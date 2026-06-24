Marrocos x Haiti: veja os melhores momentos do jogo do grupo C da Copa do Mundo Seleção africana venceu, mas o Brasil liderou o grupo C

Marrocos e Haiti se enfrentaram, na noite desta quarta-feira (24), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A seleção africana venceu por 4 a 2, mas o Brasil terminou o grupo C na liderança.

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Marrocos fez história contra o Haiti

A vitória de Marrocos sobre o Haiti, por 4 a 2, nesta quarta-feira (24), em Atlanta, marcou a segunda classificação consecutiva para o mata-mata da Copa do Mundo, algo inédito na história do país no torneio. Em suas seis participações anteriores, Marrocos nunca havia disputado e chegado à fase eliminatória do mundial em duas edições seguidas. Confira:

O feito conquistado nessa sétima edição da seleção reforça o momento de evolução de Marrocos, tanto na Copa do Mundo quanto em sua própria história. Os marroquinos, cada vez mais, se mostram fortes, técnicos e competitivos. Não à toa figuram entre as 10 melhores seleções do mundo atualmente.

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➡️Entenda as probabilidades de classificação de cada grupo da Copa do Mundo

Agora, com uma nova geração consolidada e com maior regularidade em Copas, Marrocos mantém e desenvolve o status de força emergente no futebol mundial. O próximo adversário dos africanos só será definido nesta próxima quarta-feira, após o desfecho dos jogos do grupo F, que conta com Holanda, Japão e Suécia buscando suas classificações. Quem terminar em segundo no grupo enfrenta os marroquinos na segunda fase. A partida acontecerá na segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), no Gigante Acero, em Monterrey, no México.

Rahimi comemora o gol da vitória de Marrocos sobre o Haiti na Copa do Mundo ao lado de seus companheiros (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

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