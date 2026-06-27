Raphinha não viaja com o Brasil para partida contra o Japão Atacante permanece na base da equipe em Nova Jersey para se recuperar de lesão muscular

MORRISTOWN, NJ (EUA) — O atacante Raphinha não viajará com a delegação da Seleção Brasileira para a partida contra o Japão, válida pela primeira partida do mata-mata da Copa do Mundo. O jogador segue em recuperação de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita, sofrida no confronto diante do Haiti, no último dia 19.

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Assim como aconteceu com Neymar durante sua recuperação, Raphinha permanecerá na base da Seleção, em Morristown, no estado de Nova Jersey, onde realiza tratamento intensivo sob acompanhamento do departamento médico.

Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti (Foto: Roberto Schimdt / AFP)

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Mesmo lesionado, Neymar esteve presente no banco de reservas na partida contra Marrocos, disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Como o deslocamento era de apenas 30 minutos de ônibus, o camisa 10 acompanhou a equipe. Já no jogo seguinte, contra o Haiti, realizado na Filadélfia, ele permaneceu na concentração.

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Raphinha ainda não tem previsão de retorno aos gramados. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no entanto, trabalha com a expectativa de que o atacante possa voltar a atuar caso o Brasil avance às próximas fases da competição.

Raphinha será único desfalque

O Brasil realizou, na manhã deste sábado (27), mais um treinamento de preparação para o confronto contra o Japão. Pela primeira vez desde a classificação para o mata-mata, o técnico Carlo Ancelotti teve praticamente todo o elenco à disposição desde o início das atividades. A única ausência foi o atacante Raphinha, que segue em tratamento de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita.

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No treino da última sexta-feira (26), apenas Douglas Santos, Vini Jr. e Rayan, entre os jogadores considerados titulares, participaram da parte inicial da atividade, período liberado para a presença da imprensa. Já neste sábado (27), todos os atletas disponíveis foram a campo desde os primeiros minutos.

Brasil viaja na tarde neste sábado

A delegação da Seleção Brasileira viaja às 15h deste sábado (horário de Brasília) para Houston, onde encerrará a preparação para o duelo contra o Japão. O último treino, marcado para este domingo (28), no centro de treinamentos do Houston Dynamo.

O duelo será na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), com transmissão de SporTV, Globo, SBT, Nsports, CazéTV e getv.

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