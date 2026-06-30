Primeiro reforço do Vasco na janela, Paulinho se despede do América-MG Lateral-esquerdo de 21 anos publicou mensagem de agradecimento ao Coelho

Primeiro reforço do Vasco nesta janela de transferências, o lateral-esquerdo Paulinho se despediu do América-MG nesta terça-feira (30). Revelado pelo Coelho, o jogador de 21 anos utilizou as redes sociais para publicar uma mensagem de agradecimento ao clube mineiro, encerrando uma trajetória de oito anos antes de iniciar um novo desafio no Cruz-Maltino.

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Paulinho chegou ao América aos 14 anos e percorreu todas as etapas das categorias de base até alcançar o elenco profissional. Em sua última temporada pelo clube, disputou 22 partidas, marcou três gols e deu uma assistência, desempenho que chamou a atenção do Vasco, seu novo destino.

Paulinho em campo pelo América-MG (Foto: Reprodução)

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Na publicação, o lateral escreveu:

- Hoje me despeço não apenas de um clube, mas de uma parte muito importante da minha história. Me despeço do América, o time que, durante 8 anos, foi minha segunda casa.

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O jogador deve ser regularizado ainda nesta semana e, com a antecipação da abertura da janela de transferências promovida pela CBF, ficará à disposição para estrear pelo Vasco. A expectativa é que Paulinho possa ser relacionado para a partida contra o Vitória, marcada para o próximo dia 16, no Barradão.

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A despedida marca o fim da passagem de Paulinho pelo clube que o revelou para o futebol. Agora, o lateral inicia um novo capítulo na carreira, vestindo a camisa do Vasco, que o contratou como seu primeiro reforço na janela de transferências do meio da temporada.

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