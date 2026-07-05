Brasil x Noruega: qual idade, altura e peso de Erling Haaland? Atleta é um dos artilheiros desta edição da Copa do Mundo

Jogador que está colocando medo nos torcedores brasileiros antes do jogo das oitavas de final da Copa do Mundo, entre Brasil e Noruega, Erling Haaland é um dos principais futebolistas do mundo hoje. Com 25 anos, 1,95m de altura e aproximadamente 90 kg, o atacante norueguês foi um dos atletas mais rápidos do mundo a marcar 100 gols como um profissional.

➡️ Imprensa mundial repercute meme de Vini Jr e Haaland na Copa

Em sua primeira Copa do Mundo, o jogador que também é conhecido como "Cometa Haaland", já atuou por alguns times na carreira. Red Bull Leipzig, Borussia Dortmund e, principalmente, Manchester City, equipe que defende hoje. Até agora, em quatro jogos na Copa do Mundo, tem cinco gols marcados.

Falando da equipe azul de Manchester, Haaland nasceu na Inglaterra, na época em que seu pai atuava pelo Leeds United. Alfie Haaland também foi jogador dos citizens, mas não venceu nem a metade dos troféus que seu filho conquistou, incluindo a primeira Champions League do time.

Haaland enfrenta o Brasil neste domingo (5) (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Brasil x Noruega: como parar Haaland?

Com a fama de ser "imparável" e "insustentável" de marcar, o atleta será o maior problema brasileiro na partida. No entanto, na Inglaterra, Gabriel Magalhães, zagueiro do Brasil, é conhecido por ter uma rivalidade com o norueguês, e é visto pela torcida como uma das poucas chances que o Brasil tem para segurar Haaland.

Em jogos entre Arsenal e Manchester City, os duelos entre os jogadores são marcados por muito contato físico, puxões, discussões e provocações. Vale ressaltar que, Magalhães, tem praticamente a mesma altura e peso de Haaland, um atributo importantíssimo para realizar a marcação do atleta, que é forte como um touro.