Bruno Guimarães lidera estatística ofensiva da Copa do Mundo Meio-campista do Brasil fecha fase de grupos da Copa como maior garçom

Novamente um dos destaques do Brasil na Copa do Mundo, com as duas assistências contra a Escócia, Bruno Guimarães assumiu a ponta do ranking de maiores assistentes do torneio, ao lado de Olise e Isak. O meio-campista ainda não marcou gols, mas tem sido fundamental na marcação (de uma seleção que sofreu apenas um gol na fase de grupos) e na construção ofensiva das jogadas (de um Brasil que marcou sete gols em três jogos na fase de grupos).

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Bruno Guimarães fecha fase de grupos da Copa como maior garçom

3 ASSISTÊNCIAS:

Michel Olise (3) - França

A. Isak (3) - Suécia

Bruno Guimarães (3) - Brasil

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2 ASSISTÊNCIAS:

Ødegaard - Noruega

Salah - Egito

D. Dumfries - Holanda

J. Enciso - Paraguai

C. Wood - Nova Zelândia

R. Gravenberch - Holanda

J. Kimmich - Alemanha

D. Undav - Alemanha

R. Alvarado - México

B. Embolo - Suíça

N. Saliba - Canadá

B. Díaz - Marrocos

*Outros 81 jogadores têm 1 assistência.

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Próximos passos do Brasil

Com o resultado, aliado à vitória do Marrocos por 4 a 2 sobre o Haiti, o Brasil garantiu a primeira colocação do Grupo C. A equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda a definição do Grupo F para conhecer o adversário dos 16 avos de final (Holanda, Japão ou Suécia). O próximo compromisso da Seleção será na segunda-feira (29), em Houston.

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Bruno Guimarães em ação durante Brasil x Escócia (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

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