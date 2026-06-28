Brasileiros reagem a chaveamento da Argentina na Copa: 'Tem que investigar' Argentinos se classificaram na primeira colocação do Grupo J

A Argentina se classificou para a segunda fase da Copa do Mundo na liderança do Grupo J. A equipe de Lionel Messi venceu os três jogos iniciais do torneio e, agora, se prepara para enfrentar a seleção de Cabo Verde. Diante do adversário e do chaveamento até a final, os brasileiros destacaram a facilidade do caminho argentino.

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Além da seleção africana, que passou em segundo lugar do Grupo H, a Argentina, em caso de vitória, irá enfrentar o vencedor de Egito e Nova Zelândia, nas oitavas de final. Em um possível jogo de quartas de final, o confronto seria entre Suíça, Argélia, Colômbia e Gana.

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Para a semifinal, a Argentina poderá enfrentar o Brasil. Além da Seleção Brasileira, Japão, Noruega, Costa do Marfim, México, Equador, Inglaterra e República Democrática do Congo, são outros possíveis adversários.

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Nas redes sociais, torcedores brasileiros se revoltaram com a qualidade dos adversários da Argentina e classificaram o caminho como fácil. Veja a repercussão do caso abaixo:

🤯 Las Casualidades no existen, y la suerte es una sola vez.



Alguien debería investigar por qué desde 2014 Argentina siempre tiene el camino más fácil para llegar a la final. pic.twitter.com/mL77y7O47p — Arielipillo (@arielipillo) June 27, 2026

Argentina descobriu como colocar a dificuldade no Easy e não contou pra ninguém. pic.twitter.com/Oh8XJAhEDF — Felipe Della Corte (@CtrlAltDella) June 28, 2026

Duas vezes é coincidência, três é um padrão.



Alguém deveria investigar porque, desde 2014, a Argentina sempre teve o caminho mais fácil para a final. pic.twitter.com/I8BiVhPY4C — lilvic (@Mlilvic) June 28, 2026

Duas vezes é coincidência, três é um padrão.



Alguém deveria investigar porque, desde 2014, a Argentina sempre teve o caminho mais fácil para a final. pic.twitter.com/MHetM4mMmu — Arquivo Curioso (@arquivocurioso) June 27, 2026

Caminho da Argentina nesse momento até as semifinais



kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/qHGGIjeIUQ — DataFut (@DataFutebol) June 27, 2026

Argentina se classificou com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo. (Foto: Aric Becker / AFP)

Como foi Argentina x Jordânia?

Na etapa inicial, a Argentina não tomou conhecimento da Jordânia e controlou o confronto do início ao fim. Aos 18 minutos, Lo Celso abriu o placar em uma linda cobrança de falta no ângulo, embora o goleiro Abu Laila tenha falhado ao tentar adivinhar o canto da cobrança. Em outra chegada, Tagliafico cruzou rasteiro para Lautaro Martínez, que finalizou no travessão, enquanto Senesi cabeceou no rebote para grande defesa de Laila. No entanto, o defensor levou um chute no rosto de Al-Rashdan, e o árbitro assinalou pênalti após revisão no VAR. E aos 30 minutos, Lautaro Martínez converteu a cobrança e ampliou a vantagem da Albiceleste. Nos acréscimos, Julián Álvarez recebeu uma bola pelo lado esquerdo da área e finalizou de canhota para defesa de Laila.

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No segundo tempo, a Argentina quase ampliou sobre a Jordânia com Lautaro Martínez soltando uma bomba da intermediária ofensiva e carimbando o travessão. No entanto, a equipe asiática diminuiu aos nove minutos com Al-Taamari recebendo um cruzamento rasteiro do lado direito e dando um carrinho na bola para estufar as redes. E aos 34 minutos, Messi cobrou uma falta rasteira à la Ronaldinho Gaúcho para ampliar o marcador e dar números finais a vitória da Albiceleste.

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