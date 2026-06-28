Parreira passa por cirurgia bem sucedida após complicação pulmonar Ex-treinador luta contra Linfoma de Hodgkin

Técnico campeão da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira foi submetido a uma cirurgia neste sábado (27), após complicações de uma inflamação pulmonar. De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, Parreira apresentou complicações clínicas durante a internação, precisou ser sedado e voltou a respirar com auxílio de aparelhos. O Hospital Samaritano da Barra da Tijuca, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, informou que tudo correu bem no procedimento.

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O ex-treinador da Seleção Brasileira, de 83 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o último dia 16 de junho, em tratamento de uma inflamação pulmonar.

A unidade também destacou que, no momento, Parreira permanece estável, mas não há previsão de alta da UTI.

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Parreira luta contra linfoma de Hodgkin

Parreira enfrenta há anos um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que compromete o sistema linfático, estrutura central na defesa imunológica do organismo. O diagnóstico foi tornado público pelo próprio treinador em 2022, desde quando ele passou por diferentes etapas de tratamento. Esse câncer afeta diretamente os linfócitos, glóbulos responsáveis por identificar e combater infecções no corpo (vírus, bactérias e fungos).

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O linfoma de Hodgkin se desenvolve quando células do sistema imunológico sofrem alterações e começam a se multiplicar sem controle. A doença costuma se manifestar inicialmente em linfonodos do pescoço ou do tórax e pode se espalhar para outros órgãos quando não tratada adequadamente.

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