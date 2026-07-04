Instabilidade nos bastidores dificulta busca do Vasco por técnico
Cruz-Maltino encara o Vitória daqui a 12 dias pelo Brasilerião, mas segue sem comandante
Carregando conteúdo exclusivo...
O Vasco segue sem treinador desde o dia 18 de junho, quando encerrou, em comum acordo, a terceira passagem de Renato Gaúcho pelo clube. Desde então, a diretoria esteve perto de acertar com dois nomes diferentes, mas esbarrou em obstáculos que vão além do campo e refletem a instabilidade vivida nos bastidores de São Januário.
A primeira tentativa foi por Franclim Carvalho, treinador do rival Botafogo. O Vasco fez contato diretamente com os representantes do profissional, sem consultar previamente a diretoria alvinegra, e apresentou uma proposta que incluía valorização salarial e o pagamento da multa rescisória, considerada acessível. Apesar do avanço nas conversas, Franclim optou por permanecer no Botafogo, decisão influenciada pelo momento de incerteza vivido pelo Cruz-Maltino após o afastamento de Pedrinho da presidência da SAF.
➡️ Jair Ventura, do Vitória, se nega a comentar interesse do Vasco
Sem sucesso, o clube voltou suas atenções para Fernando Seabra, que faz boa campanha no comando do Coritiba. O treinador aceitou a proposta do Vasco, recebeu a sinalização de que teria um aumento salarial e chegou a ter passagem comprada para o Rio de Janeiro para sacramentar o acordo.
Técnico de Cabo Verde emociona, é aplaudido e revela choro no vestiário
Há 32 anos, Brasil eliminava os EUA na Copa do Mundo em pleno Dia da Independência
Astro da Copa do Mundo revela drama na infância: 'Não conseguia dormir'
No entanto, a negociação voltou a emperrar. Vasco e Coritiba não chegaram a um entendimento sobre a forma de pagamento da multa rescisória, estimada em cerca de R$ 5 milhões. A divergência inviabilizou o negócio, e Seabra permanecerá no clube paranaense.
➡️ Marcos Lamacchia sobre negociação para comprar SAF do Vasco: 'Considero concluída'
As dificuldades encontradas pelo Vasco vão além da questão financeira, que já faz parte da realidade do clube há algum tempo. O cenário de instabilidade política e jurídica também pesa nas negociações. O afastamento de Pedrinho do comando da SAF e, posteriormente, a renúncia da interventora judicial, que deixou o cargo alegando questões de segurança, aumentaram o clima de incerteza nos bastidores.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Com esse contexto, a diretoria ainda não conseguiu definir quem comandará a equipe na sequência da temporada. Restando apenas 12 dias para o retorno ao Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Vitória, no Barradão, o Vasco segue sem treinador e vê o planejamento para a retomada da competição ser diretamente afetado pela turbulência fora das quatro linhas.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Jair Ventura, do Vitória, se nega a comentar interesse do VascoHá 12 horas
Futebol Nacional
Fernando Seabra fica no Coritiba, e Vasco segue sem técnicoHá 15 horas
Vasco
Vasco não chega a acordo com o Coritiba, e negócio por Seabra esfriaHá 19 horas
Vasco
Vasco tem acerto com Seabra, mas impasse sobre multa trava chegada do treinadorHá 23 horas
Vasco
Vasco tem lista de jogadores que podem deixar o clube de graçaHá 1 dia
Vasco
Fernando Seabra já tem data para assumir o VascoHá 1 dia
Mais LANCE!