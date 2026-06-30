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Interventora da SAF do Vasco alega 'fato grave' sobre segurança e renuncia após apenas seis dias

Samantha Mendes Longo havia sido nomeada pela Justiça para atuar na gestão da companhia

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 23:13
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Samantha Longo, nova administradora da SAF do Vasco, fala usando blusa azul com flores brancas
Samantha Longo, nova administradora da SAF do Vasco (Foto: Reprodução)

A advogada Samantha Mendes Longo renunciou ao cargo de interventora da SAF do Vasco apenas seis dias depois de ser nomeada para a função. A decisão foi comunicada por meio de petição protocolada, na qual ela cita um "fato grave" relacionado à própria segurança pessoal como motivo para deixar o posto.

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    • ➡️Quem é Samantha Longo, interventora que assume a SAF do Vasco

    Mesmo com a saída, Samantha apresentou um relatório técnico referente aos primeiros dias de atuação, com registros de atividades e reuniões realizadas na SAF vascaína. A informação foi dada inicialmente pelo "Atenção Vascaínos" e confirmada pelo Lance!.

    A renúncia ocorre no mesmo dia em que membros de torcidas organizadas do Vasco estiveram no prédio onde funciona o escritório da SAF, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os torcedores publicaram um vídeo nas redes sociais e afirmaram que não encontraram a interventora no local.

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    Justiça havia nomeado Samantha por dois meses

    Samantha havia sido escolhida pela juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, para atuar como gestora da SAF do Vasco pelo prazo de dois meses.

    A decisão judicial determinava que a interventora tomasse providências para restabelecer a regularidade dos processos de governança, transparência, prestação de contas e circulação de informações entre os órgãos sociais da companhia. Samantha também deveria enviar relatórios a cada 15 dias para acompanhamento da Justiça.

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    Pedrinho foi afastado do Conselho da SAF do Vasco

    A nomeação aconteceu em meio a uma nova disputa societária no futebol vascaíno. Pedrinho e outros dois integrantes do Conselho da SAF do Vasco foram afastados de seus cargos após decisão da 4ª Vara Empresarial do Rio.

    A juíza atendeu a um pedido formulado pela 777 Carioca, com base em constatações feitas pelo Conselho Fiscal da SAF. Com a renúncia de Samantha, a Justiça terá de definir os próximos passos para a condução da intervenção na sociedade anônima do futebol do clube.

    São Januário - Vasco
    São Januário, estádio do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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