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Há 15 dias da volta do Brasileirão, Vasco vive indefinições que travam o planejamento

Cruz-Maltino corre contra o tempo antes da volta ao Campeonato Brasileiro

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 10:00
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Pedrinho fala durante entrevista coletiva do Vasco
Paulo Henrique durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco tem apenas 15 dias até voltar a disputar o Campeonato Brasileiro, mas o cenário vivido pelo clube está longe do ideal. A equipe retorna aos gramados no próximo dia 16 de julho, quando enfrenta o Vitória, no Barradão, pela retomada da competição. Enquanto isso, os bastidores seguem marcados por uma forte instabilidade política e administrativa, que impacta diretamente o planejamento para a sequência da temporada.

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    O principal foco da crise está na SAF vascaína. Após o afastamento de Pedrinho da gestão da Sociedade Anônima do Futebol, a Justiça nomeou Samantha Longo como interventora, responsável por autorizar decisões administrativas e financeiras da empresa. No entanto, ela pediu renúncia ao cargo na última terça-feira (30), alegando um "fato grave" relacionado à sua segurança.

    Sem uma definição sobre quem comandará a SAF, diversos processos ficaram paralisados, incluindo negociações importantes para a janela de transferências. O momento preocupa a diretoria e aumenta a pressão por soluções rápidas antes da retomada do calendário nacional.

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    • Dentro de campo, a prioridade é definir o novo treinador. Após a saída de Renato Gaúcho, o Vasco tentou a contratação de Franklim Carvalho, do Botafogo, mas o técnico optou por permanecer no clube carioca. Agora, o Cruz-Maltino tem um acordo bem encaminhado com Fernando Seabra, atualmente no Coritiba, e trabalha para concluir a negociação o quanto antes. A ideia é dar ao novo comandante o máximo de dias de treinamento antes da sequência intensa de jogos que marcará o restante da temporada.

    O elenco, que retomou as atividades no dia 22 de junho, também precisa de reforços. Até o momento, apenas o lateral-esquerdo Paulinho está confirmado. O jogador chega sem custos após assinar um pré-contrato com o Vasco enquanto defendia o América-MG.

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    Paulo Henrique dá pique durante treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa
    Paulo Henrique durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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    Outro nome que estava muito próximo de reforçar a equipe era o volante colombiano Nelson Deossa, do Real Betis, da Espanha. A negociação era tratada como encaminhada, mas acabou sendo "congelada" diante da indefinição na gestão da SAF, já que qualquer investimento depende da normalização administrativa do clube.

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    Em entrevistas recentes, tanto Pedrinho quanto o empresário Marcos Lamacchia, apontado como possível comprador da SAF, afirmaram que a conclusão da negociação permitiria novos aportes financeiros já nesta janela de transferências. Os recursos seriam fundamentais para reforçar um elenco que ainda apresenta carências em diferentes setores.

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