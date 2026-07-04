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Conselho de Beneméritos defende retorno de Pedrinho à SAF Vasco

Órgão também pediu transparência em negociações com novo investidor

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 13:00
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Pedrinho caminha pelos corredores de São Januário antes de partida do Vasco
Pedrinho assumiu o controle da SAF do Vasco em maio de 2024 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Conselho de Beneméritos do Vasco divulgou, neste sábado (4), um comunicado oficial após a reunião realizada na sexta-feira (3) para discutir os impactos da decisão da Justiça que afastou os representantes do Vasco associativo (CRVG) do Conselho de Administração da Vasco SAF. No documento, o órgão defendeu o retorno do presidente Pedrinho ao Conselho de Administração da SAF, além do restabelecimento dos direitos patrimoniais do clube perante a empresa. A carta foi assinada pelo presidente do Conselho de Beneméritos, José Manuel Rebelo Fernandes.

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    No encontro, que contou com a participação de dirigentes dos demais poderes do clube, o Conselho também pediu a recondução dos outros dois representantes afastados por decisão judicial: Felipe Elias e e Christiano Campos, que integravam o Conselho de Administração da Vasco SAF.

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    Além da posição sobre a decisão judicial, o Conselho de Beneméritos também tratou do futuro da SAF. No comunicado, o órgão solicita que qualquer negociação envolvendo um eventual novo investidor seja conduzida com transparência, respeitando os ritos previstos no Estatuto do Vasco.

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    • Como medida para ampliar a fiscalização do processo, foi sugerida a criação de uma comissão formada por representantes dos poderes do clube. O grupo teria a função de analisar os termos das negociações e os instrumentos contratuais de um possível acordo, com o objetivo de evitar problemas semelhantes aos que ocorreram na venda da SAF para a 777 Partners.

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    Diretoria Vasco - Pedrinho
    Pedrinho foi eleito presidente em 2023 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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    Confira a íntegra do comunicado

    - No exercício das suas funções de Poder Moderador e defensor do patrimônio do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Conselho de Beneméritos se reuniu no dia 03 de julho de 2026, com a participação dos dirigentes de todos os demais poderes do clube, para discutir a situação gerada pela decisão da Juíza da 4ª Vara da Comarca da Capital que afastou os representantes do CRVG do Conselho de Administração da Vasco SAF.

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