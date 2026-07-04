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Instabilidade nos bastidores dificulta busca do Vasco por técnico

Cruz-Maltino encara o Vitória daqui a 12 dias pelo Brasilerião, mas segue sem comandante

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 09:27
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Diretor Executivo do Vasco, Admar Lopes, durante entrevista coletiva
Admar Lopes durante coletiva do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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O Vasco segue sem treinador desde o dia 18 de junho, quando encerrou, em comum acordo, a terceira passagem de Renato Gaúcho pelo clube. Desde então, a diretoria esteve perto de acertar com dois nomes diferentes, mas esbarrou em obstáculos que vão além do campo e refletem a instabilidade vivida nos bastidores de São Januário.

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    • A primeira tentativa foi por Franclim Carvalho, treinador do rival Botafogo. O Vasco fez contato diretamente com os representantes do profissional, sem consultar previamente a diretoria alvinegra, e apresentou uma proposta que incluía valorização salarial e o pagamento da multa rescisória, considerada acessível. Apesar do avanço nas conversas, Franclim optou por permanecer no Botafogo, decisão influenciada pelo momento de incerteza vivido pelo Cruz-Maltino após o afastamento de Pedrinho da presidência da SAF.

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    Franclim Carvalho ouve pergunta de jornalista durante coletiva do Botafogo
    Franclim Carvalho, técnico do Botafogo, durante entrevista coletiva após derrota para o Remo (Foto: Leonardo Bessa / Lance!)

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    Sem sucesso, o clube voltou suas atenções para Fernando Seabra, que faz boa campanha no comando do Coritiba. O treinador aceitou a proposta do Vasco, recebeu a sinalização de que teria um aumento salarial e chegou a ter passagem comprada para o Rio de Janeiro para sacramentar o acordo.

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    • No entanto, a negociação voltou a emperrar. Vasco e Coritiba não chegaram a um entendimento sobre a forma de pagamento da multa rescisória, estimada em cerca de R$ 5 milhões. A divergência inviabilizou o negócio, e Seabra permanecerá no clube paranaense.

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    Fernando Seabra observa jogo entre Coritiba e Santos, pela Copa do Brasil
    Fernando Seabra observa jogo entre Coritiba e Santos, pela Copa do Brasil (Foto: JP Pacheco/Coritiba)

    ➡️ Marcos Lamacchia sobre negociação para comprar SAF do Vasco: 'Considero concluída'

    As dificuldades encontradas pelo Vasco vão além da questão financeira, que já faz parte da realidade do clube há algum tempo. O cenário de instabilidade política e jurídica também pesa nas negociações. O afastamento de Pedrinho do comando da SAF e, posteriormente, a renúncia da interventora judicial, que deixou o cargo alegando questões de segurança, aumentaram o clima de incerteza nos bastidores.

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    Com esse contexto, a diretoria ainda não conseguiu definir quem comandará a equipe na sequência da temporada. Restando apenas 12 dias para o retorno ao Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Vitória, no Barradão, o Vasco segue sem treinador e vê o planejamento para a retomada da competição ser diretamente afetado pela turbulência fora das quatro linhas.

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