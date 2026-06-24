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Qual vai ser o 1º adversário do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo?

Vitória tranquila contra a Escócia garantiu liderança do Grupo C

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 20:55
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O atacante brasileiro Vinicius Junior comemora com a mão na cabeça após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Escócia e Brasil, no Miami Stadium, em Miami Gardens.
Vini Jr comemora gol em Brasil x Escócia (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

Classificado em 1º lugar no Grupo C, o Brasil já sabe quem vai enfrentar nos 16 avos de final, fase que abre o mata-mata da Copa do Mundo. A vitória diante da Escócia por 3 a 0 garantiu a liderança do grupo para o Brasil pelo saldo de gols.

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  • Vini Jr teve seu gol anulado na primeira etapa de Brasil x Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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    • Líder, o Brasil enfrenta o 2º colocado do Grupo F, que conta com Holanda, Japão e Suécia e Tunísia, já eliminada. A tendência é que a segunda colocação fique com o Japão ou a Suécia, que se enfrentam na última rodada da fase de grupos. A Holanda enfrenta a Tunísia, já eliminada, e deve garantir a vitória e a liderança do grupo.

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    Quando será o 1º jogo do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo?

    Independentemente do adversário, a data e o horário do primeiro jogo do Brasil no mata-mata já estão definidos. A Seleção Brasileira volta a campo na próxima segunda (29), às 14h (de Brasília), no Estádio de Houston, no Texas (EUA).

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    Sorridente, Vini Jr. comemora o segundo gol do Brasil sobre a Escócia na 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo com os dois braços erguidos e os punhos cerrados.
    Vini Jr. comemora o segundo gol do Brasil sobre a Escócia na 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

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