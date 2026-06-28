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Brasil entra em top 10 da Fifa com marca bizarra na Copa do Mundo

Brasil é a única entre as mais perigosas da Copa com menos de 50% de bola no pé

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 15:50
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Seleção perfilada antes de Brasil x Marrocos (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Seleção Brasileira se destacou na fase de grupos por atacar rápido e criar chances claras sem reter tanto a bola (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 se encerrou na noite do último sábado (27) e os dados oficiais da Fifa revelaram uma curiosidade tática impressionante sobre a Seleção Brasileira. O Brasil garantiu um lugar entre as dez equipes mais perigosas do torneio no índice de Gols Esperados (xG), métrica estatística que calcula a qualidade das chances criadas e a probabilidade de elas virarem gol.

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    No entanto, o que realmente chama a atenção é o estilo de jogo vertical da Amarelinha. Das dez seleções com maior volume de ataque no ranking, o Brasil é o único time que registrou menos de 50% de posse de bola (49%). Enquanto os rivais controlavam o ritmo trocando passes, a equipe brasileira foi direta ao ponto: precisou de menos tempo com a bola nos pés para criar impressionantes 6,19 xG ao longo de suas três partidas iniciais.

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    Jogadores do Brasil comemoram abraçados gol contra a Escócia
    Jogadores do Brasil comemoram abraçados gol contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

    O ranking de Gols Esperados (xG) da Fifa

    A liderança da estatística ficou com a Alemanha, seguida de perto pelo surpreendente Canadá. O Brasil ocupa a oitava colocação geral, superando forças como Turquia e Equador.

    Confira a lista oficial:

      1.
    1. Alemanha (7,38 xG)
      2. 2.
    2. Canadá (7,00 xG)
      3. 3.
    3. Inglaterra (6,72 xG)
      4. 4.
    4. Suíça (6,67 xG)
      5. 5.
    5. Espanha (6,58 xG)
      6. 6.
    6. Argentina (6,55 xG)
      7. 7.
    7. Bélgica (6,55 xG)
      8. 8.
    8. BRASIL (6,19 xG) — Apenas 49% de posse de bola
      9. 9.
    9. Turquia (5,50 xG)
      10. 10.
    10. Equador (5,41 xG)

    Os números provam que o Brasil soube aproveitar os espaços e os contra-ataques na medida certa, traduzindo a posse menor em finalizações perigosas e venenosas para os goleiros adversários.

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