logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Pickford sofreu gol de goleiro em partida realizada no México; relembre

Titular da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, goleiro foi surpreendido por chute de longa distância do canadense Quillan Roberts no Mundial Sub-17 de 2011

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 10:00
Favorite o Lance! no Google
Jordam Pickford, da Inglaterra, na Copa do Mundo 2026
Jordan Pickford, da Inglaterra, na Copa do Mundo 2026 (Foto: Darrian Traynor/Getty Images/AFP)

Antes de defender a Inglaterra em mais uma partida de Copa do Mundo, no Estádio Azteca, Jordan Pickford carrega uma lembrança curiosa envolvendo o México. Em 2011, durante a Copa do Mundo Sub-17 disputada no país, o goleiro inglês sofreu um gol marcado por outro goleiro: o canadense Quillan Roberts, em um lance que permanece único na história das competições da Fifa.

  • Cole Palmer comemora terceiro gol do Chelsea contra Wolverhampton na Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

    Fora da Copa do Mundo, Palmer dispara: ‘Pessoas estão erradas’

    Copa do Mundo 2026
    Há 18 horas
  • A segurança foi reforçada no hotel em que a seleção da Inglaterra ficará hospedada para encarar o México pela Copa do Mundo

    Inglaterra é hostilizada na chegada ao México para as oitavas da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 19 horas
  • Thomas Tuchel conversa com jogadores durante pausa para hidratação em Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo

    Inglaterra aposta em cruzamentos e resgata marca histórica de 1966

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Gol histórico no Mundial Sub-17

    O episódio aconteceu em 22 de junho de 2011, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17, no Estádio Hidalgo, em Pachuca. Inglaterra e Canadá empatavam em 2 a 2 quando, aos 87 minutos, Quillan Roberts cobrou um tiro de meta que atravessou praticamente todo o campo.

    continua após a publicidade

    A bola quicou à frente de Jordan Pickford, que estava adiantado, encobriu o goleiro inglês e entrou no gol, decretando o empate da partida. O lance garantiu ao Canadá seu primeiro ponto na história da competição.

  • Anders Mol, de olhos fechados, e Christian Sorum beijam as medalhas de ouro do vôlei de praia de Tóquio 2020

    Brasil x Noruega: dupla campeã olímpica inspirou os 'vikings do vôlei de praia'

    Vôlei
    Há 16 horas
  • Noruega se classificou em segundo colocado na fase de grupos, com seis pontos somados

    Brasil x Noruega: qual idade, altura e peso de Erling Haaland?

    Copa do Mundo
    Há 12 horas
  • Casemiro comemora primeiro gol do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo apontando os dedos para o céu

    Quem está pendurado em Brasil x Noruega? Veja os jogadores em risco

    Seleção Brasileira
    Há 31 minutos

    • Segundo registros da Fifa, o gol de Roberts continua sendo o único marcado por um goleiro em jogada com bola rolando na história de um Mundial organizado pela entidade. Veja o gol abaixo:

    continua após a publicidade

    Pickford se consolidou na seleção principal

    Apesar do episódio inusitado, Jordan Pickford seguiu seu desenvolvimento nas categorias de base da Inglaterra. O goleiro passou pelas seleções sub-16, sub-17, sub-20 e sub-21 antes de estrear pela equipe principal em 2017.

    Desde então, tornou-se titular absoluto da seleção inglesa. Foi um dos destaques da campanha da Copa do Mundo de 2018, quando defendeu um pênalti na disputa contra a Colômbia e ajudou a Inglaterra a conquistar sua primeira vitória em cobranças de pênaltis em Mundiais.

    continua após a publicidade

    Também brilhou na Eurocopa de 2020, ao estabelecer recordes de minutos sem sofrer gols pela Inglaterra e defender duas cobranças na final contra a Itália, embora os ingleses tenham ficado com o vice-campeonato.

    Na Copa do Mundo de 2026, Pickford voltou a ser o titular da equipe comandada por Thomas Tuchel. Na vitória sobre o Panamá, pela fase de grupos, chegou à marca de 15 partidas em Copas do Mundo, tornando-se o segundo jogador inglês com mais jogos na história do torneio, atrás apenas do também goleiro Peter Shilton.

    continua após a publicidade
    Jordan Pickford, da Inglaterra, na Copa do Mundo 2026
    Jordan Pickford, da Inglaterra, na Copa do Mundo 2026 (Foto: Mattia Ozbot/Getty Images/AFP)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Torcida México na porta do hotel da Inglaterra (Foto: reprodução)

    Copa do Mundo 2026

    Antes de duelo na Copa, torcida do México tenta tirar o sono da Inglaterra com banda e fogos: veja

    Há 35 minutos
    Haaland em momento de concentração antes de um dos jogos da Copa do mundo

    Copa do Mundo 2026

    Com referência ao Rio, Haaland posta arte para jogo contra o Brasil na Copa

    Há 36 minutos
    Haaland e jogadores da Noruega comemoram gol da vitória sobrea a Costa do Marfim pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Rolan? Entenda a pronúncia dos jogadores da Noruega, rival do Brasil

    Há 37 minutos
    Haaland, Sorloth e Odegaard conversam em campo após classificação da Noruega contra Costa do Marfim na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira

    Brasil x grandes gerações: Seleção desafia Noruega em cenário repetido na Copa do Mundo

    Há 37 minutos
    Haaland revela conversas com ídolo sueco

    Fora de Campo

    Antes de decisão contra o Brasil, Haaland posta montagem no Rio de Janeiro

    Há 39 minutos
    Árbitro expulsa Canobbio

    Copa do Mundo 2026

    Quem é o árbitro de Brasil x Noruega nas oitavas da Copa do Mundo?

    Há 49 minutos
    Mais LANCE!
    Ancelotti com o Brasil na Copa do Mundo

    Brasil x Noruega: vidente aponta quem se classifica na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira quebrou uma escrita de 24 anos nesta Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Se o Brasil vencer a Noruega, quem enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo?

    Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante o jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo

    Argentina demonstra fragilidade pela esquerda e tem desafio diante de Salah

    Erling Haaland, camisa 9 da Noruega, vestindo o uniforme branco da seleção do país

    O segredo de Haaland: veja como é a rotina do atacante da Noruega

    Snapinsta.app_458326086_1571395163782535_7714981229256403806_n_1080

    Jurgen Klopp é o novo treinador da Alemanha, diz jornalista

    Ronado Fenômeno lamenta a eliminação da Seleção Brasileira na final da Copa do Mundo contra a França, em 1998 (Foto: Acervo L!)

    Brasil precisa superar 'maldição' da F1 contra a Noruega na Copa do Mundo

    Haaland e pai podem ser marcantes em confrontos entre Brasil e Noruega

    Pai de Haaland já deu assistência contra o Brasil pela Noruega; relembre

    Gustavo Alfaro, técnico do Paraguai em ação

    Técnico do Paraguai dispara sobre ex-Vasco: 'Joga em qualquer time do mundo'

    Haaland revelou por que não corta o cabelo

    Copa do Mundo: saiba por que Haaland, da Noruega, não corta o cabelo