Brasil x Japão: Japoneses 'invadem' treino da Seleção em Houston
Equipe de Ancelotti faz atividade única na cidade antes de duelo decisivo
HOUSTON, TX (EUA) - A grande presença da imprensa japonesa foi o principal destaque dos 15 minutos iniciais do treinamento da Seleção Brasileira neste domingo (28), em Houston. De olho no confronto entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo, dezenas de jornalistas do país asiático acompanharam atentamente o aquecimento da equipe de Carlo Ancelotti.
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Como tem sido rotina durante a preparação brasileira, a imprensa teve acesso apenas ao início da atividade. Durante o período liberado, os jogadores realizaram um trabalho intenso de ativação física, com exercícios de movimentação e aceleração sob o comando do coordenador de preparação física, Cristiano Nunes.
A movimentação dos profissionais japoneses chamou a atenção. Durante todo o tempo em que permaneceram no gramado, eles observaram atentamente principalmente Neymar e Vini Jr., além de trocarem impressões sobre os principais nomes da equipe brasileira. Em uma das conversas, um dos jornalistas comentava, em inglês, que Raphinha ainda era dúvida para o confronto. No entanto, a situação do atacante já está definida. O camisa 11 brasileiro foi vetado da partida e nem sequer viajou para Houston. Raphinha permaneceu em Nova Jersey, onde segue realizando tratamento da lesão na parte posterior da coxa direita.
Entre os jornalistas presentes estava Keiichi Yoshii, da DAZN Japão. Para ele, embora o Brasil continue sendo uma das maiores forças do futebol mundial, a evolução recente da seleção japonesa faz com que o confronto seja mais equilibrado do que em anos anteriores.
— O Japão pode vencer o jogo, mas será muito difícil. O Japão vem jogando bem e, por isso, existe uma chance. O Brasil ainda está no topo, mas a seleção japonesa vem crescendo. Por isso, hoje, a diferença é pequena — avaliou.
Yoshii também destacou que, na opinião dele, o principal jogador da equipe comandada por Carlo Ancelotti é o goleiro Alisson. Segundo o jornalista, o estilo ofensivo da seleção japonesa pode encontrar no camisa 1 brasileiro o maior obstáculo para surpreender o Brasil.
— O principal jogador dessa Seleção é o Alisson. O Japão ataca muito e, se ele estiver bem, será difícil.
Dentro de campo, o aquecimento mostrou um grupo bastante intenso e concentrado na preparação para o compromisso. O treinamento foi marcado por muita movimentação e exercícios físicos de alta intensidade, mantendo o padrão adotado pela comissão técnica ao longo desta Copa do Mundo.
Caso não haja qualquer problema de última hora, a Seleção Brasileira deverá enfrentar o Japão com a seguinte formação: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha.
A expectativa é de um duelo movimentado em Houston. De um lado, o Brasil tenta confirmar o favoritismo e avançar na competição. Do outro, o Japão aposta na evolução apresentada nos últimos anos e acredita que pode equilibrar as ações diante de uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial.
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