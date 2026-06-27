Brasil x Japão Palpite – Análise e odds (29/06)

Veja os principais palpites de Brasil x Japão pela Copa do Mundo 2026

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O Brasil enfrenta o Japão na segunda-feira, 29 de junho, no NRG Stadium, em Houston, pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo 2026.

A Seleção Brasileira chega ao mata-mata como primeira colocada do Grupo C, com sete pontos e saldo de seis gols após golear Haiti e Escócia por 3 x 0 em duas apresentações convincentes que sucederam o empate por 1 x 1 com Marrocos na estreia.

Do outro lado, o Japão avançou na segunda posição do Grupo F, invicto, com cinco pontos somados em dois empates contra Holanda (2 x 2) e Suécia (1 x 1), além de uma vitória sobre a Tunísia por 4 x 0. Veja outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Brasil x Japão pela Copa do Mundo

O Brasil deve se sobressair diante do Japão, mas pode encontrar dificuldades ao longo da partida. A expectativa é de um jogo movimentado, com pelo menos três gols e um placar favorável aos canarinhos. Aproveite para apostar nas plataformas que mais pagam.

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Análise da partida - A Seleção encontra seu ritmo no momento certo

O desempenho do Brasil cresceu rodada a rodada na fase de grupos.

Após uma estreia abaixo do esperado contra Marrocos, quando a equipe de Carlo Ancelotti precisou correr atrás do resultado e ficou no 1 x 1, a Seleção encontrou sua identidade nos dois jogos seguintes.

A goleada por 3 x 0 sobre o Haiti incluiu os três gols ainda no primeiro tempo, e a repetição do placar contra a Escócia confirmou o favoritismo.

Vinícius Júnior marcou em todas as três partidas da fase de grupos e soma quatro gols no torneio, sendo o quinto brasileiro a balançar a rede em todos os jogos de uma fase de grupos de Copa do Mundo, feito alcançado antes apenas por Jairzinho (1970), Romário (1994), Ronaldo e Rivaldo (2002).

A defesa brasileira também evoluiu: após sofrer gol na estreia contra Marrocos, o Brasil manteve duas clean sheets consecutivas, registrando média de 0,33 gol sofrido por partida no torneio.

O Japão, por sua vez, provou que merece ser tratado como adversário de respeito.

A seleção de Hajime Moriyasu veio de uma campanha invicta nas eliminatórias asiáticas e manteve o nível na Copa, mesmo sem contar com Kaoru Mitoma e Takumi Minamino, ambos cortados por lesão antes do torneio, e com a perda de Wataru Endo já durante a competição.

Na estreia, os Samurais Azuis saíram duas vezes atrás do placar contra a Holanda e buscaram o empate por 2 x 2 em ambas as oportunidades, demonstrando resiliência.

A goleada por 4 x 0 sobre a Tunísia foi a melhor exibição coletiva do Japão no torneio.

No último jogo do grupo, o empate em 1 x 1 com a Suécia garantiu a classificação em segundo lugar no Grupo F.

O Japão tem apenas três gols sofridos em seus últimos 540 minutos de jogo, evidenciando uma solidez defensiva construída ao longo do último ciclo de jogos.

Confrontos diretos entre Brasil e Japão

O retrospecto entre as duas seleções é amplamente favorável ao Brasil.

Em 14 partidas, o Brasil venceu 11, empatou duas e perdeu apenas uma.

O único encontro em Copas do Mundo aconteceu em 2006, na Alemanha, quando o Brasil venceu por 4 x 1 pela fase de grupos.

O confronto mais recente, porém, serve de alerta para a Seleção Brasileira.

Em outubro de 2025, pela Kirin Challenge Cup, o Japão venceu o Brasil por 3 x 2 em Tóquio, conquistando sua primeira vitória sobre os pentacampeões em 14 tentativas.

Naquela partida, o Brasil abriu 2 x 0 no primeiro tempo com gols de Paulo Henrique e Gabriel Martinelli, mas a seleção japonesa virou com gols de Minamino (52'), Nakamura (62') e Ueda (71') contra uma defesa reserva que não contava com Gabriel Magalhães nem Marquinhos.

Notícias de Brasil x Japão

Brasil: desfalques e dúvidas

A principal ausência do Brasil para o mata-mata é o ponta Raphinha, que sofreu uma lesão muscular na coxa durante a partida contra o Haiti na segunda rodada e não se recuperou a tempo do jogo contra a Escócia.

A expectativa é de que o jogador do Barcelona continue fora contra o Japão, já que não retomou os treinos com o grupo até o momento em que este artigo foi escrito.

Ancelotti deve manter a mesma formação que goleou a Escócia, com Rayan, jovem atacante do Bournemouth de apenas 19 anos, ocupando a vaga de Raphinha no lado direito do ataque.

Neymar, que entrou em campo nos minutos finais contra a Escócia em sua quarta Copa do Mundo com a camisa 10, pode ganhar mais minutagem caso o resultado esteja favorável ao Brasil.

A dupla de zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos, que não esteve disponível na derrota por 3 x 2 contra o Japão em outubro, estará presente para este confronto.

Provável escalação do Brasil (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá; Rayan, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.

Japão: desfalques e dúvidas

O Japão enfrenta um cenário de lesões preocupante para o jogo de maior importância da sua campanha na Copa.

O capitão Kō Itakura, zagueiro titular e líder defensivo, deixou o campo aos 39 minutos do jogo contra a Suécia com um problema muscular e é dúvida para o confronto com o Brasil.

Takefusa Kubo, meia-atacante da Real Sociedad e um dos jogadores mais talentosos do elenco, não treina com o grupo há dias devido a uma lesão no joelho e é tratado como ausência praticamente confirmada.

Shūto Machino, atacante que ficou fora do jogo contra a Suécia por doença, voltou ao banco de reservas, mas não chegou a entrar.

Moriyasu deve promover ajustes na defesa caso Itakura não se recupere, com Tsuyoshi Watanabe, do Feyenoord, como substituto mais provável na zaga.

Provável escalação do Japão (3-4-2-1): Zion Suzuki; Hiroki Itō, Takehiro Tomiyasu e Kō Itakura (Tsuyoshi Watanabe); Yukinari Sugawara, Ao Tanaka, Daichi Kamada e Keito Nakamura; Ritsu Dōan e Daizen Maeda; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Destaques individuais de Brasil x Japão

Destaque do Brasil Vinícius Júnior 4 Gols na Copa do Mundo 2026 (em 3 jogos) 1 Assistência na fase de grupos 8 Finalizações no alvo (fase de grupos) 100% Jogos com gol na fase de grupos (3 de 3) Destaque do Japão Daichi Kamada 2 Gols na Copa do Mundo 2026 (em 3 jogos) 3 Titular em todos os jogos do Grupo F 14 Gols pela seleção (52 jogos) 2x Maior ameaça ofensiva do Japão no torneio (com Ueda)

Os técnicos - Experiência europeia contra lealdade japonesa

Carlo Ancelotti

O italiano aceitou o desafio de comandar a Seleção Brasileira em busca do hexacampeonato após vencer a Champions League pelo Real Madrid em 2024, tornando-se o primeiro técnico estrangeiro a dirigir o Brasil em uma Copa do Mundo na história.

Ancelotti abandonou a ideia de um futebol artístico e impôs um estilo pragmático, com transições rápidas e solidez defensiva, que parece ter encontrado equilíbrio nas duas últimas rodadas da fase de grupos.

Hajime Moriyasu

O treinador japonês está no cargo desde julho de 2018 e é o técnico com mais tempo à frente de uma seleção asiática na Copa do Mundo 2026.

Moriyasu foi responsável pela campanha histórica no Qatar em 2022, quando o Japão eliminou Alemanha e Espanha na fase de grupos, e adaptou seu sistema para um 3-4-2-1 que maximiza a profundidade do elenco mesmo com as ausências de Mitoma, Endo e agora Kubo.

Análise tática de Brasil x Japão

O confronto tático promete ser um dos mais interessantes dos 16-avos de final.

O Brasil de Ancelotti opera em um 4--3-3 que se transforma em 4-1-4-1 sem a bola, com Casemiro como escudo defensivo e Bruno Guimarães com liberdade para progredir com a bola e criar jogadas, acumulando três assistências no torneio.

A principal arma ofensiva é a velocidade de Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, que pode encontrar espaço contra o ala-direito Sugawara, jogador mais ofensivo que defensivo no sistema de Moriyasu.

O Japão, em seu 3-4-2-1, aposta em um bloco defensivo compacto que atrai o adversário para depois explorar transições rápidas pelo centro, onde Kamada e Dōan se movimentam entre as linhas.

A fragilidade do Brasil pode estar nas laterais: Danilo, aos 34 anos, e Douglas Santos nem sempre acompanham as trocas de posição velozes que os japoneses executam com frequência.

Por outro lado, a linha de três zagueiros do Japão pode sofrer contra a mobilidade de Matheus Cunha, que flutua entre a referência central e os espaços intermediários, e a capacidade de Paquetá de aparecer como segundo homem na área.

Prognóstico de placar exato para Brasil x Japão

Apostar no placar exato é sempre arriscado, principalmente em uma fase de mata-mata da Copa do Mundo 2026. Por isso, use valores baixos e escolha apenas casas de apostas autorizadas.

Previsão de placar Brasil 2 x 1 Japão - Odd 8,50 na Br4bet O Brasil tem qualidade ofensiva suficiente para superar a defesa japonesa, mas o Japão possui capacidade comprovada de marcar contra seleções de primeiro escalão. A expectativa é de uma partida aberta, com o Brasil controlando a posse e o Japão buscando transições rápidas. Vinícius Júnior marcou em todos os três jogos da fase de grupos, acumulando quatro gols e xG de 2.39 O Brasil tem 11 vitórias em 14 confrontos contra o Japão e 100% de aproveitamento contra seleções asiáticas em Copas do Mundo O Japão marcou gol em quatro dos cinco jogos que disputou como azarão em Copas do Mundo recentes A média de 2.92 xG por jogo do Brasil na Copa está entre as mais altas de todas as seleções no torneio O Japão não venceu nenhum jogo de mata-mata em Copas do Mundo (eliminado nas oitavas em 2002, 2010, 2018 e 2022)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 16h03. (27/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.