logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Pontaria ainda é problema no ataque da Seleção Brasileira? Veja os números

Brasil tem pouco aproveitamento nas finalizações

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 13:11
Favorite o Lance! no Google
Rayan lamenta chance perdida em Brasil x Escócia
Rayan lamenta chance perdida em Brasil x Escócia (Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck)

A vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24), garantiu a Seleção Brasileira nos 16 avos de final da Copa do Mundo, mas colocou luz sobre a eficiência nas finalizações. Diante dos escoceses, a Seleção Brasileira produziu bastante ofensivamente e criou diversas oportunidades ao longo dos 90 minutos.

continua após a publicidade
  • Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante Brasil x Escócia

    Ancelotti sobre cantar o hino do Brasil na Copa: ‘Sou parte do País’

    Seleção Brasileira
    Há 13 minutos
  • Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil

    Vini Jr supera desconfiança e alcança patamar dos maiores astros da Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 13 minutos
  • Jogador do Brasil sendo advertido com cartão amarelo durante a partida contra a Escócia na Copa do Mundo de 2026

    Cartões zerados no mata-mata? Entenda regra da Fifa e a situação da Seleção

    Copa do Mundo 2026
    Há 46 minutos

    • Ao todo, foram 21 finalizações, sendo nove na direção do gol e três convertidas em gols. Os números mostram um time que consegue chegar ao ataque com frequência, mas que ainda precisa de um volume considerável de chances para balançar as redes.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Em termos de aproveitamento, a Seleção Brasileira converteu 14,3% das finalizações totais em gols e 33,3% dos chutes que acertaram o alvo. Mesmo quando enfrentou adversários mais frágeis, como o Haiti, o Brasil também não conseguiu aplicar uma goleada sonora, tendo no "3x0" seu placar mais largo até agora.

    continua após a publicidade

    Números do Brasil contra a Escócia

    1. 21 finalizações
    2. 9 chutes no gol
    3. 3 gols marcados
    4. 42,8% de precisão nos chutes
    5. 14,3% de conversão das finalizações em gols
    6. 33,3% de aproveitamento das finalizações no alvo
    Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo
    Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol da Seleção Brasileira sobre a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

    Com o resultado, aliado ao triunfo do Marrocos por 4 a 2 sobre o Haiti, a Seleção Brasileira assegurou a liderança do Grupo C e avançou à próxima fase. Agora, o Brasil aguarda a definição do Grupo F para conhecer seu adversário nos 16 avos de final. ➡️Saiba quem são os possíveis rivais!

    Fifa destaca jogadores da Seleção Brasileira contra a Escócia

    Escolhido como o "Craque do jogo", Vinicius Jr foi também destacado pela Fifa nas estatísticas da partida divulgadas após o jogo. A entidade máxima do futebol ressaltou as 25 recepções entre as linhas de defesa e de meio-campo, 57 arrancadas, 8 chutes, além, lógico, os dois gols.

    continua após a publicidade

    Além das duas assistências, Bruno Guimarães também se destacou pelos 12,19 km percorridos em campo. Já o zagueiro Gabriel Magalhães, que concluiu mais uma partida sem sofrer gols com a Seleção Brasileira (Haiti e Escócia), acertou 96 passes.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante Brasil x Escócia
    Seleção BrasileiraAncelotti sobre cantar o hino do Brasil na Copa: 'Sou parte do País'Há 16 minutos
    Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil
    Seleção BrasileiraVini Jr supera desconfiança e alcança patamar dos maiores astros da Copa do MundoHá 30 minutos
    Jogador do Brasil sendo advertido com cartão amarelo durante a partida contra a Escócia na Copa do Mundo de 2026
    Copa do Mundo 2026Cartões zerados no mata-mata? Entenda regra da Fifa e a situação da SeleçãoHá 46 minutos
    Vini Jr agradece a torcida após a vitória do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)
    Seleção BrasileiraLúcio de Castro: um gigante brasileiro chamado Vini Jr cresce na CopaHá 1 hora
    Jogadores do Brasil reagem durante a partida entre Brasil e Escócia, pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Chandan Khanna/AFP)
    Seleção BrasileiraAnálise tática do Guffo: o nascimento de um Brasil diferenteHá 1 hora
    Rayan tenta dominar a bola na partida entre Brasil e Escócia
    Seleção BrasileiraRayan aproveita chance na Seleção e segue invicto em 2026Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo
    Colunistas do Lance! exaltam Vini Jr. em vitória do Brasil sobre a Escócia
    Vini Jr comemora após marcar o segundo gol do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Chandan Khanna/AFP)
    Tironi no Lance!: o Brasil de Ancelotti e Vini Jr dá sinais de evolução
    Se o Brasil perder na próxima fase da Copa do Mundo, está eliminado? Entenda
    Com o triunfo, Brasil se classifica em primeiro na fase de grupos da Copa do Mundo
    Imprensa europeia exalta retorno de Neymar à Seleção: 'Tudo mudou'
    Danilo, lateral da Seleção Brasileira, durante vitória do Brasil sobre a Escócia, na terceira rodada da Copa do Mundo
    Laterais da Seleção superam desconfiança e se destacam na Copa do Mundo
    Jogadores da Seleção Brasileira comemorando contra a Escócia na Copa do Mundo
    Argentinos reagem à vitória do Brasil sobre a Escócia: 'Não passam'
    Torcida Seleção Brasileira
    Jogo do Brasil e dia de São Pedro! Onde será feriado e ponto facultativo
    Davi Lucca e Neymar durante partida do Brasil. (Foto: Reprodução)
    Atitude de seguranças com filho de Neymar gera debate: 'Teve que explicar'
    Ancelotti conversa com os jogadores da Seleção no banco de reservas
    Análise: Brasil evolui na Copa, acha time ideal e ganha força
    Holanda e Japão, que fizeram um jogaço na primeira fase, podem ser o adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Qual adversário do Brasil você prefere na segunda fase da Copa? Vote
    Vampeta
    Vampeta faz alerta após Brasil x Escócia na Copa do Mundo: 'Me preocupa'
    Paulo Calçade não aprova atuação do Brasil em vitória sobre a Escócia: 'Pobre'
    Vini Jr. sorri ao fazer o segundo gol do Brasil sobre a Escócia
    Quem será o próximo adversário do Brasil: Holanda, Japão ou Suécia? Veja os cenários