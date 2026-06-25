Bruno Guimarães lidera estatística ofensiva da Copa do Mundo
Meio-campista do Brasil fecha fase de grupos da Copa como maior garçom
Novamente um dos destaques do Brasil na Copa do Mundo, com as duas assistências contra a Escócia, Bruno Guimarães assumiu a ponta do ranking de maiores assistentes do torneio, ao lado de Olise e Isak. O meio-campista ainda não marcou gols, mas tem sido fundamental na marcação (de uma seleção que sofreu apenas um gol na fase de grupos) e na construção ofensiva das jogadas (de um Brasil que marcou sete gols em três jogos na fase de grupos).
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Bruno Guimarães fecha fase de grupos da Copa como maior garçom
3 ASSISTÊNCIAS:
Michel Olise (3) - França
A. Isak (3) - Suécia
Bruno Guimarães (3) - Brasil
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2 ASSISTÊNCIAS:
Ødegaard - Noruega
Salah - Egito
D. Dumfries - Holanda
J. Enciso - Paraguai
C. Wood - Nova Zelândia
R. Gravenberch - Holanda
J. Kimmich - Alemanha
D. Undav - Alemanha
R. Alvarado - México
B. Embolo - Suíça
N. Saliba - Canadá
B. Díaz - Marrocos
*Outros 81 jogadores têm 1 assistência.
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Próximos passos do Brasil
Com o resultado, aliado à vitória do Marrocos por 4 a 2 sobre o Haiti, o Brasil garantiu a primeira colocação do Grupo C. A equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda a definição do Grupo F para conhecer o adversário dos 16 avos de final (Holanda, Japão ou Suécia). O próximo compromisso da Seleção será na segunda-feira (29), em Houston.
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