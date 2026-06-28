Saudade de um jogo que não aconteceu: Brasil e Japão enfim se encontram na Copa do Mundo
Dupla compartilha os mesmos algozes nos Mundiais de 2018 e 2022: Bélgica e Croácia
Brasil e Japão terão caminhos cruzados nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston (EUA), em duelo válido pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O encontro entre brasileiros e japoneses já poderia ter ocorrido nas duas últimas edições, em 2022 e 2018. O Lance! relembra como os caminhos das equipes quase se cruzaram nos Mundiais.
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O confronto deste ano marca a estreia dos países no mata-mata da inédita fase de 16 avos de final do torneio. A edição de 2026 é a primeira da história com 48 seleções participantes. Assim, foi justamente nas duas últimas edições, quando a fase eliminatória começava nas oitavas de final, que o Japão deu adeus à Copa. O Brasil, por sua vez, avançou um estágio a mais, mas caiu nas quartas de final em ambas as ocasiões.
Em uma coincidência, as duas seleções foram eliminadas pelos mesmos adversários: Bélgica, em 2018, e Croácia, em 2022. Com o chaveamento daqueles Mundiais, brasileiros e japoneses poderiam ter se enfrentado nas quartas de final, cenário que não se concretizou por causa das eliminações diante das seleções europeias.
1️⃣ 2018
Na Copa de 2018, o Japão avançou às oitavas de final como segundo colocado do Grupo H, atrás da Colômbia, apesar de ter vencido os sul-americanos por 2 a 1 na estreia. Com a classificação, os japoneses enfrentaram a Bélgica, líder do Grupo G e dona de 100% de aproveitamento na primeira fase.
A "Geração Belga", considerada uma das favoritas ao título e que encerraria o torneio na terceira colocação, esteve perto de uma eliminação precoce. Em Rostov, o Japão abriu 2 a 0 no início do segundo tempo, com gols de Genki Haraguchi e Takashi Inui, mas sofreu a virada por 3 a 2. Jan Vertonghen e Marouane Fellaini empataram o duelo, antes de Nacer Chadli marcar o gol da classificação dos Diabos Vermelhos nos acréscimos.
Nas quartas de final, a Bélgica voltou a ser o algoz ao eliminar o Brasil, que chegou invicto ao confronto após três vitórias e um empate naquela campanha. A seleção europeia venceu por 2 a 1, com atuação decisiva de Kevin De Bruyne, Eden Hazard e Romelu Lukaku, que dominaram o primeiro tempo e construíram a vantagem. Fernandinho marcou contra, maestro belga ampliou, e Renato Augusto descontou na etapa final, mas a reação brasileira não foi suficiente para evitar a eliminação.
2️⃣ 2022
Na Copa de 2022, o roteiro foi diferente na fase de grupos. O Japão terminou na liderança da chave, à frente da Espanha, que avançou em segundo lugar, enquanto a Alemanha acabou eliminada e ficou apenas na terceira posição. Com a campanha, os japoneses enfrentaram a Croácia, vice-líder do Grupo F, que teve Marrocos como primeiro colocado.
Nas oitavas de final, porém, o desfecho voltou a ser frustrante para os asiáticos. Após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, com gols de Daizen Maeda e Ivan Perišić, a decisão foi para os pênaltis. O goleiro Dominik Livaković defendeu três cobranças, a Croácia venceu a disputa por 3 a 1 e garantiu vaga nas quartas de final, o que encerrou, mais uma vez, a campanha japonesa no primeiro mata-mata.
Na sequência, a Croácia cruzou o caminho do Brasil, que chegou às quartas de final após campanha de três vitórias e uma derrota. Assim como em 2018, a Seleção acabou eliminada por uma equipe europeia que nunca conquistou um título mundial.
Após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, o Brasil caiu nos pênaltis por 4 a 2. Neymar abriu o placar no fim do primeiro tempo da prorrogação, mas Bruno Petković empatou na etapa final. Nas cobranças, Rodrygo e Marquinhos desperdiçaram suas tentativas, enquanto os croatas converteram todas e avançaram à semifinal.
A eliminação também ampliou um retrospecto negativo da Seleção: desde o pentacampeonato, em 2002, o Brasil caiu em todas as quartas de final disputadas contra adversários europeus — França (2006), Holanda (2010), Bélgica (2018) e Croácia (2022). Com isso, o sonho do hexacampeonato foi adiado mais uma vez.
3️⃣ 2026
Na segunda fase, o destino reservou a possibilidade de um confronto entre os dois em Copas. O Brasil terminou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo C, com sete pontos, enquanto o Japão avançou em segundo no Grupo F, com cinco.
Caso supere seu adversário, a seleção japonesa voltará às oitavas de final, fase que representa seu principal desafio histórico em Mundiais, com participações anteriores nessa etapa em 2002, 2010, 2018 e 2022, sem nunca avançar além dela, o que a coloca entre os países que mais alcançam as oitavas de final no cenário mundial sem sequência posterior consistente.
O Brasil mantém expectativas elevadas e busca encerrar um jejum de 24 anos sem título desde a conquista de 2002. O país realizou esse feito alcançado em 1994, nos Estados Unidos, quando voltou a levantar a taça após 24 anos de espera desde o título de 1970.
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Brasil ⚔️Japão
A superioridade brasileira transparece no retrospecto do confronto entre as seleções, que já se enfrentaram 14 vezes, com 11 vitórias do Brasil, dois empates e apenas uma derrota. O único triunfo japonês ocorreu em outubro do ano passado, quando a equipe asiática venceu por 3 a 2 em amistoso disputado em Tóquio.
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Em Copas, o duelo ocorreu em uma única oportunidade, na fase de grupos do Mundial de 2006, na Alemanha, ocasião em que a Seleção venceu por 4 a 1, encerrou a primeira fase na liderança da chave e avançou às oitavas de final, enquanto o Japão acabou eliminado ainda na etapa inicial.
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