 2018, quando defendeu um pênalti na disputa contra a Colômbia e ajudou a Inglaterra a conquistar sua primeira vitória em cobranças de pênaltis em Mundiais.
Também brilhou na Eurocopa de 2020, ao estabelecer recordes de minutos sem sofrer gols pela Inglaterra e defender duas cobranças na final contra a Itália, embora os ingleses tenham ficado com o vice-campeonato.
Na Copa do Mundo de 2026, Pickford voltou a ser o titular da equipe comandada por Thomas Tuchel. Na vitória sobre o Panamá, pela fase de grupos, chegou à marca de 15 partidas em Copas do Mundo, tornando-se o segundo jogador inglês com mais jogos na história do torneio, atrás apenas do também goleiro Peter Shilton.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Antes de duelo na Copa, torcida do México tenta tirar o sono da Inglaterra com banda e fogos: vejaHá 35 minutos
Copa do Mundo 2026
Com referência ao Rio, Haaland posta arte para jogo contra o Brasil na CopaHá 36 minutos
Copa do Mundo 2026
Rolan? Entenda a pronúncia dos jogadores da Noruega, rival do BrasilHá 37 minutos
Seleção Brasileira
Brasil x grandes gerações: Seleção desafia Noruega em cenário repetido na Copa do MundoHá 37 minutos
Fora de Campo
Antes de decisão contra o Brasil, Haaland posta montagem no Rio de JaneiroHá 39 minutos
Copa do Mundo 2026
Quem é o árbitro de Brasil x Noruega nas oitavas da Copa do Mundo?Há 49 minutos
Mais LANCE!