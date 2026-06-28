Brasil x Japão: Japoneses 'invadem' treino da Seleção em Houston Equipe de Ancelotti faz atividade única na cidade antes de duelo decisivo

HOUSTON, TX (EUA) - A grande presença da imprensa japonesa foi o principal destaque dos 15 minutos iniciais do treinamento da Seleção Brasileira neste domingo (28), em Houston. De olho no confronto entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo, dezenas de jornalistas do país asiático acompanharam atentamente o aquecimento da equipe de Carlo Ancelotti.

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Como tem sido rotina durante a preparação brasileira, a imprensa teve acesso apenas ao início da atividade. Durante o período liberado, os jogadores realizaram um trabalho intenso de ativação física, com exercícios de movimentação e aceleração sob o comando do coordenador de preparação física, Cristiano Nunes.

A movimentação dos profissionais japoneses chamou a atenção. Durante todo o tempo em que permaneceram no gramado, eles observaram atentamente principalmente Neymar e Vini Jr., além de trocarem impressões sobre os principais nomes da equipe brasileira. Em uma das conversas, um dos jornalistas comentava, em inglês, que Raphinha ainda era dúvida para o confronto. No entanto, a situação do atacante já está definida. O camisa 11 brasileiro foi vetado da partida e nem sequer viajou para Houston. Raphinha permaneceu em Nova Jersey, onde segue realizando tratamento da lesão na parte posterior da coxa direita.

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Entre os jornalistas presentes estava Keiichi Yoshii, da DAZN Japão. Para ele, embora o Brasil continue sendo uma das maiores forças do futebol mundial, a evolução recente da seleção japonesa faz com que o confronto seja mais equilibrado do que em anos anteriores.

— O Japão pode vencer o jogo, mas será muito difícil. O Japão vem jogando bem e, por isso, existe uma chance. O Brasil ainda está no topo, mas a seleção japonesa vem crescendo. Por isso, hoje, a diferença é pequena — avaliou.

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Yoshii também destacou que, na opinião dele, o principal jogador da equipe comandada por Carlo Ancelotti é o goleiro Alisson. Segundo o jornalista, o estilo ofensivo da seleção japonesa pode encontrar no camisa 1 brasileiro o maior obstáculo para surpreender o Brasil.

— O principal jogador dessa Seleção é o Alisson. O Japão ataca muito e, se ele estiver bem, será difícil.

Dentro de campo, o aquecimento mostrou um grupo bastante intenso e concentrado na preparação para o compromisso. O treinamento foi marcado por muita movimentação e exercícios físicos de alta intensidade, mantendo o padrão adotado pela comissão técnica ao longo desta Copa do Mundo.

Caso não haja qualquer problema de última hora, a Seleção Brasileira deverá enfrentar o Japão com a seguinte formação: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha.

A expectativa é de um duelo movimentado em Houston. De um lado, o Brasil tenta confirmar o favoritismo e avançar na competição. Do outro, o Japão aposta na evolução apresentada nos últimos anos e acredita que pode equilibrar as ações diante de uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial.

Último treino do Brasil antes de encarar o Japão foi no estádio do Houston Dynamo (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

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