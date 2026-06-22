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Raphinha vive temporada marcada por ausência em jogos decisivos

Cinco lesões na coxa impediram sequência do astro do Barcelona

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 06:00
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Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti
Raphinha segura a bola durante jogo entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo (Foto: Roberto Schimdt / AFP)

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O meia-atacante Raphinha teve temporada de ótimo desempenho pelo Barcelona ofuscada por múltiplas lesões na coxa. Agora, mais uma contusão afastará o brasileiro de defender a Seleção na Copa do Mundo por tempo indeterminado. Apesar de bons números individuais e coletivos, o 2025/26 do jogador ficará marcado pela ausência nos jogos mais decisivos.

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    A atual lesão é a quinta de Raphinha de agosto de 2025 para cá — quatro foram na coxa direita, como esta, e uma na coxa esquerda. Ao todo, perdeu 24 jogos devido aos problemas físicos. Entre as partidas estiveram confrontos decisivos para o Barça, que foi campeão espanhol e da Supercopa da Espanha, mas caiu na Champions League e Copa do Rei.

    Com o brasileiro em campo, o time catalão venceu o Real Madrid duas vezes. Sem ele, teve a única derrota em "El Clasico" da temporada. O meia-atacante também se ausentou nos jogos de ida e volta das quartas de final da Champions League, culminando na eliminação para o Atlético de Madri. Diante do mesmo rival, ficou fora da partida de ida da semifinal da Copa do Rei, quando o Barcelona foi goleado por 4 a 0. Após seu retorno, o Barça venceu a volta por 3 a 0.

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    Os números comprovam a dependência de Raphinha na temporada da equipe comandada por Hansi-Flick: o aproveitamento caiu de 90% com o brasileiro para 64% sem ele.

    Raphinha sofreu nova lesão e é desfalque da Seleção Brasileira (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
    Raphinha se agacha após sofrer lesão no segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Marcelo Machado de Melo / Fotoarena / Folhapress)

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    Lesões x números: calendário de Raphinha na temporada

    1. 16/08/2025: início da temporada europeia
    2. Três jogos pelo Barcelona, com um gol, uma assistência e 66,6% de aproveitamento
    3. Dois jogos pela Seleção Brasileira, sem gols ou assistências, com 50% de aproveitamento
    4. Quatro jogos pelo Barcelona, com dois gols, uma assistência e 100% de aproveitamento
    5. 26/09/2025 a 21/11/2025: primeira lesão na coxa tira Raphinha de 13 jogos
    6. 12 jogos pelo Barcelona, com oito gols, três assistências e 91,6% de aproveitamento
    7. 15/01/2026 a 20/01/2026: segunda lesão na coxa tira Raphinha de um jogo
    8. Quatro jogos pelo Barcelona, com dois gols e 100% de aproveitamento
    9. 02/02/2026 a 14/02/2026: terceira lesão na coxa tira Raphinha de três jogos
    10. Nove jogos pelo Barcelona, com seis gols, duas assistências e 81,4% de aproveitamento
    11. Um jogo pela Seleção Brasileira, sem gols ou assistências, com 0% de aproveitamento
    12. 28/03/2026 a 30/04/2026: quarta lesão na coxa tira Raphinha de sete jogos
    13. Três jogos pelo Barcelona, com dois gols e 100% de aproveitamento
    14. Quatro jogos pela Seleção Brasileira, com uma assistência e 75% de aproveitamento
    15. 19/06/2026: Raphinha tem quinta lesão na coxa

    Na temporada anterior, Raphinha foi considerado um dos favoritos à Bola de Ouro, vencida por Ousmane Dembelé. Em 2025/26, os números individuais não ficaram muito atrás e o aproveitamento coletivo foi ainda melhor. No entanto, as ausências em confrontos tão importantes tiraram o apelo de nova campanha para o brasileiro ser o melhor jogador do mundo.

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    Raphinha pelo Barcelona em 24/25:
    57 jogos (53 como titular)
    34 gols
    22 assistências
    76% de aproveitamento

    Raphinha pelo Barcelona em 25/26:
    33 jogos (27 como titular)
    21 gols
    7 assistências
    90% de aproveitamento

    Raphinha comemora hat-trick na vitória do Barcelona sobre o Sevilla, pela La Liga
    Raphinha comemora hat-trick em vitória do Barcelona sobre o Sevilla, por La Liga (Foto: Lluis Gene / AFP)

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    Astro do Barcelona não repete impacto na Seleção

    O protagonismo de Raphinha quando veste a camisa do Barcelona não se repete com a amarelinha. Sob comando de Carlo Ancelotti, o Brasil até tem aproveitamento melhor com o camisa 11, mas a diferença é sutil: 67% com o canhoto contra 61% sem ele. O meia-atacante, inclusive, foi muito criticado pelo desempenho de pouco brilho em jogos recentes, especialmente na estreia brasileira na Copa do Mundo, terminada em empate por 1 a 1 com Marrocos.

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