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Vasco se aproxima da contratação do técnico Fernando Seabra

Profissional fazia bom trabalho no Coritiba

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 20:11
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Fernando Seabra observa jogo entre Coritiba e Santos, pela Copa do Brasil
Fernando Seabra observa jogo entre Coritiba e Santos, pela Copa do Brasil (Foto: JP Pacheco/Coritiba)

O Vasco se aproximou da contratação do técnico Fernando Seabra após a saída de Renato Gaúcho, em junho. O treinador com passagem por Cruzeiro e Coritiba assinará um contrato válido até dezembro de 2027, segundo informações do "ge" confirmadas pelo Lance!.

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    Fernando Seabra chegará no Vasco ao lado de outras quatro pessoas que participarão de sua comissão técnica. O treinador inicia os trabalhos ainda no período da Copa do Mundo e deve fazer sua estreia contra o Vitória, no dia 16 de julho.

    Contratado no fim de 2025 pelo Coritiba, Fernando Seabra vinha se destacando no comando do Coxa. No Brasileirão, a equipe paranaense ocupa a 7ª colocação, embora tenha sido eliminado precocemente da Copa do Brasil após ser derrotado para o Santos por 2 a 0 no Couto Pereira.

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    Nos últimos dias, o Vasco tinha o nome de Franclim Carvalho, do Botafogo, como prioridade, mas o português decidiu permanecer no bicampeão brasileiro. Com isso, Fernando Seabra ganhou força, e o Cruz-Maltino apresentou uma oferta ao treinador com um salário melhor em relação ao que o profissional ganhava no Coritiba.

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    • O que Fernando Seabra encontrará no Vasco?

    Fernando Seabra assume um Vasco pressionado por conta dos recentes resultados negativos no Brasileirão. O Gigante da Colina ocupa a 17ª colocação e está na zona de rebaixamento após 18 jogos. No entanto, o clube segue vivo na Copa do Brasil, onde enfrentará o Fluminense em jogos de ida e volta nas oitavas de final, além da Copa Sul-Americana.

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    Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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