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Espanha pode ter reforços para decisão contra Portugal na Copa do Mundo

Clássico Ibérico decidirá vaga nas quartas de final do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 13:07
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Luis de la Fuente comanda a seleção da Espanha
Luis de la Fuente comandano treino da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Florencia Tan Jun/ Getty Images/Via AFP)

O técnico Luis de la Fuente pode ter retornos importantes na seleção da Espanha para o Clássico Ibérico de segunda-feira (6), com Portugal, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo 2026. As últimas atividades deram esperanças ao comandante da Fúria, que vê a possibilidade de reforçar o ataque.

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    De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", Yeremy Pino e Víctor Muñoz estão recuperados e podem ser relacionados por Luis de la Fuente para o compromisso no mata-mata. Pino sofreu uma entorse na clavícula esquerda no jogo contra o Uruguai e havia preocupação interna sobre sua continuidade no Mundial.

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    • Já Muñoz ainda vive a expectativa de estreia na Copa do Mundo. O jogador se lesionou nas atividades da Espanha em preparação para a Copa do Mundo e, quando esteve apto, voltou a sofrer problema muscular. A falta de ritmo é algo que preocupa De la Fuente, que volta a contar com o ponta para um estilo de jogo mais rápido e com profundidade.

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    Yéremy Pino, da Espanha, levou a pior em dividida com Bentancur, do Uruguai
    Yéremy Pino, da Espanha, sofreu lesão em queda no jog contra o Uruguai (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

    Espanha otimista

    Quem também pode reaparecer nos gramados é o astro Nico Williams. Ele, que entrou na Copa também lesionado, se recuperou e sofreu outro problema contra o Uruguai, treinou normalmente. A imprensa local indica que, do trio, Nico é o com mais chances de ter minutos em campo contra Portugal.

    O atacante levou uma pancada de De la Cruz no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre a Celeste, na última rodada do Grupo H, e disparou nas redes sociais contra o meia do Flamengo.

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    Nico Williams, da Espanha, em treino durante a Copa do Mundo
    Nico Williams no treino da seleção da Espanha (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

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