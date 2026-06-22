Vasco se aproxima da contratação de Nelson Deossa Cruz-Maltino espera fechar com um novo treinador está semana e concluir a negociação

O Vasco está próximo de anunciar seu segundo reforço nesta janela de transferências. O volante colombiano Nelson Deossa, atualmente vinculado ao Real Betis, da Espanha, tem acordo encaminhado com o Cruz-Maltino e pode desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias.

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A proposta prevê a contratação por empréstimo, com cláusula de compra condicionada ao cumprimento de metas esportivas. A negociação está alinhada com a estratégia adotada pela diretoria vascaína nesta janela, que prioriza oportunidades de mercado com baixo investimento inicial.

Antes de concluir o negócio, o clube aguarda a definição de seu novo treinador. Após a saída de Renato Gaúcho, a diretoria trabalha para anunciar um novo comandante ainda nesta semana, buscando alinhar as futuras contratações com o perfil desejado pela comissão técnica.

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Conforme antecipado pelo Lance!, o Vasco ainda não tem condições de realizar grandes investimentos nesta janela. A política adotada pelo diretor executivo Admar Lopes tem sido focada em atletas livres no mercado, em final de contrato ou em negociações por empréstimo com opção ou obrigação de compra. Os casos de Robert Renan, Andrés Gómez e Carlos Cuesta são exemplos recentes desse modelo.

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Nelson Deossa, do Real Betis, interessa ao Vasco (Foto: Reprodução)

Quem é Nelson Deossa?

Aos 25 anos, Nelson Deossa construiu sua trajetória em diferentes países da América do Sul e do Norte antes de chegar ao futebol europeu. O volante iniciou a carreira profissional no Atlético Huila, da Colômbia, em 2021, participando da campanha que garantiu o acesso do clube à primeira divisão nacional.

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Em 2022, foi emprestado ao Estudiantes, da Argentina, mas teve uma passagem discreta, disputando apenas dez partidas. Ainda naquele ano, retornou ao futebol colombiano para defender o Junior de Barranquilla.

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O salto em sua carreira aconteceu no Atlético Nacional. Em 2023, destacou-se nacionalmente, conquistando a Superliga Colombiana e a Copa Colômbia. Pelo clube de Medellín, registrou 50 partidas, seis gols e quatro assistências, tornando-se um dos principais nomes do elenco.

Em 2024, transferiu-se para o Pachuca, do México, onde conquistou a Copa dos Campeões da CONCACAF. No ano seguinte, passou a defender o Monterrey e ganhou ainda mais notoriedade. Suas atuações no Mundial de Clubes chamaram a atenção pelo vigor físico e chegada ao ataque.

Nelson Deossa em ação pelo Monterrey (Foto: Reprodução)

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O desempenho levou o Real Betis a investir em sua contratação em agosto de 2025. O colombiano assinou contrato até 2030 e realizou o sonho de atuar no futebol europeu. No entanto, encontrou forte concorrência no elenco comandado por Manuel Pellegrini e não se destacou tanto pelo clube espanhol.

Internamente, Deossa é muito bem avaliado pelo departamento de futebol do Vasco. A expectativa é que o volante chegue para ser peça importante no meio-campo vascaíno, formando uma dupla de força e intensidade ao lado de Thiago Mendes.

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