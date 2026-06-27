logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Raphinha não viaja com o Brasil para partida contra o Japão

Atacante permanece na base da equipe em Nova Jersey para se recuperar de lesão muscular

PorMarcio DolzanEnviado especial
27/06/2026 12:01
Favorite o Lance! no Google
Raphinha acena para fãs após ser substituído na partida entre Brasil x Haiti
Raphinha após ser substituído na partida entre Brasil x Haiti (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) — O atacante Raphinha não viajará com a delegação da Seleção Brasileira para a partida contra o Japão, válida pela primeira partida do mata-mata da Copa do Mundo. O jogador segue em recuperação de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita, sofrida no confronto diante do Haiti, no último dia 19.

continua após a publicidade
  • Elenco do Vasco de 1926 posa para forto, Dinho aparece em pé de gorro

    Há 100 anos, o Vasco marcava o primeiro gol olímpico no Brasil

    Vasco
    Há 1 hora
  • Lateral-esquerdo Paulinho em campo pelo América-MG

    CBF abre exceção e Vasco pode contar com reforços na volta do Brasileiro

    Vasco
    Há 12 horas
  • Atacante e atriz assistiram a Brasil x Haiti juntos (Foto: Reprodução/Instagram)

    Rodrygo e Maisa reacendem rumores de affair em jogo da Seleção Brasileira

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas

    • ➡️ Raphinha vive temporada marcada por ausência em jogos decisivos

    Assim como aconteceu com Neymar durante sua recuperação, Raphinha permanecerá na base da Seleção, em Morristown, no estado de Nova Jersey, onde realiza tratamento intensivo sob acompanhamento do departamento médico.

    Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti
    Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti (Foto: Roberto Schimdt / AFP)

    ➡️ Raphinha se pronuncia após lesão: 'Sigo firme'

    Mesmo lesionado, Neymar esteve presente no banco de reservas na partida contra Marrocos, disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Como o deslocamento era de apenas 30 minutos de ônibus, o camisa 10 acompanhou a equipe. Já no jogo seguinte, contra o Haiti, realizado na Filadélfia, ele permaneceu na concentração.

    continua após a publicidade

    ➡️ Bastidores da recuperação de Raphinha animam a Seleção

    Raphinha ainda não tem previsão de retorno aos gramados. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no entanto, trabalha com a expectativa de que o atacante possa voltar a atuar caso o Brasil avance às próximas fases da competição.

    Raphinha será único desfalque

    O Brasil realizou, na manhã deste sábado (27), mais um treinamento de preparação para o confronto contra o Japão. Pela primeira vez desde a classificação para o mata-mata, o técnico Carlo Ancelotti teve praticamente todo o elenco à disposição desde o início das atividades. A única ausência foi o atacante Raphinha, que segue em tratamento de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita.

    continua após a publicidade

    No treino da última sexta-feira (26), apenas Douglas Santos, Vini Jr. e Rayan, entre os jogadores considerados titulares, participaram da parte inicial da atividade, período liberado para a presença da imprensa. Já neste sábado (27), todos os atletas disponíveis foram a campo desde os primeiros minutos.

    Brasil viaja na tarde neste sábado

    A delegação da Seleção Brasileira viaja às 15h deste sábado (horário de Brasília) para Houston, onde encerrará a preparação para o duelo contra o Japão. O último treino, marcado para este domingo (28), no centro de treinamentos do Houston Dynamo.

    O duelo será na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), com transmissão de SporTV, Globo, SBT, Nsports, CazéTV e getv. 

    ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Neymar e Lucas Paquetá em altinha antes do treino da Seleção Brasileira começar
    Seleção BrasileiraSem Raphinha, Brasil treina forte para duelo com o Japão na Copa do MundoHá 21 minutos
    Alisson e Natália Becker comemoram aniversário de casamento durante torneio (Foto: Reprodução/Instagram)
    Fora de CampoNatália Becker, esposa de Alisson, comemora conquista durante CopaHá 26 minutos
    Com jogos da fase de mata-mata já definidos, Brasil se prepara para encarar o Japão (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Copa do Mundo 2026Copa do Mundo: veja os jogos já definidos do mata-mataHá 2 horas
    Brasil x Escócia - terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Seleção, Argentina e Portugal desafiam preços abusivos e lotam estádios na CopaHá 3 horas
    Renato Augusto comentou sobre a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução Sportv)
    Copa do Mundo 2026Renato Augusto elogia jogador da Seleção Brasileira, mas faz alerta: 'Quero ver'Há 4 horas
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no banco de reservas na Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraComo Ancelotti aprendeu português, cantou o hino na Copa e conquistou a torcidaHá 5 horas

    Mais LANCE!

    Vini Jr recebe troféu pelos 50 jogos na Seleção Brasileira
    Artilheiro do Brasil na Copa, Vini Jr diz: 'Sabia que iria brilhar'
    Jogadores da Seleção Brasileira caminham no gramado do CT antes de treino; Igor Thiago e Neymar conversam
    Quiz: quais clubes revelaram os jogadores da Seleção na Copa do Mundo?
    Vini Jr e Galvão Bueno trocam homenagens após gol histórico
    Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira
    Estrangeiros criticam atitude de Davide Ancelotti em substituição de Neymar: 'Por que?'
    Doué exibe a camisa azul da Seleção Brasileira autografada por Neymar
    Craque da França recebe camisa do Brasil autografada por Neymar
    Paulo Nunes com o microfone da Globo durante transmissão da Copa do Mundo
    Paulo Nunes alerta Brasil antes de duelo com o Japão: 'Não tem mais'
    Com o triunfo, Brasil se classifica em primeiro na fase de grupos da Copa do Mundo
    Neymar deveria ter mais tempo de jogo contra o Japão na Copa do Mundo? Vote
    Haaland celebra de braços abertos o primeiro gol na Copa do Mundo pela Noruega
    Haaland no caminho? Saiba quando o Brasil pode pegar a Noruega na Copa
    Bruno Guimarães, com a bola debaixo do braço, durante o jogo do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo
    Bruno Guimarães vira arma ofensiva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
    Torcida do Brasil teve de mudar a rotina durante a Copa do Mundo (Foto: Lance!/Gemini)
    O quanto a Copa do Mundo mudou a sua rotina? Responda à enquete
    Rayan concede entrevista coletiva na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo
    Comentário de Rayan sobre o Japão repercute: 'Vai envelhecer mal'
    Haaland gol na Copa (Foto: Instagram Haaland)
    Noruegueses reagem a provável confronto com o Brasil na Copa do Mundo: 'Claramente'
    Mbappé cumprimenta Haaland antes de França x Noruega na Copa do Mundo
    Grupo I da Copa do Mundo definido: quem pode enfrentar o Brasil nas oitavas?