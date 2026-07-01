Ex-auxiliar do Vasco, João Correia promete retorno ao clube como técnico O treinador português esteve na comissão técnica do acesso para a Série A em 2022

O treinador português João Correia não esconde a ligação que criou com o Vasco, mesmo após uma passagem curta pelo clube em 2022. Auxiliar técnico durante a campanha do acesso à Série A, ele afirma que continua acompanhando o Cruz-Maltino, mantém contato com ex-jogadores e faz uma promessa ao torcedor: um dia pretende voltar a São Januário, mas como treinador principal.

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, João revelou que o Vasco se tornou o clube pelo qual mais torce no Brasil e classificou como um dos grandes objetivos da carreira assumir o comando da equipe no futuro.

- Hoje eu posso dizer que, no Brasil, eu sou muito vascaíno. É um dos meus grandes sonhos - e eu falo isso desde que saí do Rio. Um dos meus sonhos e um dos meus objetivos no Brasil é treinar o Vasco. Eu sempre falo para os vascaínos que, quando um dia eu voltar ao Vasco, é para ganhar títulos.

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Maurício Souza ao lado de João Correia durante treino do Vasco (Foto: Daniel Ramalho/CRVG)

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Segundo João, a identificação com o clube nasceu principalmente pela convivência diária durante a campanha do acesso e pela relação criada com o elenco.