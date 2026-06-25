Cartões zerados no mata-mata? Entenda regra da Fifa e a situação da Seleção Fifa muda regra de acúmulo de cartões amarelos para as fases decisivas da Copa

A Copa do Mundo se encontra em fase decisiva para definir os classificados para o mata-mata. Com isso, o acúmulo de cartões amarelos e o impacto que eles terão nas equipes vêm gerando muitas dúvidas entre os torcedores. Nesse sentido, a Fifa realizou uma mudança no regulamento envolvendo a situação das advertências e o momento em que elas serão zeradas nesta edição do Mundial, o que influenciará diretamente a próxima fase da competição.

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Nova regra da Fifa e quando os cartões serão zerados

Em abril deste ano, a Fifa aprovou e decidiu mudar uma regra referente à suspensão de jogadores por cartões amarelos na Copa do Mundo. Nesta edição do Mundial, os cartões serão zerados após o fim da fase de grupos e também após as quartas de final.

Dessa maneira, os atletas que foram punidos com apenas um cartão amarelo até o fim da fase de grupos entrarão no mata-mata totalmente limpos de advertências. Nesse sentido, na semifinal, todos os jogadores entram em campo com o histórico zerado. Além disso, qualquer suspensão que não possa ser cumprida durante a Copa do Mundo de 2026 será transferida para a próxima partida oficial da seleção.

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Jogadores do Haiti em volta do árbitro, reclamando pela aplicação do cartão amarelo durante a Copa do Mundo 2026. (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Diferença com o Brasileirão

Ao contrário do que ocorre no Brasileirão, um jogador será suspenso por uma partida caso leve dois cartões amarelos na Copa do Mundo, e não três, como é de costume no campeonato nacional. Caso o atleta seja punido com o cartão vermelho, cumprirá a suspensão na partida seguinte de forma automática, podendo sofrer novas sanções posteriormente.

Evolução e mudanças nas regras dos cartões nas Copas

A criação e a implementação dos cartões amarelo e vermelho ocorreram pela primeira vez na Copa do Mundo de 1970. Desde o seu surgimento até a edição de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão mundial, os amarelos eram acumulativos desde o primeiro jogo até a final, suspendendo o atleta no confronto seguinte ao segundo recebido.

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Um exemplo icônico é o do meio-campista alemão Michael Ballack, que ficou suspenso da grande final contra o Brasil em 2002 por ter levado o segundo amarelo na semifinal contra a Coreia do Sul.

Após aquela Copa, a Fifa realizou uma mudança no regulamento que valeu até o Mundial do Catar, em 2022. Nessa modificação, a entidade estabeleceu que os cartões seriam zerados somente após as quartas de final. Ou seja, o jogador só perderia a final caso recebesse um vermelho direto ou o segundo amarelo na semifinal.

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E alguém está suspenso no Brasil para a próxima fase?

Aplicando a nova regra introduzida pela Fifa nesta edição da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira não terá nenhuma baixa por suspensão para o início do mata-mata. Isso porque nenhum jogador brasileiro foi expulso na última partida da fase de grupos contra a Escócia.

Além disso, Casemiro, Douglas Santos e Ibanez iniciaram o confronto contra os escoceses pendurados com um cartão amarelo, mas passaram limpos, sem receber novas advertências. Durante o duelo, Danilo e Fabinho foram os únicos advertidos com o amarelo.

Dessa maneira, de acordo com o novo regulamento da Fifa, todos eles terão suas advertências zeradas para as oitavas de final da Copa do Mundo. A única baixa confirmada do Brasil para a próxima fase é Rafinha, mas por motivos médicos. O atacante sofreu uma lesão na coxa direita durante a segunda rodada, contra o Haiti.

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