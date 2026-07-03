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Fernando Seabra fica no Coritiba, e Vasco segue sem técnico

Cruz-Maltino está sem técnico desde o dia 18 de junho, quando demitiu o técnico Renato Gaúcho

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 18:02
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Fernando Seabra no banco de reservas comandando o Coritiba contra o Flamengo
Fernando Seabra no banco de reservas comandando o Coritiba contra o Flamengo (Foto: Lucas Simonin Gomes/Thenews2/Folhapress)

Fernando Seabra fica no Coritiba e liga alerta para o Vasco, que segue sem técnico para a temporada. O Coxa publicou um pronunciamento oficial nas redes sociais, em que garantiu que "prontamente o clube declinou e não avançou com as condições que estavam pré-estabelecidas" na negociação do treinador. Confira o posicionamento do Coritiba em relação à negociação:

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    • 🗣️Fernando Seabra:
    "Olá, Nação Coxa Branca. Fernando Seabra aqui, passando primeiramente para dizer que sinto muito pelo transtorno dos últimos dias. A gente sabe todo o sofrimento e angústia que isso causou, mas venho aqui comunicar que seguimos fortes no projeto. É um projeto que confiamos, temos muito orgulho de participar e vamos com todo entusiasmo, como sempre foi. Assim como contamos com o entusiasmo e o apoio de todos vocês. Um grande abraço."

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    🗣️William Thomas, diretor de futebol do Coritiba
    "Boa tarde, Nação Coxa Branca. Uma satisfação estar nos comunicando com vocês. É importante esse esclarecimento nesse momento, com relação aos fatos que aconteceram nos últimos dias. Realmente, o nosso treinador, Fernando Seabra, recebeu um convite de um outro clube do futebol brasileiro. E, nesse momento, nós tomamos conhecimento e houve realmente uma abordagem conosco para uma negociação, da qual prontamente o clube declinou e não avançou com as condições que estavam pré-estabelecidas. Para nós é motivo de satisfação, porque a gente demonstra uma convicção no projeto, força institucional e um posicionamento claro e definitivo para o mercado. Nós temos muita convicção no projeto do clube. É um orgulho daquilo que os jogadores, staff, comissão técnica e também a nossa diretoria impõem no dia a dia para defender os interesses da nossa instituição. E assim nós vamos fazer sempre. É importante que, depois dessa definição, prontamente restabeleçamos o nosso trabalho. O Fernando Seabra continua conosco e vai seguir liderando o trabalho junto com todo o staff, assim como a nossa diretoria segue conduzindo e liderando o clube nesses desafios da temporada. Com muita convicção e com muita confiança, nós vamos seguir o nosso caminho de crescimento, como assim está acontecendo nos últimos anos. Muito obrigado a todos e seguimos juntos."

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    • Vasco não chega a acordo com o Coritiba, e negócio por Fernando Seabra cai

    Embora o Vasco tenha aceitado arcar com o valor da multa rescisória de Fernando Seabra, a diretoria buscava parcelar o pagamento devido à situação financeira crítica do clube. O Coritiba, por sua vez, exigiu que o montante fosse quitado integralmente à vista.

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    A diretoria cruz-maltina trabalha para definir o novo comandante o quanto antes, já que a equipe se prepara para a retomada no dia 16 de julho contra o Vitória, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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    Após recusa de Fernando Seabra, Vasco segue sem técnico para temporada (Foto: Reprodução/X)
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