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Brasileiros reagem a chaveamento da Argentina na Copa: 'Tem que investigar'

Argentinos se classificaram na primeira colocação do Grupo J

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 15:00
Atualizado há 5 minutos
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Lionel Messi celebra de braços abertos seu gol marcado pela Argentina contra a Jordânia, na Copa do Mundo
Lionel Messi celebra de braços abertos seu gol marcado pela Argentina contra a Jordânia, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

A Argentina se classificou para a segunda fase da Copa do Mundo na liderança do Grupo J. A equipe de Lionel Messi venceu os três jogos iniciais do torneio e, agora, se prepara para enfrentar a seleção de Cabo Verde. Diante do adversário e do chaveamento até a final, os brasileiros destacaram a facilidade do caminho argentino.

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    Além da seleção africana, que passou em segundo lugar do Grupo H, a Argentina, em caso de vitória, irá enfrentar o vencedor de Egito e Nova Zelândia, nas oitavas de final. Em um possível jogo de quartas de final, o confronto seria entre Suíça, Argélia, Colômbia e Gana.

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    Para a semifinal, a Argentina poderá enfrentar o Brasil. Além da Seleção Brasileira, Japão, Noruega, Costa do Marfim, México, Equador, Inglaterra e República Democrática do Congo, são outros possíveis adversários.

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    Nas redes sociais, torcedores brasileiros se revoltaram com a qualidade dos adversários da Argentina e classificaram o caminho como fácil. Veja a repercussão do caso abaixo:

    Argentina se classificou com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo. (Foto: Aric Becker / AFP)
    Argentina se classificou com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo. (Foto: Aric Becker / AFP)

    Como foi Argentina x Jordânia?

    Na etapa inicial, a Argentina não tomou conhecimento da Jordânia e controlou o confronto do início ao fim. Aos 18 minutos, Lo Celso abriu o placar em uma linda cobrança de falta no ângulo, embora o goleiro Abu Laila tenha falhado ao tentar adivinhar o canto da cobrança. Em outra chegada, Tagliafico cruzou rasteiro para Lautaro Martínez, que finalizou no travessão, enquanto Senesi cabeceou no rebote para grande defesa de Laila. No entanto, o defensor levou um chute no rosto de Al-Rashdan, e o árbitro assinalou pênalti após revisão no VAR. E aos 30 minutos, Lautaro Martínez converteu a cobrança e ampliou a vantagem da Albiceleste. Nos acréscimos, Julián Álvarez recebeu uma bola pelo lado esquerdo da área e finalizou de canhota para defesa de Laila.

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    No segundo tempo, a Argentina quase ampliou sobre a Jordânia com Lautaro Martínez soltando uma bomba da intermediária ofensiva e carimbando o travessão. No entanto, a equipe asiática diminuiu aos nove minutos com Al-Taamari recebendo um cruzamento rasteiro do lado direito e dando um carrinho na bola para estufar as redes. E aos 34 minutos, Messi cobrou uma falta rasteira à la Ronaldinho Gaúcho para ampliar o marcador e dar números finais a vitória da Albiceleste.

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    O meio-campista da Argélia, Fares Chaibi (camisa 10), e o meio-campista da Áustria, Florian Grillitsch (camisa 10), disputam a bola durante a partida de futebol do Grupo J da Copa do Mundo de 2026 entre Argélia e Áustria, no Kansas City Stadium, em Kansas City, em 27 de junho de 2026. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
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