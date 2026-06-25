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Ancelotti, sobre cantar o hino do Brasil na Copa: 'Sou parte do País'

Treinador italiano diz que agora sabe cantar dois: o da Itália e o do Brasil

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
25/06/2026 12:59
Atualizado há 1 minutos
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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante Brasil x Escócia
Carlo Ancelotti faz questão de cantar o hino nacional brasileiro (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Desde que assumiu a Seleção Brasileira, há pouco mais de um ano, Carlo Ancelotti deixou claro que pretendia viver a cultura do País. Aprendeu e está desenvolvendo o português, conheceu o carnaval e, nesta Copa do Mundo, faz questão de cantar o hino nacional. Na quarta-feira (24), as imagens geradas pela Fifa para a transmissão do jogo do Brasil com a Escócia mostraram para o mundo todo o italiano Ancelotti cantando o hino brasileiro antes da partida. A cena repercutiu muito nas redes sociais e, depois do jogo, o treinador falou sobre o momento.

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    —  Eu conheço dois hinos: o italiano e, agora, estou aprendendo o hino do Brasil, que é difícil. Li as palavras para cantar, eu gosto de cantar o hino — explicou Ancelotti, em entrevista concedida no Hard Rock Stadium, em Miami.

    O "li as palavras" foram uma referência a um protocolo padrão que a Fifa adotou nesta Copa do Mundo. No momento da execução dos hinos nacionais, a letra é exibida em tempo real nos telões do estádio, sempre no idioma e no sistema de escrita utilizado no país envolvido. Isso tem feito com que em todos os jogos os hinos nacionais sejam cantados pelos torcedores

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    Mas, mais do que gostar de cantar o hino, Ancelotti prosseguiu a explicação sobre a cena captada antes de Brasil x Escócia dando uma demonstração de como se sente integrado ao Brasil.

    — Neste período, eu sou, com honra, parte deste País. Gostei de cantar o hino — afirmou o técnico italiano.

    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante Brasil x Escócia
    Ancelotti diz que 'neste período faz parte deste País' (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

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