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Marrocos x Haiti: veja os melhores momentos do jogo do grupo C da Copa do Mundo

Seleção africana venceu, mas o Brasil liderou o grupo C

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 22:45
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Marrocos e Haiti se enfrentaram, na noite desta quarta-feira (24), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A seleção africana venceu por 4 a 2, mas o Brasil terminou o grupo C na liderança.

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  • Rahimi corre em direção aos torcedores para comemorar o gol marcado na vitória de Marrocos sobre o Haiti na Copa do Mundo

    Marrocos vence o Haiti e alcança mata-mata em Copas seguidas pela 1ª vez

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  • Rahimi comemora o gol da vitória de Marrocos sobre o Haiti na Copa do Mundo ao lado de seus companheiros

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  • Isidor, jogador do Haiti, comemorando o gol contra o marrocos na Copa do Mundo

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    • Marrocos fez história contra o Haiti

    A vitória de Marrocos sobre o Haiti, por 4 a 2, nesta quarta-feira (24), em Atlanta, marcou a segunda classificação consecutiva para o mata-mata da Copa do Mundo, algo inédito na história do país no torneio. Em suas seis participações anteriores, Marrocos nunca havia disputado e chegado à fase eliminatória do mundial em duas edições seguidas. Confira:

    O feito conquistado nessa sétima edição da seleção reforça o momento de evolução de Marrocos, tanto na Copa do Mundo quanto em sua própria história. Os marroquinos, cada vez mais, se mostram fortes, técnicos e competitivos. Não à toa figuram entre as 10 melhores seleções do mundo atualmente.

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    ➡️Entenda as probabilidades de classificação de cada grupo da Copa do Mundo

    Agora, com uma nova geração consolidada e com maior regularidade em Copas, Marrocos mantém e desenvolve o status de força emergente no futebol mundial. O próximo adversário dos africanos só será definido nesta próxima quarta-feira, após o desfecho dos jogos do grupo F, que conta com Holanda, Japão e Suécia buscando suas classificações. Quem terminar em segundo no grupo enfrenta os marroquinos na segunda fase. A partida acontecerá na segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), no Gigante Acero, em Monterrey, no México.

    Rahimi comemora o gol da vitória de Marrocos sobre o Haiti na Copa do Mundo ao lado de seus companheiros
    Rahimi comemora o gol da vitória de Marrocos sobre o Haiti na Copa do Mundo ao lado de seus companheiros (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

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