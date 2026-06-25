Pontaria ainda é problema no ataque da Seleção Brasileira? Veja os números
Brasil tem pouco aproveitamento nas finalizações
A vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24), garantiu a Seleção Brasileira nos 16 avos de final da Copa do Mundo, mas colocou luz sobre a eficiência nas finalizações. Diante dos escoceses, a Seleção Brasileira produziu bastante ofensivamente e criou diversas oportunidades ao longo dos 90 minutos.
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Ao todo, foram 21 finalizações, sendo nove na direção do gol e três convertidas em gols. Os números mostram um time que consegue chegar ao ataque com frequência, mas que ainda precisa de um volume considerável de chances para balançar as redes.
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Em termos de aproveitamento, a Seleção Brasileira converteu 14,3% das finalizações totais em gols e 33,3% dos chutes que acertaram o alvo. Mesmo quando enfrentou adversários mais frágeis, como o Haiti, o Brasil também não conseguiu aplicar uma goleada sonora, tendo no "3x0" seu placar mais largo até agora.
Números do Brasil contra a Escócia
- 21 finalizações
- 9 chutes no gol
- 3 gols marcados
- 42,8% de precisão nos chutes
- 14,3% de conversão das finalizações em gols
- 33,3% de aproveitamento das finalizações no alvo
Com o resultado, aliado ao triunfo do Marrocos por 4 a 2 sobre o Haiti, a Seleção Brasileira assegurou a liderança do Grupo C e avançou à próxima fase. Agora, o Brasil aguarda a definição do Grupo F para conhecer seu adversário nos 16 avos de final. ➡️Saiba quem são os possíveis rivais!
Fifa destaca jogadores da Seleção Brasileira contra a Escócia
Escolhido como o "Craque do jogo", Vinicius Jr foi também destacado pela Fifa nas estatísticas da partida divulgadas após o jogo. A entidade máxima do futebol ressaltou as 25 recepções entre as linhas de defesa e de meio-campo, 57 arrancadas, 8 chutes, além, lógico, os dois gols.
Além das duas assistências, Bruno Guimarães também se destacou pelos 12,19 km percorridos em campo. Já o zagueiro Gabriel Magalhães, que concluiu mais uma partida sem sofrer gols com a Seleção Brasileira (Haiti e Escócia), acertou 96 passes.
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