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Bruno Guimarães lidera estatística ofensiva da Copa do Mundo

Meio-campista do Brasil fecha fase de grupos da Copa como maior garçom

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 00:13
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Bruno Guimarães em ação durante Brasil x Escócia
Bruno Guimarães em ação durante Brasil x Escócia (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

Novamente um dos destaques do Brasil na Copa do Mundo, com as duas assistências contra a Escócia, Bruno Guimarães assumiu a ponta do ranking de maiores assistentes do torneio, ao lado de Olise e Isak. O meio-campista ainda não marcou gols, mas tem sido fundamental na marcação (de uma seleção que sofreu apenas um gol na fase de grupos) e na construção ofensiva das jogadas (de um Brasil que marcou sete gols em três jogos na fase de grupos).

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    3 ASSISTÊNCIAS:
    Michel Olise (3) - França
    A. Isak (3) - Suécia
    Bruno Guimarães (3) - Brasil

    ➡️ Paquetá e Bruno Guimarães: sintonia entre amigos que fortalece a Seleção

    2 ASSISTÊNCIAS:
    Ødegaard - Noruega
    Salah - Egito
    D. Dumfries - Holanda
    J. Enciso - Paraguai
    C. Wood - Nova Zelândia
    R. Gravenberch - Holanda
    J. Kimmich - Alemanha
    D. Undav - Alemanha
    R. Alvarado - México
    B. Embolo - Suíça
    N. Saliba - Canadá
    B. Díaz - Marrocos

    *Outros 81 jogadores têm 1 assistência.

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    Próximos passos do Brasil

    Com o resultado, aliado à vitória do Marrocos por 4 a 2 sobre o Haiti, o Brasil garantiu a primeira colocação do Grupo C. A equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda a definição do Grupo F para conhecer o adversário dos 16 avos de final (Holanda, Japão ou Suécia). O próximo compromisso da Seleção será na segunda-feira (29), em Houston.

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    Bruno Guimarães em ação durante Brasil x Escócia
    Bruno Guimarães em ação durante Brasil x Escócia (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

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