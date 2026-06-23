Justiça afasta Pedrinho da SAF do Vasco a pedido da 777 Ex-jogador segue como presidente do clube, mas perde poderes de gestão da SAF

A Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento de Pedrinho, Christiano Stockler Campos e Felipe Elias do conselho de administração da SAF do Vasco. A decisão foi proferida pela juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial, após pedido da 777 Carioca e tem como base apontamentos feitos pelo conselho fiscal da empresa. Com isso, o ex-jogador permanece como presidente do clube associativo, mas perde o poder de gestão sobre a SAF.

continua após a publicidade

➡️ Vasco não vai ter reforços disponíveis no retorno do Brasileirão

A magistrada determinou que a administração da SAF seja exercida provisoriamente pela advogada Samantha Longo. A decisão também estabelece que qualquer negociação envolvendo a venda da empresa precisará contar com a participação da 777 Carioca, além de autorização do Tribunal Arbitral e da Justiça do Rio de Janeiro. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal "O Globo" e confirmada pela apuração do Lance!. A reportagem procurou a defesa e a assessoria de Pedrinho, mas não obteve retorno até o momento.

Segundo a decisão, o conselho de administração deixou de atender, por mais de um ano, solicitações de documentos e informações feitas pelo conselho fiscal. Para a juíza, a situação impediu o exercício adequado das funções de fiscalização previstas no estatuto da companhia.

continua após a publicidade

O pedido de afastamento foi apresentado pela 777 Carioca, representada pelo escritório Dickstein Advogados. O Ministério Público do Rio de Janeiro emitiu parecer favorável à solicitação e corroborou os argumentos apresentados pela empresa.

Entre os pontos citados pelo conselho fiscal estão a permanência de patrimônio líquido negativo de R$ 647 milhões mesmo após o processo de recuperação judicial, a ausência de um diretor financeiro formalmente contratado desde março de 2025 e o investimento de R$ 100 milhões na contratação de jogadores no início de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A nomeação de Samantha Longo altera temporariamente a estrutura de comando da SAF e interfere diretamente no processo de busca por investidores. Com a decisão, eventuais interessados na compra da empresa terão de negociar não apenas com o Vasco, mas também com a 777 Carioca, que passa a ter participação obrigatória em qualquer tratativa relacionada à venda da sociedade.

O caso representa mais um capítulo da disputa entre o Vasco e a 777 Partners pelo controle da SAF. A decisão judicial reforça o papel da empresa no processo e cria novas exigências para futuras negociações envolvendo o futebol cruz-maltino.

Pedrinho em coletiva do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

➡️ Aposte em partidas do Vasco no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.