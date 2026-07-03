Vasco tem acerto com Seabra, mas impasse sobre multa trava chegada do treinador Clube carioca negocia com o Coritiba a forma de pagamento da multa rescisória

O Vasco chegou a um acordo com Fernando Seabra para assumir o comando da equipe, mas um impasse de última hora adiou a chegada do treinador ao Rio de Janeiro. Apesar de o clube carioca aceitar pagar a multa rescisória, estimada em cerca de R$ 4 milhões, ainda não há consenso com o Coritiba sobre a forma de pagamento.

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Seabra já estava com viagem programada de Curitiba para o Rio de Janeiro nesta sexta-feira (3), onde iniciaria os trabalhos em São Januário. No entanto, a diretoria vascaína busca parcelar o pagamento da multa em um prazo maior do que o desejado pelo Coritiba. As conversas seguem em andamento, e as partes tentam encontrar um denominador comum para concluir a negociação.

Fernando Seabra durante partida do Coritiba (Foto: JP Pacheco/Coritiba)

A investida em Fernando Seabra aconteceu após o Vasco não chegar a um acordo com Franclim Carvalho. O treinador do Coritiba faz boa campanha na temporada de 2026 e recebeu uma proposta com valorização salarial para comandar o Cruz-Maltino, aceitando o projeto apresentado pela diretoria.

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Caso a negociação seja concluída, Seabra desembarcará no Rio acompanhado de sua comissão técnica, formada pelos auxiliares Vinícius Rovaris e Álvaro Martins, além do preparador físico Fábio Eiras que pode retornar ao Vasco para sua terceira passagem pelo clube. Em 2022, integrou a comissão técnica de Zé Ricardo e, no ano seguinte, exerceu a função de coordenador de performance.

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O contrato de Fernando Seabra com o Vasco será válido até o fim de 2027. A diretoria pretende aproveitar o período sem partidas oficiais para que o treinador implemente sua metodologia de trabalho antes da retomada da temporada. Até o próximo compromisso da equipe, diante do Vitória, no dia 16, Seabra terá pouco menos duas semanas para preparar o elenco, caso a negociação seja concluída nos próximos dias.

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