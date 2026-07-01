Vasco se aproxima da contratação do técnico Fernando Seabra
Profissional fazia bom trabalho no Coritiba
O Vasco se aproximou da contratação do técnico Fernando Seabra após a saída de Renato Gaúcho, em junho. O treinador com passagem por Cruzeiro e Coritiba assinará um contrato válido até dezembro de 2027, segundo informações do "ge" confirmadas pelo Lance!.
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Fernando Seabra chegará no Vasco ao lado de outras quatro pessoas que participarão de sua comissão técnica. O treinador inicia os trabalhos ainda no período da Copa do Mundo e deve fazer sua estreia contra o Vitória, no dia 16 de julho.
Contratado no fim de 2025 pelo Coritiba, Fernando Seabra vinha se destacando no comando do Coxa. No Brasileirão, a equipe paranaense ocupa a 7ª colocação, embora tenha sido eliminado precocemente da Copa do Brasil após ser derrotado para o Santos por 2 a 0 no Couto Pereira.
Nos últimos dias, o Vasco tinha o nome de Franclim Carvalho, do Botafogo, como prioridade, mas o português decidiu permanecer no bicampeão brasileiro. Com isso, Fernando Seabra ganhou força, e o Cruz-Maltino apresentou uma oferta ao treinador com um salário melhor em relação ao que o profissional ganhava no Coritiba.
O que Fernando Seabra encontrará no Vasco?
Fernando Seabra assume um Vasco pressionado por conta dos recentes resultados negativos no Brasileirão. O Gigante da Colina ocupa a 17ª colocação e está na zona de rebaixamento após 18 jogos. No entanto, o clube segue vivo na Copa do Brasil, onde enfrentará o Fluminense em jogos de ida e volta nas oitavas de final, além da Copa Sul-Americana.
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