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Vini Jr. brilha na primeira fase da Copa do Mundo; confira os números do Brasil

Atacante é o artilheiro do Brasil na competição com quatro gols

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 08:10
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Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil
Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil contra a Escócia (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

A Seleção Brasileira encerrou a primeira fase da Copa do Mundo de forma invicta e com números que reforçam a evolução da equipe na competição. Com duas vitórias e um empate, o Brasil garantiu vaga no mata-mata e agora enfrenta o Japão nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, em busca de um lugar nas oitavas de final.

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    Na fase de grupos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti venceu o Haiti por 3 a 0, superou a Escócia pelo mesmo placar e empatou em 1 a 1 com Marrocos. Ao todo, foram sete gols marcados e apenas um sofrido, além de dois jogos sem ser vazada.

    Os números coletivos mostram o domínio brasileiro. Em três partidas, a Seleção somou 1.680 passes, sendo 1.512 certos, além de 43 cruzamentos, 40 finalizações — 18 delas no alvo — e seis assistências. O Brasil também conquistou 16 escanteios, sofreu 40 faltas e recebeu cinco cartões amarelos, sem nenhuma expulsão.

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    O grande destaque individual é Vinícius Júnior. O camisa 7 marcou quatro dos sete gols da equipe e lidera também outros importantes fundamentos ofensivos. O atacante acumula 12 finalizações, 164 arrancadas, 49 recepções entre as linhas do meio-campo e da defesa adversária e 92 pressões defensivas, evidenciando sua participação tanto com a bola quanto na recomposição.

    Outro jogador que aparece entre os líderes estatísticos é Bruno Guimarães. O volante soma três assistências, lidera a equipe em distância percorrida, com 32,35 km, e registra velocidade média de 7,11 km/h.

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    Na saída de bola, Gabriel Magalhães é o principal destaque, com 260 passes realizados, enquanto Raphinha, que está se recuperando de uma lesão na coxa, lidera o fundamento dos cruzamentos, com dez tentativas ao longo da fase de grupos.

    Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo
    Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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    Números do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo:

    1. Jogos: 3
    2. Vitórias: 2
    3. Empates: 1
    4. Gols marcados: 7
    5. Gols sofridos: 1
    6. Jogos sem sofrer gols: 2
    7. Passes: 1.680
    8. Passes certos: 1.512
    9. Cruzamentos: 43
    10. Cruzamentos certos: 14
    11. Assistências: 6
    12. Finalizações: 40
    13. Finalizações no gol: 18
    14. Finalizações dentro da área: 29
    15. Finalizações fora da área: 11
    16. Faltas sofridas: 40
    17. Escanteios: 16
    18. Cartões amarelos: 5
    19. Cartões vermelhos: 0

    ➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Principais destaques individuais:

    1. Vinícius Júnior: 4 gols
    2. Vinícius Júnior: 12 finalizações
    3. Vinícius Júnior: 164 arrancadas
    4. Vinícius Júnior: 49 recepções entre as linhas
    5. Vinícius Júnior: 92 pressões defensivas
    6. Gabriel Magalhães: 260 passes
    7. Raphinha: 10 cruzamentos
    8. Bruno Guimarães: 3 assistências
    9. Bruno Guimarães: 32,35 km percorridos
    10. Bruno Guimarães: velocidade média de 7,11 km/h
    11. Bruno Guimarães: 183 pedidos de bola
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