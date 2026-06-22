Raphinha vive temporada marcada por ausência em jogos decisivos
Cinco lesões na coxa impediram sequência do astro do Barcelona
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O meia-atacante Raphinha teve temporada de ótimo desempenho pelo Barcelona ofuscada por múltiplas lesões na coxa. Agora, mais uma contusão afastará o brasileiro de defender a Seleção na Copa do Mundo por tempo indeterminado. Apesar de bons números individuais e coletivos, o 2025/26 do jogador ficará marcado pela ausência nos jogos mais decisivos.
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A atual lesão é a quinta de Raphinha de agosto de 2025 para cá — quatro foram na coxa direita, como esta, e uma na coxa esquerda. Ao todo, perdeu 24 jogos devido aos problemas físicos. Entre as partidas estiveram confrontos decisivos para o Barça, que foi campeão espanhol e da Supercopa da Espanha, mas caiu na Champions League e Copa do Rei.
Com o brasileiro em campo, o time catalão venceu o Real Madrid duas vezes. Sem ele, teve a única derrota em "El Clasico" da temporada. O meia-atacante também se ausentou nos jogos de ida e volta das quartas de final da Champions League, culminando na eliminação para o Atlético de Madri. Diante do mesmo rival, ficou fora da partida de ida da semifinal da Copa do Rei, quando o Barcelona foi goleado por 4 a 0. Após seu retorno, o Barça venceu a volta por 3 a 0.
Os números comprovam a dependência de Raphinha na temporada da equipe comandada por Hansi-Flick: o aproveitamento caiu de 90% com o brasileiro para 64% sem ele.
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Lesões x números: calendário de Raphinha na temporada
- 16/08/2025: início da temporada europeia
- Três jogos pelo Barcelona, com um gol, uma assistência e 66,6% de aproveitamento
- Dois jogos pela Seleção Brasileira, sem gols ou assistências, com 50% de aproveitamento
- Quatro jogos pelo Barcelona, com dois gols, uma assistência e 100% de aproveitamento
- 26/09/2025 a 21/11/2025: primeira lesão na coxa tira Raphinha de 13 jogos
- 12 jogos pelo Barcelona, com oito gols, três assistências e 91,6% de aproveitamento
- 15/01/2026 a 20/01/2026: segunda lesão na coxa tira Raphinha de um jogo
- Quatro jogos pelo Barcelona, com dois gols e 100% de aproveitamento
- 02/02/2026 a 14/02/2026: terceira lesão na coxa tira Raphinha de três jogos
- Nove jogos pelo Barcelona, com seis gols, duas assistências e 81,4% de aproveitamento
- Um jogo pela Seleção Brasileira, sem gols ou assistências, com 0% de aproveitamento
- 28/03/2026 a 30/04/2026: quarta lesão na coxa tira Raphinha de sete jogos
- Três jogos pelo Barcelona, com dois gols e 100% de aproveitamento
- Quatro jogos pela Seleção Brasileira, com uma assistência e 75% de aproveitamento
- 19/06/2026: Raphinha tem quinta lesão na coxa
Na temporada anterior, Raphinha foi considerado um dos favoritos à Bola de Ouro, vencida por Ousmane Dembelé. Em 2025/26, os números individuais não ficaram muito atrás e o aproveitamento coletivo foi ainda melhor. No entanto, as ausências em confrontos tão importantes tiraram o apelo de nova campanha para o brasileiro ser o melhor jogador do mundo.
Raphinha pelo Barcelona em 24/25:
57 jogos (53 como titular)
34 gols
22 assistências
76% de aproveitamento
Raphinha pelo Barcelona em 25/26:
33 jogos (27 como titular)
21 gols
7 assistências
90% de aproveitamento
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Astro do Barcelona não repete impacto na Seleção
O protagonismo de Raphinha quando veste a camisa do Barcelona não se repete com a amarelinha. Sob comando de Carlo Ancelotti, o Brasil até tem aproveitamento melhor com o camisa 11, mas a diferença é sutil: 67% com o canhoto contra 61% sem ele. O meia-atacante, inclusive, foi muito criticado pelo desempenho de pouco brilho em jogos recentes, especialmente na estreia brasileira na Copa do Mundo, terminada em empate por 1 a 1 com Marrocos.