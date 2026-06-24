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Escócia x Brasil: veja os melhores momentos do jogo do grupo C da Copa do Mundo

Seleção venceu e passou em primeiro lugar da chave

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 21:36
Atualizado há 1 minutos
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A Seleção Brasileira venceu a Escócia por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A partida foi marcada por um show do atacante Vini Jr, responsável por três gols da vitória. Além do camisa 7, Matheus Cunha também balançou as redes no confronto.

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    A aposta de Carlo Ancelotti em Rayan deu resultado logo nos primeiros minutos. Aos sete, o jovem atacante pressionou Robertson na saída de bola, roubou a posse e serviu Vini Jr, que apareceu livre para abrir o placar para a Seleção Brasileira. A dupla seguiu sendo o principal destaque ofensivo do time. Vini Jr mostrou intensidade sem a bola e velocidade nos contra-ataques, chegando a puxar uma arrancada pelo lado direito e finalizar de três dedos com perigo. Pouco depois, voltou a pressionar a marcação escocesa, recuperou a bola de McLean e balançou as redes, mas o árbitro anulou o lance ao marcar falta na origem da jogada — em lance revisado pelo VAR.

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    Após a pausa para hidratação e a anulação do segundo gol, o Brasil reduziu o ritmo e permitiu que a Escócia avançasse suas linhas. Os britânicos cresceram na partida e levaram perigo, principalmente em cobranças de escanteio, embora sem exigir grandes intervenções de Alisson. Na reta final da etapa inicial, Rayan voltou a aparecer com frequência, participando mais da construção das jogadas, recuperando bolas e até arriscando um chute de fora da área que passou sem direção. A Seleção ainda esteve perto de ampliar com Matheus Cunha, mas guardou o segundo gol para os acréscimos. Bruno Guimarães levantou na área e Vini Jr apareceu para cabecear firme, marcar seu segundo gol na partida e o quarto dele nesta Copa do Mundo.

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    O segundo tempo começou com a Escócia tentando reagir, mas encontrou um Alisson seguro debaixo das traves. O goleiro brasileiro fez grande defesa em cabeçada de McTominay e evitou que os escoceses diminuíssem a vantagem. Na resposta, aos seis minutos, Paquetá lançou Vini Jr em velocidade. O camisa 7 avançou livre em direção ao gol, mas parou na defesa do goleiro adversário.

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    Enquanto o Brasil controlava a partida, um personagem passou a dominar as arquibancadas de Miami. Aos 14 minutos, os gritos por Neymar ganharam força mais uma vez, aumentando a expectativa pela volta do camisa 10. Pouco depois, Bruno Guimarães fez uma linda jogada e encontrou Matheus Cunha, que finalizou com precisão para marcar o terceiro gol brasileiro.

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    O terceiro gol aumentou a festa da torcida. Neymar foi chamado para o aquecimento e recebeu apoio dos torcedores, que passaram a pedir sua entrada de forma ainda mais intensa. Antes da mudança, Alisson voltou a aparecer com boas intervenções para impedir qualquer reação escocesa. Até que, aos 27 minutos, Carlo Ancelotti chamou Neymar, que teve boa movimentação e fez a alegria de quem acompanhou a classificação da Seleção em Miami.

    Rayan e Vini Jr durante comemoração do primeiro gol da partida entre Brasil e Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Rayan e Vini Jr durante comemoração do primeiro gol da partida entre Brasil e Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
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