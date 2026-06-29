Vini Jr. brilha na primeira fase da Copa do Mundo; confira os números do Brasil
Atacante é o artilheiro do Brasil na competição com quatro gols
A Seleção Brasileira encerrou a primeira fase da Copa do Mundo de forma invicta e com números que reforçam a evolução da equipe na competição. Com duas vitórias e um empate, o Brasil garantiu vaga no mata-mata e agora enfrenta o Japão nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, em busca de um lugar nas oitavas de final.
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Na fase de grupos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti venceu o Haiti por 3 a 0, superou a Escócia pelo mesmo placar e empatou em 1 a 1 com Marrocos. Ao todo, foram sete gols marcados e apenas um sofrido, além de dois jogos sem ser vazada.
Os números coletivos mostram o domínio brasileiro. Em três partidas, a Seleção somou 1.680 passes, sendo 1.512 certos, além de 43 cruzamentos, 40 finalizações — 18 delas no alvo — e seis assistências. O Brasil também conquistou 16 escanteios, sofreu 40 faltas e recebeu cinco cartões amarelos, sem nenhuma expulsão.
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O grande destaque individual é Vinícius Júnior. O camisa 7 marcou quatro dos sete gols da equipe e lidera também outros importantes fundamentos ofensivos. O atacante acumula 12 finalizações, 164 arrancadas, 49 recepções entre as linhas do meio-campo e da defesa adversária e 92 pressões defensivas, evidenciando sua participação tanto com a bola quanto na recomposição.
Outro jogador que aparece entre os líderes estatísticos é Bruno Guimarães. O volante soma três assistências, lidera a equipe em distância percorrida, com 32,35 km, e registra velocidade média de 7,11 km/h.
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Na saída de bola, Gabriel Magalhães é o principal destaque, com 260 passes realizados, enquanto Raphinha, que está se recuperando de uma lesão na coxa, lidera o fundamento dos cruzamentos, com dez tentativas ao longo da fase de grupos.
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Números do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo:
- Jogos: 3
- Vitórias: 2
- Empates: 1
- Gols marcados: 7
- Gols sofridos: 1
- Jogos sem sofrer gols: 2
- Passes: 1.680
- Passes certos: 1.512
- Cruzamentos: 43
- Cruzamentos certos: 14
- Assistências: 6
- Finalizações: 40
- Finalizações no gol: 18
- Finalizações dentro da área: 29
- Finalizações fora da área: 11
- Faltas sofridas: 40
- Escanteios: 16
- Cartões amarelos: 5
- Cartões vermelhos: 0
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Principais destaques individuais:
- Vinícius Júnior: 4 gols
- Vinícius Júnior: 12 finalizações
- Vinícius Júnior: 164 arrancadas
- Vinícius Júnior: 49 recepções entre as linhas
- Vinícius Júnior: 92 pressões defensivas
- Gabriel Magalhães: 260 passes
- Raphinha: 10 cruzamentos
- Bruno Guimarães: 3 assistências
- Bruno Guimarães: 32,35 km percorridos
- Bruno Guimarães: velocidade média de 7,11 km/h
- Bruno Guimarães: 183 pedidos de bola
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