Raphinha vive temporada marcada por ausência em jogos decisivos Cinco lesões na coxa impediram sequência do astro do Barcelona

Carregando conteúdo exclusivo...

O meia-atacante Raphinha teve temporada de ótimo desempenho pelo Barcelona ofuscada por múltiplas lesões na coxa. Agora, mais uma contusão afastará o brasileiro de defender a Seleção na Copa do Mundo por tempo indeterminado. Apesar de bons números individuais e coletivos, o 2025/26 do jogador ficará marcado pela ausência nos jogos mais decisivos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A atual lesão é a quinta de Raphinha de agosto de 2025 para cá — quatro foram na coxa direita, como esta, e uma na coxa esquerda. Ao todo, perdeu 24 jogos devido aos problemas físicos. Entre as partidas estiveram confrontos decisivos para o Barça, que foi campeão espanhol e da Supercopa da Espanha, mas caiu na Champions League e Copa do Rei.

Com o brasileiro em campo, o time catalão venceu o Real Madrid duas vezes. Sem ele, teve a única derrota em "El Clasico" da temporada. O meia-atacante também se ausentou nos jogos de ida e volta das quartas de final da Champions League, culminando na eliminação para o Atlético de Madri. Diante do mesmo rival, ficou fora da partida de ida da semifinal da Copa do Rei, quando o Barcelona foi goleado por 4 a 0. Após seu retorno, o Barça venceu a volta por 3 a 0.

continua após a publicidade

Os números comprovam a dependência de Raphinha na temporada da equipe comandada por Hansi-Flick: o aproveitamento caiu de 90% com o brasileiro para 64% sem ele.

Raphinha se agacha após sofrer lesão no segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Marcelo Machado de Melo / Fotoarena / Folhapress)

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Lesões x números: calendário de Raphinha na temporada

16/08/2025: início da temporada europeia Três jogos pelo Barcelona, com um gol, uma assistência e 66,6% de aproveitamento Dois jogos pela Seleção Brasileira, sem gols ou assistências, com 50% de aproveitamento Quatro jogos pelo Barcelona, com dois gols, uma assistência e 100% de aproveitamento 26/09/2025 a 21/11/2025: primeira lesão na coxa tira Raphinha de 13 jogos 12 jogos pelo Barcelona, com oito gols, três assistências e 91,6% de aproveitamento 15/01/2026 a 20/01/2026: segunda lesão na coxa tira Raphinha de um jogo Quatro jogos pelo Barcelona, com dois gols e 100% de aproveitamento 02/02/2026 a 14/02/2026: terceira lesão na coxa tira Raphinha de três jogos Nove jogos pelo Barcelona, com seis gols, duas assistências e 81,4% de aproveitamento Um jogo pela Seleção Brasileira, sem gols ou assistências, com 0% de aproveitamento 28/03/2026 a 30/04/2026: quarta lesão na coxa tira Raphinha de sete jogos Três jogos pelo Barcelona, com dois gols e 100% de aproveitamento Quatro jogos pela Seleção Brasileira, com uma assistência e 75% de aproveitamento 19/06/2026: Raphinha tem quinta lesão na coxa

Na temporada anterior, Raphinha foi considerado um dos favoritos à Bola de Ouro, vencida por Ousmane Dembelé. Em 2025/26, os números individuais não ficaram muito atrás e o aproveitamento coletivo foi ainda melhor. No entanto, as ausências em confrontos tão importantes tiraram o apelo de nova campanha para o brasileiro ser o melhor jogador do mundo.

continua após a publicidade

Raphinha pelo Barcelona em 24/25:

57 jogos (53 como titular)

34 gols

22 assistências

76% de aproveitamento

Raphinha pelo Barcelona em 25/26:

33 jogos (27 como titular)

21 gols

7 assistências

90% de aproveitamento

Raphinha comemora hat-trick em vitória do Barcelona sobre o Sevilla, por La Liga (Foto: Lluis Gene / AFP)

+ Aposte nos próximos jogos da Copa do Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Astro do Barcelona não repete impacto na Seleção

O protagonismo de Raphinha quando veste a camisa do Barcelona não se repete com a amarelinha. Sob comando de Carlo Ancelotti, o Brasil até tem aproveitamento melhor com o camisa 11, mas a diferença é sutil: 67% com o canhoto contra 61% sem ele. O meia-atacante, inclusive, foi muito criticado pelo desempenho de pouco brilho em jogos recentes, especialmente na estreia brasileira na Copa do Mundo, terminada em empate por 1 a 1 com Marrocos.