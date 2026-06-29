Vini Jr. brilha na primeira fase da Copa do Mundo; confira os números do Brasil Atacante é o artilheiro do Brasil na competição com quatro gols

A Seleção Brasileira encerrou a primeira fase da Copa do Mundo de forma invicta e com números que reforçam a evolução da equipe na competição. Com duas vitórias e um empate, o Brasil garantiu vaga no mata-mata e agora enfrenta o Japão nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, em busca de um lugar nas oitavas de final.

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Na fase de grupos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti venceu o Haiti por 3 a 0, superou a Escócia pelo mesmo placar e empatou em 1 a 1 com Marrocos. Ao todo, foram sete gols marcados e apenas um sofrido, além de dois jogos sem ser vazada.

Os números coletivos mostram o domínio brasileiro. Em três partidas, a Seleção somou 1.680 passes, sendo 1.512 certos, além de 43 cruzamentos, 40 finalizações — 18 delas no alvo — e seis assistências. O Brasil também conquistou 16 escanteios, sofreu 40 faltas e recebeu cinco cartões amarelos, sem nenhuma expulsão.

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O grande destaque individual é Vinícius Júnior. O camisa 7 marcou quatro dos sete gols da equipe e lidera também outros importantes fundamentos ofensivos. O atacante acumula 12 finalizações, 164 arrancadas, 49 recepções entre as linhas do meio-campo e da defesa adversária e 92 pressões defensivas, evidenciando sua participação tanto com a bola quanto na recomposição.

Outro jogador que aparece entre os líderes estatísticos é Bruno Guimarães. O volante soma três assistências, lidera a equipe em distância percorrida, com 32,35 km, e registra velocidade média de 7,11 km/h.

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Na saída de bola, Gabriel Magalhães é o principal destaque, com 260 passes realizados, enquanto Raphinha, que está se recuperando de uma lesão na coxa, lidera o fundamento dos cruzamentos, com dez tentativas ao longo da fase de grupos.

Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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Números do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo:

Jogos: 3 Vitórias: 2 Empates: 1 Gols marcados: 7 Gols sofridos: 1 Jogos sem sofrer gols: 2 Passes: 1.680 Passes certos: 1.512 Cruzamentos: 43 Cruzamentos certos: 14 Assistências: 6 Finalizações: 40 Finalizações no gol: 18 Finalizações dentro da área: 29 Finalizações fora da área: 11 Faltas sofridas: 40 Escanteios: 16 Cartões amarelos: 5 Cartões vermelhos: 0

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Principais destaques individuais: