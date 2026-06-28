Brasil entra em top 10 da Fifa com marca bizarra na Copa do Mundo Brasil é a única entre as mais perigosas da Copa com menos de 50% de bola no pé

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 se encerrou na noite do último sábado (27) e os dados oficiais da Fifa revelaram uma curiosidade tática impressionante sobre a Seleção Brasileira. O Brasil garantiu um lugar entre as dez equipes mais perigosas do torneio no índice de Gols Esperados (xG), métrica estatística que calcula a qualidade das chances criadas e a probabilidade de elas virarem gol.

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No entanto, o que realmente chama a atenção é o estilo de jogo vertical da Amarelinha. Das dez seleções com maior volume de ataque no ranking, o Brasil é o único time que registrou menos de 50% de posse de bola (49%). Enquanto os rivais controlavam o ritmo trocando passes, a equipe brasileira foi direta ao ponto: precisou de menos tempo com a bola nos pés para criar impressionantes 6,19 xG ao longo de suas três partidas iniciais.

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Jogadores do Brasil comemoram abraçados gol contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

O ranking de Gols Esperados (xG) da Fifa

A liderança da estatística ficou com a Alemanha, seguida de perto pelo surpreendente Canadá. O Brasil ocupa a oitava colocação geral, superando forças como Turquia e Equador.

Confira a lista oficial:

1 . Alemanha (7,38 xG) 2 . Canadá (7,00 xG) 3 . Inglaterra (6,72 xG) 4 . Suíça (6,67 xG) 5 . Espanha (6,58 xG) 6 . Argentina (6,55 xG) 7 . Bélgica (6,55 xG) 8 . BRASIL (6,19 xG) — Apenas 49% de posse de bola 9 . Turquia (5,50 xG) 10 . Equador (5,41 xG)

Os números provam que o Brasil soube aproveitar os espaços e os contra-ataques na medida certa, traduzindo a posse menor em finalizações perigosas e venenosas para os goleiros adversários.

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