Vasco vive onda de mudanças nos bastidores após afastamento de Pedrinho da SAF Exonerações, renúncias e indefinição na SAF ampliam crise política

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O Vasco atravessa um momento de intensa turbulência nos bastidores. Desde o afastamento de Pedrinho da SAF por decisão da Justiça, o clube acumula exonerações, renúncias e mudanças tanto na associação quanto na empresa que administra o futebol. O cenário aumenta a instabilidade em um momento considerado decisivo para o futuro do Cruz-Maltino.

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Logo após ser afastado do comando da SAF, Pedrinho promoveu mudanças na diretoria do associativo e exonerou quatro integrantes da administração: Silvio Roberto Vieira Almeida (vice-presidente de Finanças), Claudio Pereira Gomes (diretor da Secretaria), Felipe Carregal Sztajnbok (vice-presidente Jurídico) e Raphael Travassos de Souza Avellar, o "Pulga" (vice-presidente de História e Responsabilidade Social).

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O grupo divergia da condução de Pedrinho nas negociações para a venda da SAF ao empresário Marcos Lamacchia. Com as saídas de Silvio Almeida e Felipe Carregal, a diretoria administrativa nomeou Victor José Leite Medeiros para a vice-presidência de Finanças da associação e João Roberto Monteiro Costa para a área jurídica.

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As mudanças não pararam por aí. Na noite de terça-feira (30), José Luiz Trinta deixou o cargo de vice-presidente de Integração, enquanto Luis Guedes renunciou à vice-presidência de Engenharia e Obras.

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Na SAF, a crise institucional também ganhou novos capítulos. O presidente do Conselho Fiscal, Marco Norci Schroeder, oficializou sua renúncia ao cargo, com efeitos a partir de 31 de julho. A decisão foi acompanhada pelos conselheiros Carlos Antonio Rodrigues Jorge e David Tavares Neves Nunes, que também renunciaram, encerrando a composição do colegiado.

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Em carta, os dirigentes justificaram a decisão pela não realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2026, prevista no Estatuto Social da SAF até 30 de abril. Segundo o documento, a ausência da assembleia impede a apreciação das contas da companhia, a avaliação dos administradores e a eleição dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Marco Schroeder era presidente do Conselho Fiscal da SAF do Vasco (Foto: Reprodução)

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Poucos dias depois, outra baixa atingiu a SAF. A advogada Samantha Mendes Longo renunciou ao cargo de interventora apenas seis dias após ser nomeada pela Justiça. Em petição apresentada ao processo, ela afirmou que decidiu deixar a função em razão de um "fato grave" relacionado à sua segurança pessoal.

Pedrinho tenta retornar à SAF do Vasco

Enquanto isso, Pedrinho e seus aliados trabalham para reverter a decisão judicial que o afastou da SAF. A expectativa do grupo é obter ainda nesta semana uma nova manifestação da Justiça que permita seu retorno ao comando da empresa.

A indefinição tem reflexos diretos no departamento de futebol. Sem um responsável pela gestão da SAF e após a saída da interventora, decisões importantes permanecem paralisadas, como a contratação de um novo treinador para substituir Renato Gaúcho e a chegada de reforços nesta janela de transferências.

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Além disso, as negociações para a venda da SAF ao grupo liderado por Marcos Lamacchia também perderam ritmo. A tendência é que as conversas só avancem novamente caso a situação jurídica seja definida e Pedrinho retome o controle da SAF.

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